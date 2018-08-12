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  • Директор «Енисея» – об арбитрах в матче с ЦСКА: «Бог им судья»

Директор «Енисея» – об арбитрах в матче с ЦСКА: «Бог им судья»

12 августа 2018, 10:28
11

Директор «Енисея» Денис Рубцов высказал мнение о работе судей в матче 3-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1).

«Бригаде арбитров – бог им судья. Вот такая реакция от клуба будет, больше ничего. У нас есть для этого начальник команды, есть заместители, которые этим занимаются. Не комментирую судейство.

Я доволен своей командой. Ребята, которые играли, молодцы. Им большое спасибо за это. И за поддержку болельщикам спасибо, которые приехали в Тюмень», – сказал Рубцов.

«Енисей» – о матче с ЦСКА: «Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Привет, РПЛ»

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Енисей ЦСКА
Комментарии (11)
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Decorhome
1534059178
Жаль команд со второй половины таблицы. И это касается не только Енисея
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Санчес65
1534059437
Не бог а Гинер, не путай божидай дар с яичницей.
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порт
1534061041
Вот только Енисей играл не с Анжи, а с лошадьми.
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омск55
1534063473
Гинер подсуетился
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sined1951
1534066442
Не волнуйтесь, ЦСКА уже начали активно помогать, в ФНЛ он не вылетит. Первая ласточка-мнимый пенальти с Енисеем. Видно, что с судьями проводится нужная работа. Против ЦСКА никогда ничего не имел, уважал за сплоченность и уверенность в своих силах. То, что произошло в этом матче, гнусно и противно.
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Serjoga
1534070674
Господин Рубцов, нужно знать правила! Если игроки находятся на одной линии, а часть тела (которой позволено забивать) ближе к воротам соперника, чем защитник, то это "вне игры"! В данном случае голова игрока Енисея была ближе к воротам армейцев, так что гол не засчитан верно! Кому интересно вот ссылка: https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbvideo_NI881350_clip_Jenisej___CSKA_Nezaschitannyj_gol_v_vorota_CSKA
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Serjoga
1534070970
В моменте с пенальти: Бодул положил руку на бедро Фернандесу? Да! Основание есть для назначения пенальти? Да! Какие вопросы? А сколько таких зацепов в центре поля? И все судьи свистят такие нарушения! Так чем одно нарушение отличается от другого?
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smersh45
1534071036
пендаль левый 100%
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