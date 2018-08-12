Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА могут оштрафовать за выкрики болельщиков в адрес Еременко на матче с «Енисеем»

    На ЦСКА могут наложить штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС.

    В начале матча третьего тура РПЛ с «Енисеем» (1:1) делегат встречи Вячеслав Мельников зафиксировал выкрики армейских болельщиков в адрес бывшего полузащитника команды Романа Еременко.

    Финн перешел в ЦСКА из «Рубина» в 2014 году. Осенью 2016-го УЕФА дисквалифицировал футболиста за употребление кокаина. На этой неделе Еременко, отстранение которого истекает в октябре, подписал контракт со «Спартаком».

    Еременко в «Спартаке» – это нормально

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2018 18:08
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 13 августа 2018, 13:16

      Чудно конечно- Спартак далеко, Ерёменко не услышит, болелам Енисея параллельно, а ЦСКА пострадает от своих же болельщиков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 13 августа 2018, 00:28

      Вот какой смысл орать в сторону человека, который находится за полторы тысячи километров от тебя?????????
      Они, что, думали Ерёменко услышит????
      Это то же самое, что кричать с трибун - Обама ЧМО.
      Нет, ну понятно, когда футболист на поле и в его адрес "летят" оскорбления. Это хотя бы объяснимо. Но что хотели показать фанаты ЦСКА?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2018, 23:11

      Лучше бы левый пенальти отменили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 12 августа 2018, 22:47

      думала, что только ерёма хлебнёт от этого трансфера, ан нет...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 12 августа 2018, 21:33

      Поддерживаю болельщиков ЦСКА, того стоило ожидать. Явная проституция Еременко

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 августа 2018, 21:31

      цска слаб составом ,но дух и преданные болелы никуда не денутся !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 21:26

      Издержки "громкого" перехода.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > zigbert 13 августа 2018, 13:17

      громкий он только в газетных заголовках...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 августа 2018, 20:07

      Всё с трибуны долбят, что у нас демократия, свобода слова, а на деле хер вам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > vladimir-7 12 августа 2018, 20:34

      Демократия - это не вседозволенность, это соблюдение законов.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Leon_ARS 12 августа 2018, 21:17

      А, что есть закон запрещающий называть людей,
      тем, кем они соответствуют и вспомни как вы спартачи
      называли Дзюбу, хотя он честно сказал, что уходит иэ
      Спартака.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > vladimir-7 12 августа 2018, 21:25

      Есть закон, запрещающий оскорбление личности (Статья 130 ук РФ).

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > vladimir-7 12 августа 2018, 21:32

      Да, и Дюзба позволял себе... нелицеприятные высказывания в адрес Спартака, а Ерёменко ничего не говорит.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Leon_ARS 13 августа 2018, 12:33

      Конечно нелицеприятные слова Дзюба говорил, но
      правду, что Спартак это секта. А вот Р.Еременко как
      обос****ный пес сидит под корягой и молчит, гнида.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 августа 2018, 19:55

      да эта практика будет всегда она не нова с любым игроком который уходит в другой клуб ярых соперников так было с Быстровым с Глушаком с Самедовым или с Дзюбой и других многих игроков где словесный понос только и выливался в их адрес

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 августа 2018, 19:32

      это только цветочки,скорей всего. ягодки будут потом

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11