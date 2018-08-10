Дзюба может перейти в «Бордо»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба находится в сфере интересов «Бордо», сообщил France Football.

Французский клуб планирует усилиться мощным форвардом. В число кандидатов входил игрок «Флуминенсе» Педро, но переговоры между клубами не привели к трансферу.

Источник назвал Дзюбу приоритетным вариантом для «Бордо». Ожидается, что клуб в ближайшее время начнет переговоры с «Зенитом».

В минувшем клубном сезоне Дзюба принял участие в 34 играх всех турниров. На его счету восемь голов и четыре результативные передачи. Вторую половину сезона форвард провел в тульском «Арсенале» на правах аренды.

На ЧМ-2018 Дзюба сыграл пять матчей, в которых забил три мяча и отдал два голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 10 миллионов евро.