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    Парфенов: «Такие игры, как с «Динамо», отбирают у тренеров пару лет жизни»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал исход матча третьего тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Уральцы упустили победу в последние десять минут.

    «Для болельщиков, наверное, искрометный матч получился, но для тренеров — не очень. Понравилось начало обоих таймов. Важно было ребят подвести к игре, чтобы отключить голову от предыдущих двух матчей, потому что переживают все. Настраивались на серьезный бой.

    Опять не дотерпели, в простой ситуации даем сопернику сравнять счет. В конце как могли выиграть, так и проиграть. Для тренеров такие игры пару лет жизни забирают», – сказал тренер.

    «Урал» при Парфенове еще не побеждал.

    Источник: YouTube

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    11.08.2018 00:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 11 августа 2018, 14:15

      Дайте шанс тренеру, по паре матчей смотреть на результат не резон. Поставьте себя на его место!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 11 августа 2018, 09:04

      Тосно смотреть на этого Парфенова

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 11 августа 2018, 09:03

      Верните Тарханова!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 11 августа 2018, 05:01

      Был тренер Тосно, а сейчас Тошно

      -3
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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 11 августа 2018, 04:59

      Для Урала чемпионат закончился. Сейчас болтаться в зоне пердива. Всю жизнь ставим задачу-лишь бы не вылететь. Сдохни , мразь.

      -3
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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 11 августа 2018, 04:57

      Куй железо пока горячо, тварина

      -3
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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 11 августа 2018, 04:57

      Не можешь срать-не мучай жопу. бабло то у букмекеров хорошо подымаете, в конце игры коэффициент растет, гнида.

      -3
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