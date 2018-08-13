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    Орлов – о Дзюбе: «Галатасарай»? Уезжать из «Зенита» – это футбольное самоубийство. Он же не настолько глуп»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о возможном уходе из «Зенита» нападающего Артема Дзюбы.

    Ранее сообщалось, что россиянина хочет арендовать «Галатасарай».

    «Ну какая глупость. Зачем ему эта Турция с «Галатасараем», если есть «Зенит», который в Европе котируется выше, чем «Галатасарай». Потом, Турция, там другой язык. Здесь его аудитория, здесь его любят. Уезжать из России, из «Зенита» – это футбольное самоубийство. Он же не настолько глуп. Он так заработал этот авторитет в глазах у русских болельщиков, и вдруг он поедет в Турцию. Ради чего?

    Да и в Англию ему не надо. Его же не берут в ведущие клубы. Его если позовут, то в клубы, борющиеся за выживание. Для чего? Ему же 30 лет исполнится в этом году. Ехать надо в 22 года, как Головин поехал. Или в возрасте Зобнина, Ташаева. Этим логично ехать туда, чтобы расти. Но Дзюба сделал свой футбольный капитал на будущее, ему сейчас очень хорошо надо играть в «Зените» и дойти с ним до Лиги чемпионов. А где наш футболист может играть в Лиге чемпионов, выступая за зарубежный клуб?

    Посмотрим сейчас на Головина. Дай бог, чтобы у него получилось. «Монако» может играть в Лиге чемпионов, а остальные клубы, претендующие на попадание туда, зовут наших играть за свой клуб? Нет. Поэтому вот это желания выгнать наших футболистов в Европу вызывает у меня большую иронию.

    Надо ехать. Куда ехать? Вы поднимайте здесь наш отечественный футбол и тут играйте в Лиге чемпионов. ЦСКА, «Спартак», «Зенит» играют в Лиге чемпионов, «Краснодар» может играть там. Зачем менять шило на мыло? Просто отъезд. Это не о чем не говорит. Зарубежье – это миф.

    Тренеры работали в «Зените» – Луческу, Манчини. Поверьте, хорошо работали в «Зените». А что сделал тот же Капелло у нас? Да, за рубежом они сильные, но у нас то тут менталитет, надо приноровиться вообще к жизни, к ее укладу, все надо учить. Это все сложно.

    Туда едут, для того, чтобы выжить. Семья Черышева уехала рано в Испанию, правильно сделали. Сейчас у него сын там играет с ранних лет. Ехать надо только молодым, если есть способности, и там расти», – сказал Орлов.

    Источник: Sport24

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    13.08.2018 15:15
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 22:06

      Вбросы, чтобы будоражить болельщиков и смешить своей абсурдностью...

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 августа 2018, 21:11

      В жопу поцелуй этого Дзюбу! Кому он нах нужен в Европе!? Ну а то что Зенит выше катируется Галатасарая так вообще огонь!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 13 августа 2018, 20:36

      Ну тут по делу, хотелось бы конечно наинео псмотреть в, условном, вестхэме

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 19:52

      Не простая задача для Дзюбы. В Турции ему будет сложно адаптироваться. Да и смысла нет уезжать на один год.

      7
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      Рейтинг: +3136

      m40 13 августа 2018, 19:37

      Гена, Гена, проснись, ты всё проспал. Зенит уже вылетел из лиги Европы, а Галатасарай будет играть в лиге Чемпионов. Да и вероятность наконец-таки выиграть трофеи у Артемки увеличится - Галатасарай силён и имееть хорошие шансы на победу в турецкой лиге

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 августа 2018, 19:22

      перл учёного Гена ошейник тогда на него одень чтобы не сбежал иногда выгуливать не забывай

      5
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 13 августа 2018, 19:14

      Гена старый лизун. Так как с Артемкой обходятся , надо валить из России. Не спорю что и сам Артем кое где за метлой не следил. Но это юнность, была.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 18:59

      многое по делу сказал Орлов, в хорошие клубы его не позовут а уезжать только ради того чтобы уезжать неважно куда не думаю что стоит.

      6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 августа 2018, 17:32

      есть возможность избавиться от дерева, а они его уговаривают это что вообще происходит совсем там в Питере хотят чтобы команда скатилась до ФНЛ

      1
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      Рейтинг: +1311

      Taps > Garrincha58 13 августа 2018, 18:49

      Мальчик, болей за свой загорелый спартак и не трогай "Зенит".

      -1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 13 августа 2018, 17:31

      У Орлова опять обострение? "ЦСКА, Спартак, Зенит играют в Лиге чемпионов..." Сколько лет Дзюба в Зените? И много он играл, в этой, манящей игроков, Лиге чемпионов? Где Зенит и где Лига чампионов? А эта фраза о Луческу и Манчини, которые хорошо работали в Зените? А что же их Зенит попер за хорошую работу?
      И где гарантия того, что не появится новая аренда в какой-нибудь клуб РПЛ, как это любят делать в Зените, по принципу: и себе не очень нужен, и расстаться на совсем жалко...

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