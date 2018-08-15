«Витесс» Слуцкого – главный претендент на Эдегора

«Витесс» заинтересован в аренде полузащитника «Реала» Мартина Эдегора. Об этом сообщило издание De Telegraaf.

С января 2017 года норвежский хавбек выступает за голландский «Херенвен». По информации источника, нынешний клуб футболиста заинтересован в продлении аренды, но в борьбе за него лидирует «Витесс».

Напомним, в июне команду возглавил экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

В стартовом матче чемпионата Голландии «Витесс» обыграл «Гронинген» со счетом 5:1.

Эдегор пополнил состав сливочных в январе 2015 года в возрасте 16-ти лет. Его зарплата составила 2,25 миллиона евро в год.