Нобоа: «Бердыев мне как отец. Если забью «Рубину», праздновать не буду»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ против «Рубина».

«Конечно, матч с «Рубином» будет особенным, потому что с ним работает мой бывший тренер, там экс-партнеры. Но футбол таков, сейчас я в другой команде, защищаю цвета «Зенита». Мне хочется выигрывать с «Зенитом», и неважно, кто нам противостоит.

Думаю, если забью «Рубину», то праздновать не буду. У меня есть с ними большая общая история. Конечно, отношения с Бердыевым у нас по-прежнему теплые. Он для меня как отец. Реально, так и есть.

Мы с ним знакомы почти 11 лет. Раньше, в 2007, в 2008, 2009 годах, у Бердыева команда играла 4-3-3 или 4-2-2, а сейчас в обороне еще больше человек. Все знают, что для него тактика — это самое важное. Каждый футболист знает свое место при обороне и при атаке, все компактно. Думаю, нас ждет тяжелая игра», – сказал Нобоа.

Матч «Рубин» – «Зенит» пройдет завтра, 13 августа.