Коста: «Гризманн остался в «Атлетико»? Нужно благодарить руководство клуба за это»

Гризманн остался,это означает в первую очередь то,что он всецело уверен добиться с Атлетико максимального результата.титулов.переход в Барселону выглядит не таким явно выигрышным вариантом.
Нападающий «Атлетико» Диего Коста поделился мнением о том, что форвард Антуан Гризманн остался в команде в межсезонье. Французом интересовалась «Барселона».
«Нужно поблагодарить руководство за новых игроков и за то, что оно сохранило Гризманна в команде. «Атлетико» продолжает расти не только на поле, но и за его пределами.
Если мы продолжим работать так же, то будем расти, как и в последние шесть лет», – сказал Коста.
Гризманн: «Остался в «Атлетико», потому что верил в клуб. Я не ошибся»