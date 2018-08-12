Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА могут оштрафовать за выкрики болельщиков в адрес Еременко на матче с «Енисеем»

ЦСКА могут оштрафовать за выкрики болельщиков в адрес Еременко на матче с «Енисеем»

12 августа 2018, 18:08
30

На ЦСКА могут наложить штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС.

В начале матча третьего тура РПЛ с «Енисеем» (1:1) делегат встречи Вячеслав Мельников зафиксировал выкрики армейских болельщиков в адрес бывшего полузащитника команды Романа Еременко.

Финн перешел в ЦСКА из «Рубина» в 2014 году. Осенью 2016-го УЕФА дисквалифицировал футболиста за употребление кокаина. На этой неделе Еременко, отстранение которого истекает в октябре, подписал контракт со «Спартаком».

Еременко в «Спартаке» – это нормально

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Енисей ЦСКА Спартак Еременко Роман
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Майор Дзагоев
1534087130
Круто - штрафовать за название вещей своими именами
Ответить
Project Бабангида
1534087514
неужели так громко кричали что ерёменко в москве слышал
Ответить
кузнецов артем
1534089517
Федун красава взял Еременко чтоб разорять Гинера с помощью его же фанатов, хитро...
Ответить
mikitka
1534089869
Еременко в "Енисее" теперь? или на трибуне сидел? кому они кричали-то?)
Ответить
OfaZavr
1534091489
это вполне ожидаемая реакция от болельщиков ЦСКА, думаю он еще о себе много услышит. ведь мог ожидать чем для него обернется этот переход.
Ответить
Полная Канистра
1534092945
да эта практика будет всегда она не нова с любым игроком который уходит в другой клуб ярых соперников так было с Быстровым с Глушаком с Самедовым или с Дзюбой и других многих игроков где словесный понос только и выливался в их адрес
Ответить
zigbert
1534098391
Издержки "громкого" перехода.
Ответить
84aivengo
1534098681
цска слаб составом ,но дух и преданные болелы никуда не денутся !!!
Ответить
Dr Metal
1534098790
Поддерживаю болельщиков ЦСКА, того стоило ожидать. Явная проституция Еременко
Ответить
Владислав Vlad
1534109329
Вот какой смысл орать в сторону человека, который находится за полторы тысячи километров от тебя????????? Они, что, думали Ерёменко услышит???? Это то же самое, что кричать с трибун - Обама ЧМО. Нет, ну понятно, когда футболист на поле и в его адрес "летят" оскорбления. Это хотя бы объяснимо. Но что хотели показать фанаты ЦСКА?
Ответить
Главные новости
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
2
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Все новости
Все новости
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
8
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
22
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
Вчера, 17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
Вчера, 17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
Вчера, 16:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+