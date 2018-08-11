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«Енисей» удалил твит о «левом пенальти» в матче с ЦСКА

11 августа 2018, 23:09
6

«Енисей» удалил твит о матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ», – было написано в посте.

Скриншот твита:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

На 75-й минуте главный арбитр встречи Евгений Галимов зафиксировал офсайд и не засчитал гол нападающего «Енисея» Артура Саркисова. Три минуты спустя судья назначил пенальти в ворота красноярцев после падения в штрафной защитника Марио Фернандеса. 11-метровый реализовал нападающий Абель Эрнандес.

ЦСКА ужасен. И не только по результату

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Енисей ЦСКА
Комментарии (6)
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¯\_(ツ)_/¯
1534018975
И правильно сделали, видимо, Аленичев попросил, чтобы не выглядело как жалобы.
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Ще Гевара
1534021804
Честно говоря по телеку показали весьма сомнительный повтор, где падение больше похоже на нырок, но это моё субъективное мнение, я игру смотрел очень отдельными частями.
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Nerlinger
1534022636
чую ЦСКА за выживание будет бороться в этом сезоне...
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Gamidio
1534024042
Похожу пресанули Енисей с выше
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R015RK
1534056078
Сначала наговорят, а потом в кусты.
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sky-pa
1534064835
Много раз пересмотрел эпизод с неназначенным пенальти - стало стыдно и за ЦСКА, и за игрока сборной России. Как и Смолов, кстати, "отличившегося" при пробитии пенальти хорватам... https://www.ok.ru/video/939200416369
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