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    Пьянич продлит контракт с «Ювентусом». Его зарплата возрастет на 2,5 миллиона в год

    «Ювентус» в ближайшее время предложит новый контракт полузащитнику Миралему Пьяничу.

    Туринский клуб занимается процессом продления договоров с некоторыми из ключевых футболистов, предложения по которым он отклонил этим летом.

    Босниец идет под первым номером в списке. «Ювентус» предложит ему продлить соглашение, которое истекает в 2021 году, на 12 месяцев. При этом зарплата хавбека возрастет с нынешних 4,5 миллиона евро до 7 миллионов за сезон.

    Также ожидается, что в ближайшее время «Ювентус» предложит новый контракт защитнику Алексу Сандро.

    Ранее сообщалось, что Пьяничем интересуются «Барселона» и «ПСЖ».

    Источник: Football Italia

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    16.08.2018 13:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1364

      МВС 16 августа 2018, 19:29

      продление контракта-дело почти решенное.Пьянич-твердый игрок основы и еще не потеряна надежда увидеть его в позиции под нападающим,а не опорником,как сейчас его использует Аллегри.

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 16 августа 2018, 16:24

      а по-моему,он не Ювентуса уровня товарищ,а как раньше,-Ромы..

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