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    Нобоа: «Бердыев мне как отец. Если забью «Рубину», праздновать не буду»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ против «Рубина».

    «Конечно, матч с «Рубином» будет особенным, потому что с ним работает мой бывший тренер, там экс-партнеры. Но футбол таков, сейчас я в другой команде, защищаю цвета «Зенита». Мне хочется выигрывать с «Зенитом», и неважно, кто нам противостоит.

    Думаю, если забью «Рубину», то праздновать не буду. У меня есть с ними большая общая история. Конечно, отношения с Бердыевым у нас по-прежнему теплые. Он для меня как отец. Реально, так и есть.

    Мы с ним знакомы почти 11 лет. Раньше, в 2007, в 2008, 2009 годах, у Бердыева команда играла 4-3-3 или 4-2-2, а сейчас в обороне еще больше человек. Все знают, что для него тактика — это самое важное. Каждый футболист знает свое место при обороне и при атаке, все компактно. Думаю, нас ждет тяжелая игра», – сказал Нобоа.

    Матч «Рубин» – «Зенит» пройдет завтра, 13 августа.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2018 20:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 13 августа 2018, 18:46

      ...не забьёшь!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 августа 2018, 02:33

      Как отец, говоришь, а чего-же ушел-то от него, а на счет забивания, так лучше будет если и не ты, и никто другой на это не способится

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2018, 23:08

      Надо забивать и побольше. Беков у Курбана много, но керовенькие ныне.

      0
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 12 августа 2018, 22:11

      Ты забей, а попраздную я.

      3
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      Рейтинг: +3461

      acor94 12 августа 2018, 21:30

      4-2-2 интересная схема))))))

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert > acor94 12 августа 2018, 22:14

      Эта схема пойдет при двух удалениях.

      5
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 12 августа 2018, 21:21

      Крис всегда достойно себя вёл

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 августа 2018, 21:15

      Если будет ничья, то хорошо для " Зенита". Команда сейчас под давлением после позорной игры и поражения в ЛЕ от "Динамо" Минск. Тем более, что ответку играть с ними через два дня. Посмотрим какой состав на сей раз выставит Семак.

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