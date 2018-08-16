«Реал» повысит предложение по Пьяничу до 80 миллионов

«Реал» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.

После поражения от «Атлетико» в матче за Суперкубок УЕФА мадридский клуб предложит за боснийца 80 миллионов евро.

В свою очередь, туринцы полны решимости удержать 28-летнего футболиста и не отпустят его менее чем за 100 миллионов.

Ранее «Ювентус» отклонил предложение «Реала» по трансферу Пьянича в размере 60 миллионов евро. Сегодня появилась информация, что туринцы в ближайшее время продлят контракт с хавбеком.