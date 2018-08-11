«Енисей» удалил твит о «левом пенальти» в матче с ЦСКА

«Енисей» удалил твит о матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ», – было написано в посте.

Скриншот твита:

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На 75-й минуте главный арбитр встречи Евгений Галимов зафиксировал офсайд и не засчитал гол нападающего «Енисея» Артура Саркисова. Три минуты спустя судья назначил пенальти в ворота красноярцев после падения в штрафной защитника Марио Фернандеса. 11-метровый реализовал нападающий Абель Эрнандес.

ЦСКА ужасен. И не только по результату