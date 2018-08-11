«Енисей» – о матче с ЦСКА: «Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Привет, РПЛ»

Пресс-служба «Енисея» прокомментировала ничью с ЦСКА в матче третьего тура РПЛ.

«Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ», – говорится в сообщении красноярцев в твиттере.

На 75-й минуте главный арбитр встречи Евгений Галимов не засчитал гол нападающего «Енисея» Артура Саркисова из-за спорного офсайда. А три минуты спустя судья назначил довольно неоднозначный пенальти в ворота красноярцев после падения в штрафной площади защитника Марио Фернандеса. 11-метровый реализовал нападающий Абель Эрнандес.

UPD: вечером 11 августа «Енисей» удалил твит.