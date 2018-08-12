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  • Нобоа: «Бердыев мне как отец. Если забью «Рубину», праздновать не буду»

Нобоа: «Бердыев мне как отец. Если забью «Рубину», праздновать не буду»

12 августа 2018, 20:59
8

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ против «Рубина».

«Конечно, матч с «Рубином» будет особенным, потому что с ним работает мой бывший тренер, там экс-партнеры. Но футбол таков, сейчас я в другой команде, защищаю цвета «Зенита». Мне хочется выигрывать с «Зенитом», и неважно, кто нам противостоит.

Думаю, если забью «Рубину», то праздновать не буду. У меня есть с ними большая общая история. Конечно, отношения с Бердыевым у нас по-прежнему теплые. Он для меня как отец. Реально, так и есть.

Мы с ним знакомы почти 11 лет. Раньше, в 2007, в 2008, 2009 годах, у Бердыева команда играла 4-3-3 или 4-2-2, а сейчас в обороне еще больше человек. Все знают, что для него тактика — это самое важное. Каждый футболист знает свое место при обороне и при атаке, все компактно. Думаю, нас ждет тяжелая игра», – сказал Нобоа.

Матч «Рубин» – «Зенит» пройдет завтра, 13 августа.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Нобоа Кристиан
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1534097756
Если будет ничья, то хорошо для " Зенита". Команда сейчас под давлением после позорной игры и поражения в ЛЕ от "Динамо" Минск. Тем более, что ответку играть с ними через два дня. Посмотрим какой состав на сей раз выставит Семак.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1534098073
Крис всегда достойно себя вёл
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acor94
1534098657
4-2-2 интересная схема))))))
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Kollljan
1534101088
Ты забей, а попраздную я.
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prezent2017
1534104535
Надо забивать и побольше. Беков у Курбана много, но керовенькие ныне.
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арейская
1534116781
Как отец, говоришь, а чего-же ушел-то от него, а на счет забивания, так лучше будет если и не ты, и никто другой на это не способится
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FaTeK1945ru
1534175199
...не забьёшь!!!
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