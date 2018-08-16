Пьянич продлит контракт с «Ювентусом». Его зарплата возрастет на 2,5 миллиона в год

«Ювентус» в ближайшее время предложит новый контракт полузащитнику Миралему Пьяничу.

Туринский клуб занимается процессом продления договоров с некоторыми из ключевых футболистов, предложения по которым он отклонил этим летом.

Босниец идет под первым номером в списке. «Ювентус» предложит ему продлить соглашение, которое истекает в 2021 году, на 12 месяцев. При этом зарплата хавбека возрастет с нынешних 4,5 миллиона евро до 7 миллионов за сезон.

Также ожидается, что в ближайшее время «Ювентус» предложит новый контракт защитнику Алексу Сандро.

Ранее сообщалось, что Пьяничем интересуются «Барселона» и «ПСЖ».