Бутенко: «Судья адекватно наказал Адриано в матче с ПАОКом»

Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал эпизод с удалением Луиса Адриано в матче Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК (3-й тур квалификации).

Бразилец получил прямую красную карточку на 33-й минуте за удар в живот защитника Хосе Креспо. Форвард красно-белых извинился в соцсетях по ходу встречи.

«Арбитр поведения игрока не видел, у него это произошло за спиной, и предполагаю, что ему подсказал ассистент.

Считаю, судья адекватно наказал бразильца. Что касается провокации в его отношении, то я не сомневаюсь, что бразильца в каких-то эпизодах провоцировали, и соперник добился своего, оказавшись умнее и профессиональнее.

Там не было вопиющего неспортивного поведения, когда деваться некуда и арбитр обязан наказать игроков. В плане дисциплинарного наказания все было, так сказать, в рамках приличия.

Насколько была эффективной профилактика со стороны арбитра, сложно сказать, но считаю, что он правильно не наказывал карточками за затяжку. Там все было на грани, и судья ее не переходил – легче всего загнать игру в такие рамки, что и самой игры не будет.

Давайте говорить о том, что мы, заинтересованные лица, понимали, чего хотели добиться своим поведением игроки ПАОК. Естественно, судья неглупый человек и видит элементы такого поведения», – сказал Бутенко.

Напомним, встреча в Москве завершилась со счетом 0:0. Греческий клуб вышел в следующий раунд благодаря победе 3:2 в первом матче.

Этот момент добил «Спартак»