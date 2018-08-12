ЦСКА могут оштрафовать за выкрики болельщиков в адрес Еременко на матче с «Енисеем»

Чудно конечно- Спартак далеко, Ерёменко не услышит, болелам Енисея параллельно, а ЦСКА пострадает от своих же болельщиков.
На ЦСКА могут наложить штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС.
В начале матча третьего тура РПЛ с «Енисеем» (1:1) делегат встречи Вячеслав Мельников зафиксировал выкрики армейских болельщиков в адрес бывшего полузащитника команды Романа Еременко.
Финн перешел в ЦСКА из «Рубина» в 2014 году. Осенью 2016-го УЕФА дисквалифицировал футболиста за употребление кокаина. На этой неделе Еременко, отстранение которого истекает в октябре, подписал контракт со «Спартаком».
Еременко в «Спартаке» – это нормально