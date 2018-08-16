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    Коста: «Гризманн остался в «Атлетико»? Нужно благодарить руководство клуба за это»

    Нападающий «Атлетико» Диего Коста поделился мнением о том, что форвард Антуан Гризманн остался в команде в межсезонье. Французом интересовалась «Барселона».

    «Нужно поблагодарить руководство за новых игроков и за то, что оно сохранило Гризманна в команде. «Атлетико» продолжает расти не только на поле, но и за его пределами.

    Если мы продолжим работать так же, то будем расти, как и в последние шесть лет», – сказал Коста.

    Гризманн: «Остался в «Атлетико», потому что верил в клуб. Я не ошибся»

    Источник: Skysports

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    16.08.2018 19:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 16 августа 2018, 19:38

      Гризманн остался,это означает в первую очередь то,что он всецело уверен добиться с Атлетико максимального результата.титулов.переход в Барселону выглядит не таким явно выигрышным вариантом.

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