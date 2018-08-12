ЦСКА могут оштрафовать за выкрики болельщиков в адрес Еременко на матче с «Енисеем»

На ЦСКА могут наложить штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС.

В начале матча третьего тура РПЛ с «Енисеем» (1:1) делегат встречи Вячеслав Мельников зафиксировал выкрики армейских болельщиков в адрес бывшего полузащитника команды Романа Еременко.

Финн перешел в ЦСКА из «Рубина» в 2014 году. Осенью 2016-го УЕФА дисквалифицировал футболиста за употребление кокаина. На этой неделе Еременко, отстранение которого истекает в октябре, подписал контракт со «Спартаком».

Еременко в «Спартаке» – это нормально