Коста: «Гризманн остался в «Атлетико»? Нужно благодарить руководство клуба за это»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста поделился мнением о том, что форвард Антуан Гризманн остался в команде в межсезонье. Французом интересовалась «Барселона».

«Нужно поблагодарить руководство за новых игроков и за то, что оно сохранило Гризманна в команде. «Атлетико» продолжает расти не только на поле, но и за его пределами.

Если мы продолжим работать так же, то будем расти, как и в последние шесть лет», – сказал Коста.

Гризманн: «Остался в «Атлетико», потому что верил в клуб. Я не ошибся»