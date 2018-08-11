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    «Енисей» – о матче с ЦСКА: «Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Привет, РПЛ»

    Пресс-служба «Енисея» прокомментировала ничью с ЦСКА в матче третьего тура РПЛ.

    «Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ», – говорится в сообщении красноярцев в твиттере.

    На 75-й минуте главный арбитр встречи Евгений Галимов не засчитал гол нападающего «Енисея» Артура Саркисова из-за спорного офсайда. А три минуты спустя судья назначил довольно неоднозначный пенальти в ворота красноярцев после падения в штрафной площади защитника Марио Фернандеса. 11-метровый реализовал нападающий Абель Эрнандес.

    UPD: вечером 11 августа «Енисей» удалил твит.

    Источник: ФК «Енисей»

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    11.08.2018 18:42
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +388

      R015RK 12 августа 2018, 09:39

      Не успел чемпионат начаться, как уже заплакали, что ЦСКА за уши тянут. Вы посмотрите на каком он месте, тут ещё не понятно кого тянут.

      0
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 12 августа 2018, 04:41

      Конечно ЦСКА не может, Гинер поможет. Фернандес падай все заплачено уже

      -1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 12 августа 2018, 00:43

      А что удивительного? Московских мешков тянут за уши

      -3
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 12 августа 2018, 00:05

      Да, системы повторов не хватает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 21:59

      Больше всего в этом матче не хватило системы ВАР.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > zigbert 11 августа 2018, 22:12

      А ведь грозились Краснодар со Спартаком! Хотя бы начать, а там других заставят!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > батог 11 августа 2018, 22:15

      У Краснодара она уже год как стоит. На ней учат судей.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert > батог 11 августа 2018, 23:01

      Разговоров много а "воз" и ныне там.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 11 августа 2018, 21:45

      не раньше следующих выборов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 11 августа 2018, 21:21

      Это не футбол,а какая то проституция. Вся страна сидит на взятках. И судейский корпус туда же. Когда это хрень закончится?

      5
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      ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > val-berezko 11 августа 2018, 22:06

      Пока ПЖиВ у власти, ВВП у власти, система выстроена и будет работать.

      1
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 11 августа 2018, 21:19

      Я был уверен, что они так и напишут, а любители других клубов несомненно их поддержат, хотя второй гол был забит уже после свистка - значит он уже не чистый, а пенальти был спорным, а не левым! Но не сомневаюсь, что многие со мной не согласятся! :)

      5
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      Рейтинг: +839

      dimag 11 августа 2018, 20:41

      Левое удаление Набабкина провокатором Огуде, когда ЦСКА остался в меньшенстве конечно никого не интересует.Какой хитрец Гинер - сначала продал , потом купил - просто триллер какой-то.

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 августа 2018, 20:37

      Тут вам не здесь!!!

      2
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