Директор «Енисея» – об арбитрах в матче с ЦСКА: «Бог им судья»

Директор «Енисея» Денис Рубцов высказал мнение о работе судей в матче 3-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1).

«Бригаде арбитров – бог им судья. Вот такая реакция от клуба будет, больше ничего. У нас есть для этого начальник команды, есть заместители, которые этим занимаются. Не комментирую судейство.

Я доволен своей командой. Ребята, которые играли, молодцы. Им большое спасибо за это. И за поддержку болельщикам спасибо, которые приехали в Тюмень», – сказал Рубцов.

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