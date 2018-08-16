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    «Реал» повысит предложение по Пьяничу до 80 миллионов

    «Реал» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.

    После поражения от «Атлетико» в матче за Суперкубок УЕФА мадридский клуб предложит за боснийца 80 миллионов евро.

    В свою очередь, туринцы полны решимости удержать 28-летнего футболиста и не отпустят его менее чем за 100 миллионов.

    Ранее «Ювентус» отклонил предложение «Реала» по трансферу Пьянича в размере 60 миллионов евро. Сегодня появилась информация, что туринцы в ближайшее время продлят контракт с хавбеком.

    Источник: Don Balon

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    16.08.2018 17:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 августа 2018, 10:20

      Что ? Модрича отпускаете ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 августа 2018, 17:46

      перес по ходу закрыл проект "зиданы-павоны"

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