«Енисей» – о матче с ЦСКА: «Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Привет, РПЛ»

Не успел чемпионат начаться, как уже заплакали, что ЦСКА за уши тянут. Вы посмотрите на каком он месте, тут ещё не понятно кого тянут.
Пресс-служба «Енисея» прокомментировала ничью с ЦСКА в матче третьего тура РПЛ.
«Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ», – говорится в сообщении красноярцев в твиттере.
На 75-й минуте главный арбитр встречи Евгений Галимов не засчитал гол нападающего «Енисея» Артура Саркисова из-за спорного офсайда. А три минуты спустя судья назначил довольно неоднозначный пенальти в ворота красноярцев после падения в штрафной площади защитника Марио Фернандеса. 11-метровый реализовал нападающий Абель Эрнандес.
UPD: вечером 11 августа «Енисей» удалил твит.
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— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 11 августа 2018 г.