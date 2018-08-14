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    «Лацио» хочет поднять сумму отступных за Милинковича-Савича до 150 миллионов

    Руководство «Лацио» ведет переговоры с полузащитником команды Сергеем Милинковичем-Савичем​ о продлении его действующего контракта.

    Главная цель этих переговоров – увеличение суммы отступных за 24-летнего представителя Сербии до 150 миллионов евро и продление срока действия контракта до 2023 года.

    Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ряда европейских клубов, среди которых назывались «Реал», «ПСЖ», «Ювентус», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

    В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел за «Лацио» 48 матчей, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач.

    Источник: Sportmediaset

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    14.08.2018 07:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1364

      МВС 14 августа 2018, 19:16

      правильно делают,чтобы потом локти не кусать оттого,что продешевили.большой прецедент уже был.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 14 августа 2018, 12:56

      многовато что-то

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 14 августа 2018, 08:45

      Незнаю, ну не стоит он столько!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 августа 2018, 07:59

      Сергею 23г., а не 34. А юным писарчукам на "Бомбардире" советую прочитать работу классика " Лучше меньше, да лучше", чтобы по меньше печатали на сайте всякой ерунды своей и из других сайтов перепечатывали.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 14 августа 2018, 07:42

      Да загоняли бы сразу до 250 )))

      0
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