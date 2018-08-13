Орлов – о Дзюбе: «Галатасарай»? Уезжать из «Зенита» – это футбольное самоубийство. Он же не настолько глуп»

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о возможном уходе из «Зенита» нападающего Артема Дзюбы.

Ранее сообщалось, что россиянина хочет арендовать «Галатасарай».

«Ну какая глупость. Зачем ему эта Турция с «Галатасараем», если есть «Зенит», который в Европе котируется выше, чем «Галатасарай». Потом, Турция, там другой язык. Здесь его аудитория, здесь его любят. Уезжать из России, из «Зенита» – это футбольное самоубийство. Он же не настолько глуп. Он так заработал этот авторитет в глазах у русских болельщиков, и вдруг он поедет в Турцию. Ради чего?

Да и в Англию ему не надо. Его же не берут в ведущие клубы. Его если позовут, то в клубы, борющиеся за выживание. Для чего? Ему же 30 лет исполнится в этом году. Ехать надо в 22 года, как Головин поехал. Или в возрасте Зобнина, Ташаева. Этим логично ехать туда, чтобы расти. Но Дзюба сделал свой футбольный капитал на будущее, ему сейчас очень хорошо надо играть в «Зените» и дойти с ним до Лиги чемпионов. А где наш футболист может играть в Лиге чемпионов, выступая за зарубежный клуб?

Посмотрим сейчас на Головина. Дай бог, чтобы у него получилось. «Монако» может играть в Лиге чемпионов, а остальные клубы, претендующие на попадание туда, зовут наших играть за свой клуб? Нет. Поэтому вот это желания выгнать наших футболистов в Европу вызывает у меня большую иронию.

Надо ехать. Куда ехать? Вы поднимайте здесь наш отечественный футбол и тут играйте в Лиге чемпионов. ЦСКА, «Спартак», «Зенит» играют в Лиге чемпионов, «Краснодар» может играть там. Зачем менять шило на мыло? Просто отъезд. Это не о чем не говорит. Зарубежье – это миф.

Тренеры работали в «Зените» – Луческу, Манчини. Поверьте, хорошо работали в «Зените». А что сделал тот же Капелло у нас? Да, за рубежом они сильные, но у нас то тут менталитет, надо приноровиться вообще к жизни, к ее укладу, все надо учить. Это все сложно.

Туда едут, для того, чтобы выжить. Семья Черышева уехала рано в Испанию, правильно сделали. Сейчас у него сын там играет с ранних лет. Ехать надо только молодым, если есть способности, и там расти», – сказал Орлов.