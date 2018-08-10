«Спорт-Экспресс»: «Бордо» хочет арендовать Дзюбу

«Бомбардир» со ссылкой на France Football писал об интересе «Бордо» к Артему Дзюбе.

По информации «Спорт-Экспресс», французский клуб хочет арендовать форварда «Зенита» сроком на один сезон.

Статистика Дзюбы в минувшем клубном сезоне – восемь голов и четыре результативные передачи в 34 матчах всех соревнований. Вторую половину сезона 29-летний игрок провел в тульском «Арсенале» на правах аренды.

В пяти играх чемпионата мира нападающий забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.