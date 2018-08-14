«Ювентус» отклонил предложение «Реала» по Пьяничу. Мадридцы предлагали 60 миллионов

«Ювентус» отклонил предложение «Реала» в размере 60 миллионов евро по трансферу полузащитника Миралема Пьянича.

Босниец был тесно связан с уходом из туринского клуба этим летом. В качестве претендентов на футболиста назывались «Барселона», «Челси» и «Манчестер Сити».

«Реал» сделал предложение по Пьяничу через посредников. «Ювентус» проанализировал его и, прежде чем отклонить, дал понять, что не расстанется с хавбеком менее чем за 100 миллионов.

Туринцы планируют предложить Пьяничу продлить контракт до 2023 года и повысить ему зарплату с 4,5 миллионов до 6,5 миллионов евро за сезон.