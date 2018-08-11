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  • Парфенов: «Такие игры, как с «Динамо», отбирают у тренеров пару лет жизни»

Парфенов: «Такие игры, как с «Динамо», отбирают у тренеров пару лет жизни»

11 августа 2018, 00:05
7

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал исход матча третьего тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Уральцы упустили победу в последние десять минут.

«Для болельщиков, наверное, искрометный матч получился, но для тренеров — не очень. Понравилось начало обоих таймов. Важно было ребят подвести к игре, чтобы отключить голову от предыдущих двух матчей, потому что переживают все. Настраивались на серьезный бой.

Опять не дотерпели, в простой ситуации даем сопернику сравнять счет. В конце как могли выиграть, так и проиграть. Для тренеров такие игры пару лет жизни забирают», – сказал тренер.

«Урал» при Парфенове еще не побеждал.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Урал Динамо Парфенов Дмитрий
Комментарии (7)
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Marsovich1881
1533952627
Не можешь срать-не мучай жопу. бабло то у букмекеров хорошо подымаете, в конце игры коэффициент растет, гнида.
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Marsovich1881
1533952674
Куй железо пока горячо, тварина
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Marsovich1881
1533952789
Для Урала чемпионат закончился. Сейчас болтаться в зоне пердива. Всю жизнь ставим задачу-лишь бы не вылететь. Сдохни , мразь.
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Marsovich1881
1533952883
Был тренер Тосно, а сейчас Тошно
Ответить
Иванов Иван Иванович
1533967383
Верните Тарханова!
Ответить
Иванов Иван Иванович
1533967453
Тосно смотреть на этого Парфенова
Ответить
Max Bobr
1533986130
Дайте шанс тренеру, по паре матчей смотреть на результат не резон. Поставьте себя на его место!
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