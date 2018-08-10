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    «Спорт-Экспресс»: «Бордо» хочет арендовать Дзюбу

    «Бомбардир» со ссылкой на France Football писал об интересе «Бордо» к Артему Дзюбе.

    По информации «Спорт-Экспресс», французский клуб хочет арендовать форварда «Зенита» сроком на один сезон.

    Статистика Дзюбы в минувшем клубном сезоне – восемь голов и четыре результативные передачи в 34 матчах всех соревнований. Вторую половину сезона 29-летний игрок провел в тульском «Арсенале» на правах аренды.

    В пяти играх чемпионата мира нападающий забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2018 17:08
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 12:48

      В Бордо с него потребуют самоотверженной игры и тепличных условий создавать не будут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 11 августа 2018, 08:04

      Сейчас он больше нужен Зениту.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 19:59

      опасаются видимо сразу покупать хотят посмотреть как он адаптируется и какую пользу принесет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 10 августа 2018, 19:52

      было бы не плохо если бы еще он там и основным стал и забивал стабильно это плюс для сборной но надо ли самому Дзюбе в Бордо?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 10 августа 2018, 17:52

      В перёд и с Марсельезой!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 10 августа 2018, 17:51

      "Любой пук откуда угодно"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 10 августа 2018, 17:10

      С арендой идите в попу ..оно нам не надо..покупайте..

      5
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