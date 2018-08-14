«Лацио» хочет поднять сумму отступных за Милинковича-Савича до 150 миллионов

Руководство «Лацио» ведет переговоры с полузащитником команды Сергеем Милинковичем-Савичем​ о продлении его действующего контракта.

Главная цель этих переговоров – увеличение суммы отступных за 24-летнего представителя Сербии до 150 миллионов евро и продление срока действия контракта до 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ряда европейских клубов, среди которых назывались «Реал», «ПСЖ», «Ювентус», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел за «Лацио» 48 матчей, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач.