Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба может перейти в «Бордо»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба находится в сфере интересов «Бордо», сообщил France Football.

    Французский клуб планирует усилиться мощным форвардом. В число кандидатов входил игрок «Флуминенсе» Педро, но переговоры между клубами не привели к трансферу.

    Источник назвал Дзюбу приоритетным вариантом для «Бордо». Ожидается, что клуб в ближайшее время начнет переговоры с «Зенитом».

    В минувшем клубном сезоне Дзюба принял участие в 34 играх всех турниров. На его счету восемь голов и четыре результативные передачи. Вторую половину сезона форвард провел в тульском «Арсенале» на правах аренды.

    На ЧМ-2018 Дзюба сыграл пять матчей, в которых забил три мяча и отдал два голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 10 миллионов евро.

    Источник: Francefootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2018 15:08
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 12:07

      Такую зарплату как в Зените ему там не положат.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 10 августа 2018, 22:12

      Ну Дзюба же всегда мертвым игроком был не для Европы он а для середняков России пойдет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 19:42

      если это не очередная выдумка то вполне нормальный вариант, лишь бы до конкретики дошло а не так просто на уровне интереса.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 10 августа 2018, 18:18

      Дзюба в "Бордо"... У "Бомбардира" каждый день готовые шутки для Петросяна.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > ЮНик 10 августа 2018, 19:19

      Петросяну сейчас не до шуток)
      А Дзюбу может быть специально в еврокубке заигрывать не стали? чтоб продать было проще.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 10 августа 2018, 18:11

      Никуда этот мешок не поедет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 10 августа 2018, 17:53

      Опять ромашка началась уедет-не уедет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 августа 2018, 17:23

      А в Бордо знают сколько у ЗМС зарплата???

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 10 августа 2018, 16:39

      Одна плеяда когда-то в Англию потоком уезжала,а сегодня Чё то во Францию потянуло,только чё то ломают их там

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1819

      gor77 10 августа 2018, 16:08

      Как написано на сайте "Francefootball", то клуб "...ищет крупного атакующего игрока... Это желание тренера и руководства клуба... А также универсального защитника."
      Опять же, это только предположение сайта "Francefootball"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 августа 2018, 16:02

      так вот он почему в Минск не полетел рюкзак паковал и навигатор на бордо настраивал

      12
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11