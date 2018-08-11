Парфенов: «Такие игры, как с «Динамо», отбирают у тренеров пару лет жизни»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал исход матча третьего тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Уральцы упустили победу в последние десять минут.

«Для болельщиков, наверное, искрометный матч получился, но для тренеров — не очень. Понравилось начало обоих таймов. Важно было ребят подвести к игре, чтобы отключить голову от предыдущих двух матчей, потому что переживают все. Настраивались на серьезный бой.

Опять не дотерпели, в простой ситуации даем сопернику сравнять счет. В конце как могли выиграть, так и проиграть. Для тренеров такие игры пару лет жизни забирают», – сказал тренер.

«Урал» при Парфенове еще не побеждал.