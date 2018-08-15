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    Бутенко: «Судья адекватно наказал Адриано в матче с ПАОКом»

    Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал эпизод с удалением Луиса Адриано в матче Лиги чемпионов «Спартак»ПАОК (3-й тур квалификации).

    Бразилец получил прямую красную карточку на 33-й минуте за удар в живот защитника Хосе Креспо. Форвард красно-белых извинился в соцсетях по ходу встречи.

    «Арбитр поведения игрока не видел, у него это произошло за спиной, и предполагаю, что ему подсказал ассистент.

    Считаю, судья адекватно наказал бразильца. Что касается провокации в его отношении, то я не сомневаюсь, что бразильца в каких-то эпизодах провоцировали, и соперник добился своего, оказавшись умнее и профессиональнее.

    Там не было вопиющего неспортивного поведения, когда деваться некуда и арбитр обязан наказать игроков. В плане дисциплинарного наказания все было, так сказать, в рамках приличия.

    Насколько была эффективной профилактика со стороны арбитра, сложно сказать, но считаю, что он правильно не наказывал карточками за затяжку. Там все было на грани, и судья ее не переходил – легче всего загнать игру в такие рамки, что и самой игры не будет.

    Давайте говорить о том, что мы, заинтересованные лица, понимали, чего хотели добиться своим поведением игроки ПАОК. Естественно, судья неглупый человек и видит элементы такого поведения», – сказал Бутенко.

    Напомним, встреча в Москве завершилась со счетом 0:0. Греческий клуб вышел в следующий раунд благодаря победе 3:2 в первом матче.

    Этот момент добил «Спартак»

    Источник: ТАСС

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    15.08.2018 16:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 22:15

      Все же удаление не совсем видимое.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 19:01

      может и адекватно, от осознания этого чуть полегче но не намного.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 августа 2018, 18:44

      Вроде никто и не оспаривает это удаление!

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