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    Лебедев: «Ждем реакции на избиение российских журналистов с Салониках. УЕФА не должен отмолчаться!»

    Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с жалобой «Спартака» в УЕФА по делу о нападении на российских журналистов в Греции.

    Считается, что болельщики ПАОКа атаковали представителей российских СМИ во время первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (греческий клуб победил со счетом 3:2).

    «Мы продолжаем ждать реакции на избиение российских журналистов в Салониках. Если УЕФА пытается закрыть на такое глаза, то я считаю, что мы должны эту тему вновь поднять и обратиться в УЕФА. На моей памяти такого не было, чтобы болельщики вторгались в зону СМИ и распускали руки в отношении иностранных журналистов.

    Подобных действий не был ни разу. Да, болельщики ведут себя по-разному и могут выпрыгнуть на поле, но чтобы залетать в зону для журналистов и избивать их – такого не было. Поэтому УЕФА не должен отмолчаться!» – сказал Лебедев.

    Напомним, ответная встреча завершилась нулевой ничьей. В четвертый раунд вышел ПАОК.

    В Греции была жесть. Русских фанатов не пускали, журналистов – били

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2018 13:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 августа 2018, 21:05

      Меня этот внук юриста достал!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 августа 2018, 16:48

      Члены члЕнят караван идёт....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 15 августа 2018, 16:27

      да все" алес" , они вроде все решили, обидно что спартачи не прошли, хотелось видеть больше наших лч

      1
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 15 августа 2018, 16:16

      вчера Саввиди отметил на все вопросы по этому поводу...ему поверят в УЕФА больше ,чем российским журналистам

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 15 августа 2018, 14:53

      А избиение журналистов фанатами Зенита его не интересует..??))

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 августа 2018, 14:29

      А, что вы члены РФС конкретно сделали, кроме наблюдения?

      2
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 15 августа 2018, 14:03

      По моему УЕФА свою позицию уже высказало... и хрен ли ещё ждать от неё?

      3
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