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    Директор «Енисея» – об арбитрах в матче с ЦСКА: «Бог им судья»

    Директор «Енисея» Денис Рубцов высказал мнение о работе судей в матче 3-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1).

    «Бригаде арбитров – бог им судья. Вот такая реакция от клуба будет, больше ничего. У нас есть для этого начальник команды, есть заместители, которые этим занимаются. Не комментирую судейство.

    Я доволен своей командой. Ребята, которые играли, молодцы. Им большое спасибо за это. И за поддержку болельщикам спасибо, которые приехали в Тюмень», – сказал Рубцов.

    «Енисей» – о матче с ЦСКА: «Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Привет, РПЛ»

    Источник: Газета.ру

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    12.08.2018 10:28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +616

      smersh45 12 августа 2018, 13:50

      пендаль левый 100%

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 августа 2018, 13:49

      В моменте с пенальти: Бодул положил руку на бедро Фернандесу? Да! Основание есть для назначения пенальти? Да! Какие вопросы? А сколько таких зацепов в центре поля? И все судьи свистят такие нарушения! Так чем одно нарушение отличается от другого?

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 августа 2018, 13:44

      Господин Рубцов, нужно знать правила! Если игроки находятся на одной линии, а часть тела (которой позволено забивать) ближе к воротам соперника, чем защитник, то это "вне игры"! В данном случае голова игрока Енисея была ближе к воротам армейцев, так что гол не засчитан верно! Кому интересно вот ссылка: https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbvideo_NI881350_clip_Jenisej___CSKA_Nezaschitannyj_gol_v_vorota_CSKA

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      Рейтинг: +846

      sined1951 12 августа 2018, 12:34

      Не волнуйтесь, ЦСКА уже начали активно помогать, в ФНЛ он не вылетит. Первая ласточка-мнимый пенальти с Енисеем. Видно, что с судьями проводится нужная работа. Против ЦСКА никогда ничего не имел, уважал за сплоченность и уверенность в своих силах. То, что произошло в этом матче, гнусно и противно.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > sined1951 12 августа 2018, 13:11

      Ну вот ты взрослый человек,судя по всему. А несёшь какую то ерунду. сколько существует футбол,столько спорят о качестве судейства. Не ошибается тот кто ничего не делает. 2-3года назад точно так же паршивлюк упал в штрафной ЦСКА и мы проиграли Спаму 0:1. В прошлом сезоне судья не заметил что мяч пересёк линию поля и нам терек забил гол 0:1. Если вас послушать,то кто то помогает ЦСКА,кто то Спартаку,кто то тереку,а кто то Енисею.

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      Рейтинг: +1236

      омск55 12 августа 2018, 11:44

      Гинер подсуетился

      -1
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      Рейтинг: +6311

      порт 12 августа 2018, 11:04

      Вот только Енисей играл не с Анжи, а с лошадьми.

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      Рейтинг: +156

      Санчес65 12 августа 2018, 10:37

      Не бог а Гинер, не путай божидай дар с яичницей.

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      Рейтинг: +3547

      BoltCX > Санчес65 12 августа 2018, 10:42

      Точно. Хочу яичницы с помидорами. Спасибо.

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Санчес65 12 августа 2018, 10:56

      Головой об стенку ударься ,может легче станет . Что ж ты про Спартак не кричишь ,мол на один гол по два удаления? Может там Федун все купил?)

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 августа 2018, 10:32

      Жаль команд со второй половины таблицы. И это касается не только Енисея

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