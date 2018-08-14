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  • «Рубину» запретили регистрировать новичков из-за долга перед «Краснодаром»

«Рубину» запретили регистрировать новичков из-за долга перед «Краснодаром»

14 августа 2018, 20:03
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Состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором на «Рубин» был наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Он связан с долгом перед «Краснодаром».

«Удовлетворить заявление ООО «ФК «Краснодар» г. Краснодар в отношении ООО «ФК «Рубин» г. Казань о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста-профессионала Вячеслава Подберезкина. в полном объeме.

Обязать ООО «ФК «Рубин» г. Казань выплатить ООО «ФК «Краснодар» г. Краснодар задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста-профессионала Подберезкина В.М. Обязать ООО «ФК «Рубин» г. Казань выплатить ООО «ФК «Краснодар» г. Краснодар пени за нарушение сроков осуществления оплаты по трансферному контракту.

Применить к ООО «ФК «Рубин» г. Казань запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению ООО «ФК «Рубин» г. Казань область в случае исполнения обязательств перед ООО «ФК «Краснодар» г. Краснодар, установленных настоящим решением», – гласит решение органа.

Подберезкин играет за «Рубин» с зимы.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар
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FaTeK1945ru
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...заколебали редиски...
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