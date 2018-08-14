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    «Ювентус» отклонил предложение «Реала» по Пьяничу. Мадридцы предлагали 60 миллионов

    «Ювентус» отклонил предложение «Реала» в размере 60 миллионов евро по трансферу полузащитника Миралема Пьянича.

    Босниец был тесно связан с уходом из туринского клуба этим летом. В качестве претендентов на футболиста назывались «Барселона», «Челси» и «Манчестер Сити».

    «Реал» сделал предложение по Пьяничу через посредников. «Ювентус» проанализировал его и, прежде чем отклонить, дал понять, что не расстанется с хавбеком менее чем за 100 миллионов.

    Туринцы планируют предложить Пьяничу продлить контракт до 2023 года и повысить ему зарплату с 4,5 миллионов до 6,5 миллионов евро за сезон.

    Источник: Football Italia

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    14.08.2018 12:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 августа 2018, 14:31

      Не много платят в Юве лички, по меркам АПЛ, да и топ-клубов вообще

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