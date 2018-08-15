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    «Витесс» Слуцкого – главный претендент на Эдегора

    «Витесс» заинтересован в аренде полузащитника «Реала» Мартина Эдегора. Об этом сообщило издание De Telegraaf.

    С января 2017 года норвежский хавбек выступает за голландский «Херенвен». По информации источника, нынешний клуб футболиста заинтересован в продлении аренды, но в борьбе за него лидирует «Витесс».

    Напомним, в июне команду возглавил экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

    В стартовом матче чемпионата Голландии «Витесс» обыграл «Гронинген» со счетом 5:1.

    Эдегор пополнил состав сливочных в январе 2015 года в возрасте 16-ти лет. Его зарплата составила 2,25 миллиона евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2018 15:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 15 августа 2018, 17:24

      Это тот, который "новый Роналду" был? Ну, может у Слуцкого взлетит наконец.

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