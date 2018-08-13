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  • Орлов – о Дзюбе: «Галатасарай»? Уезжать из «Зенита» – это футбольное самоубийство. Он же не настолько глуп»

Орлов – о Дзюбе: «Галатасарай»? Уезжать из «Зенита» – это футбольное самоубийство. Он же не настолько глуп»

13 августа 2018, 15:15
32

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о возможном уходе из «Зенита» нападающего Артема Дзюбы.

Ранее сообщалось, что россиянина хочет арендовать «Галатасарай».

«Ну какая глупость. Зачем ему эта Турция с «Галатасараем», если есть «Зенит», который в Европе котируется выше, чем «Галатасарай». Потом, Турция, там другой язык. Здесь его аудитория, здесь его любят. Уезжать из России, из «Зенита» – это футбольное самоубийство. Он же не настолько глуп. Он так заработал этот авторитет в глазах у русских болельщиков, и вдруг он поедет в Турцию. Ради чего?

Да и в Англию ему не надо. Его же не берут в ведущие клубы. Его если позовут, то в клубы, борющиеся за выживание. Для чего? Ему же 30 лет исполнится в этом году. Ехать надо в 22 года, как Головин поехал. Или в возрасте Зобнина, Ташаева. Этим логично ехать туда, чтобы расти. Но Дзюба сделал свой футбольный капитал на будущее, ему сейчас очень хорошо надо играть в «Зените» и дойти с ним до Лиги чемпионов. А где наш футболист может играть в Лиге чемпионов, выступая за зарубежный клуб?

Посмотрим сейчас на Головина. Дай бог, чтобы у него получилось. «Монако» может играть в Лиге чемпионов, а остальные клубы, претендующие на попадание туда, зовут наших играть за свой клуб? Нет. Поэтому вот это желания выгнать наших футболистов в Европу вызывает у меня большую иронию.

Надо ехать. Куда ехать? Вы поднимайте здесь наш отечественный футбол и тут играйте в Лиге чемпионов. ЦСКА, «Спартак», «Зенит» играют в Лиге чемпионов, «Краснодар» может играть там. Зачем менять шило на мыло? Просто отъезд. Это не о чем не говорит. Зарубежье – это миф.

Тренеры работали в «Зените» – Луческу, Манчини. Поверьте, хорошо работали в «Зените». А что сделал тот же Капелло у нас? Да, за рубежом они сильные, но у нас то тут менталитет, надо приноровиться вообще к жизни, к ее укладу, все надо учить. Это все сложно.

Туда едут, для того, чтобы выжить. Семья Черышева уехала рано в Испанию, правильно сделали. Сейчас у него сын там играет с ранних лет. Ехать надо только молодым, если есть способности, и там расти», – сказал Орлов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Галатасарай Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (32)
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acer2003
1534163912
Иногда,приходить в Зенит, самоубийство( Болельщик Зенит!
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Decorhome
1534165075
За то всегда есть куда вернуться
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hevbn 28
1534166011
Во первых именно из-за этой логики "нас и тут не плохо кормят" у нас не прогрессируют игроки , во вторых разница между Зенитом и Галатасараем проста ,Зенит не играет в ЛЧ, а Галатасарай играет .Основная причина почему Смолов перешел в Локо , это то ,что они играют в ЛЧ , а Краснодар нет , ему уже не 20 лет и он хочет попробовать что такое играть в ЛЧ, а в третьих одна из проблем нашего чемпионата то ,что нашим игрокам не очень то интересно в нем играть и в этом плане переезд любого нашего игрока в практически любой чемпионат особенно если он не уступает нашему (а турецкий по моему не уступает нашему) это новый вызов который просто не может не пойти на пользу игроку и как следствие сборной , я только в одном согласен с Геннадием Сергеевичем , что если уезжать то лучше это делать лет до 25 .
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Marley Bob
1534170047
никуда он из РПЛ не денется.он тут первый парень на деревне,а там кто будет?
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Т34
1534170688
У Орлова опять обострение? "ЦСКА, Спартак, Зенит играют в Лиге чемпионов..." Сколько лет Дзюба в Зените? И много он играл, в этой, манящей игроков, Лиге чемпионов? Где Зенит и где Лига чампионов? А эта фраза о Луческу и Манчини, которые хорошо работали в Зените? А что же их Зенит попер за хорошую работу? И где гарантия того, что не появится новая аренда в какой-нибудь клуб РПЛ, как это любят делать в Зените, по принципу: и себе не очень нужен, и расстаться на совсем жалко...
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Garrincha58
1534170779
есть возможность избавиться от дерева, а они его уговаривают это что вообще происходит совсем там в Питере хотят чтобы команда скатилась до ФНЛ
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OfaZavr
1534175948
многое по делу сказал Орлов, в хорошие клубы его не позовут а уезжать только ради того чтобы уезжать неважно куда не думаю что стоит.
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Полная Канистра
1534177353
перл учёного Гена ошейник тогда на него одень чтобы не сбежал иногда выгуливать не забывай
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m40
1534178235
Гена, Гена, проснись, ты всё проспал. Зенит уже вылетел из лиги Европы, а Галатасарай будет играть в лиге Чемпионов. Да и вероятность наконец-таки выиграть трофеи у Артемки увеличится - Галатасарай силён и имееть хорошие шансы на победу в турецкой лиге
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zigbert
1534179160
Не простая задача для Дзюбы. В Турции ему будет сложно адаптироваться. Да и смысла нет уезжать на один год.
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