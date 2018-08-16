Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «В Англии парацетамол был моим лучшим другом. Я все переводил, мозг проделывал двойную работу»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться при работе в «Халл Сити». Российский специалист отметил, что в Голландии ему работается легче.

    «Я никогда не бываю уравновешенным, к сожалению, во всем, что связано с работой. Просто в Англии был первый опыт работы на английском языке. Плюс это был Йоркшир. Первые десять дней парацетамол был моим лучшим другом, потому что я в голове это все переводил, мозг проделывал двойную работу. Я многого не понимал, что они говорили. Сложный акцент.

    А в Голландии таких проблем не существует. Все голландцы отлично говорят на английском, но это не родной для них язык, поэтому они звучат на этом языке так же, как звучим и мы. Поэтому, когда точно нет языкового изначального барьера, когда нет опасения, поймут тебя или нет, когда говоришь напрямую, не переводя все это в голове, становится легче. К тому же английский футбол – это высокий уровень внимания. «Халл Сити» тогда только вылетел. Была невиданная предсезонка. Никогда такой не было и, надеюсь, не будет. По существу, каждый день из команды кто-то уходил. И в итоге мы остались с тремя игроками, которые полностью прошли предсезонку. А после начала уже в третьем туре мы потеряли еще пятерых.

    По сути, я поработал с тремя разными командами: одна начала предсезонку, вторая стартовала в чемпионате, а третья сформировалась к пятому туру. Здесь состав более-менее стабилен. Все приобретения были сделаны заранее. Я же давно подписал контракт с «Витессом». С марта вел селекционные вопросы, смотрел игроков, понимал, какие позиции нужно усилить. Тут все спокойнее, понятнее, прозрачнее и нет форс-мажора. Предсезонку мы провели практическим тем составом, которым сейчас играем», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2018 12:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 16 августа 2018, 13:20

      Чемпионат Голландии начался. Удачи Слуцкому.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11