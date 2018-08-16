Слуцкий: «В Англии парацетамол был моим лучшим другом. Я все переводил, мозг проделывал двойную работу»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться при работе в «Халл Сити». Российский специалист отметил, что в Голландии ему работается легче.

«Я никогда не бываю уравновешенным, к сожалению, во всем, что связано с работой. Просто в Англии был первый опыт работы на английском языке. Плюс это был Йоркшир. Первые десять дней парацетамол был моим лучшим другом, потому что я в голове это все переводил, мозг проделывал двойную работу. Я многого не понимал, что они говорили. Сложный акцент.

А в Голландии таких проблем не существует. Все голландцы отлично говорят на английском, но это не родной для них язык, поэтому они звучат на этом языке так же, как звучим и мы. Поэтому, когда точно нет языкового изначального барьера, когда нет опасения, поймут тебя или нет, когда говоришь напрямую, не переводя все это в голове, становится легче. К тому же английский футбол – это высокий уровень внимания. «Халл Сити» тогда только вылетел. Была невиданная предсезонка. Никогда такой не было и, надеюсь, не будет. По существу, каждый день из команды кто-то уходил. И в итоге мы остались с тремя игроками, которые полностью прошли предсезонку. А после начала уже в третьем туре мы потеряли еще пятерых.

По сути, я поработал с тремя разными командами: одна начала предсезонку, вторая стартовала в чемпионате, а третья сформировалась к пятому туру. Здесь состав более-менее стабилен. Все приобретения были сделаны заранее. Я же давно подписал контракт с «Витессом». С марта вел селекционные вопросы, смотрел игроков, понимал, какие позиции нужно усилить. Тут все спокойнее, понятнее, прозрачнее и нет форс-мажора. Предсезонку мы провели практическим тем составом, которым сейчас играем», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».