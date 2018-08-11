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  • «Енисей» – о матче с ЦСКА: «Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Привет, РПЛ»

«Енисей» – о матче с ЦСКА: «Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Привет, РПЛ»

11 августа 2018, 18:42
73

Пресс-служба «Енисея» прокомментировала ничью с ЦСКА в матче третьего тура РПЛ.

«Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ», – говорится в сообщении красноярцев в твиттере.

На 75-й минуте главный арбитр встречи Евгений Галимов не засчитал гол нападающего «Енисея» Артура Саркисова из-за спорного офсайда. А три минуты спустя судья назначил довольно неоднозначный пенальти в ворота красноярцев после падения в штрафной площади защитника Марио Фернандеса. 11-метровый реализовал нападающий Абель Эрнандес.

UPD: вечером 11 августа «Енисей» удалил твит.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Енисей»
Россия. Премьер-лига Енисей ЦСКА
Комментарии (73)
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SPACE TRUCKIN
1534002551
Енисей не заслужил такого отношения...сейчас цска будут тащить всеми способами ...
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xxxl8484
1534002562
Судья продажная
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bset
1534002824
За три матча два очка, трансферов нет, забить только с левого пенальти можем. Привет, ФНЛ.
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cska-62
1534003456
Два мудака-недокомментатора раструбили эту чушь на всю страну, и уже пресс-служба "Енисея" эту чушь тупо повторяет! СТАДНОЕ СОЗНАНИЕ У МУДАКОВ! P.S. Слово "мудак" - литературное и допустимое слово, что подтверждено официальным и опубликованным письмом Роскомнадзора.
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МЯСНОЙ Я
1534004015
Стыдно за конюшню! Всю жизнь тянут этот клуп еврея))) Как девочки играют,и падают как шала0ы
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Qranat
1534004174
Нет слов... Скажите, что изменилось после увольнения Будогосского и назначения Александра Егорова на должность руководителя судейского корпуса ? НИЧЕГО !!! Так для чего был этот фарс, уважаемые - неуважаемые ? Как топил ВИЛКОВ за "Зенит" Газпрома, так и продолжает.... как вытаскивал Галимов ЦСКА и тот же "Зенит" в проигрываемых матчах, так и продолжает это делать. Сегодняшний придуманный пенальти от Галимова - верх наглости и пренебрежения к болельщикам и руководству, тренерскому штабу и игрокам "Енисея" и всех региональных клубов из глубинки. Представляю, как будет свистеть "мудрый" и ангажированный ВИЛКОВ в понедельник в Казани, придумывая такие же левые пенали, на каждом нырке Дзюбы, Смотникова и КО, для того чтобы спасти питерских от очередного позора, теперь уже в России.. И конца этому беспределу не видно !!! А-У, господа руководители Страны, когда это закончится ??? У нас футбол в России для Москвы и Питера, а из других региональных команд делают постоянных поставщиков очков для столичных и питерских, но в Кремле и ГД громко убеждают нас, что футбол в Стране жив и процветает, двигаясь вперед... Стыдно, ей богу.
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geroin161
1534005702
Не нравится РПЛ, возвращайтесь обратно в ФНЛ...
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Вомбат
1534005816
Офсайд может и был, а пенальти конечно левейший. Ничего кроме ЖК Фернандесу за симуляцию там не было, никакого контакта. Я думал Гинер потратит деньги, полученные за Головина на укрепление состава, но ему видимо проще тратить их так, как он привык.
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lex_ex
1534011557
Я был уверен, что они так и напишут, а любители других клубов несомненно их поддержат, хотя второй гол был забит уже после свистка - значит он уже не чистый, а пенальти был спорным, а не левым! Но не сомневаюсь, что многие со мной не согласятся! :)
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zigbert
1534013951
Больше всего в этом матче не хватило системы ВАР.
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