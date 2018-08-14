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    «Рубину» запретили регистрировать новичков из-за долга перед «Краснодаром»

    Состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором на «Рубин» был наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Он связан с долгом перед «Краснодаром».

    «Удовлетворить заявление ООО «ФК «Краснодар» г. Краснодар в отношении ООО «ФК «Рубин» г. Казань о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста-профессионала Вячеслава Подберезкина. в полном объeме.

    Обязать ООО «ФК «Рубин» г. Казань выплатить ООО «ФК «Краснодар» г. Краснодар задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста-профессионала Подберезкина В.М. Обязать ООО «ФК «Рубин» г. Казань выплатить ООО «ФК «Краснодар» г. Краснодар пени за нарушение сроков осуществления оплаты по трансферному контракту.

    Применить к ООО «ФК «Рубин» г. Казань запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению ООО «ФК «Рубин» г. Казань область в случае исполнения обязательств перед ООО «ФК «Краснодар» г. Краснодар, установленных настоящим решением», – гласит решение органа.

    Подберезкин играет за «Рубин» с зимы.

    Источник: РФС

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    14.08.2018 20:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 15 августа 2018, 18:34

      ...заколебали редиски...

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