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    «Енисей» удалил твит о «левом пенальти» в матче с ЦСКА

    «Енисей» удалил твит о матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

    «Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ», – было написано в посте.

    Скриншот твита:

    На 75-й минуте главный арбитр встречи Евгений Галимов зафиксировал офсайд и не засчитал гол нападающего «Енисея» Артура Саркисова. Три минуты спустя судья назначил пенальти в ворота красноярцев после падения в штрафной защитника Марио Фернандеса. 11-метровый реализовал нападающий Абель Эрнандес.

    ЦСКА ужасен. И не только по результату

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2018 23:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +161

      sky-pa 12 августа 2018, 12:07

      Много раз пересмотрел эпизод с неназначенным пенальти - стало стыдно и за ЦСКА, и за игрока сборной России. Как и Смолов, кстати, "отличившегося" при пробитии пенальти хорватам... https://www.ok.ru/video/939200416369

      1
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      Рейтинг: +388

      R015RK 12 августа 2018, 09:41

      Сначала наговорят, а потом в кусты.

      0
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      Рейтинг: +22

      Gamidio 12 августа 2018, 00:47

      Похожу пресанули Енисей с выше

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 августа 2018, 00:23

      чую ЦСКА за выживание будет бороться в этом сезоне...

      -1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 12 августа 2018, 00:10

      Честно говоря по телеку показали весьма сомнительный повтор, где падение больше похоже на нырок, но это моё субъективное мнение, я игру смотрел очень отдельными частями.

      0
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      Рейтинг: -1

      ¯\_(ツ)_/¯ 11 августа 2018, 23:22

      И правильно сделали, видимо, Аленичев попросил, чтобы не выглядело как жалобы.

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