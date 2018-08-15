Лебедев: «Ждем реакции на избиение российских журналистов с Салониках. УЕФА не должен отмолчаться!»

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с жалобой «Спартака» в УЕФА по делу о нападении на российских журналистов в Греции.

Считается, что болельщики ПАОКа атаковали представителей российских СМИ во время первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (греческий клуб победил со счетом 3:2).

«Мы продолжаем ждать реакции на избиение российских журналистов в Салониках. Если УЕФА пытается закрыть на такое глаза, то я считаю, что мы должны эту тему вновь поднять и обратиться в УЕФА. На моей памяти такого не было, чтобы болельщики вторгались в зону СМИ и распускали руки в отношении иностранных журналистов.

Подобных действий не был ни разу. Да, болельщики ведут себя по-разному и могут выпрыгнуть на поле, но чтобы залетать в зону для журналистов и избивать их – такого не было. Поэтому УЕФА не должен отмолчаться!» – сказал Лебедев.

Напомним, ответная встреча завершилась нулевой ничьей. В четвертый раунд вышел ПАОК.

В Греции была жесть. Русских фанатов не пускали, журналистов – били