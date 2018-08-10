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Дзюба может перейти в «Бордо»

10 августа 2018, 15:08
29

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба находится в сфере интересов «Бордо», сообщил France Football.

Французский клуб планирует усилиться мощным форвардом. В число кандидатов входил игрок «Флуминенсе» Педро, но переговоры между клубами не привели к трансферу.

Источник назвал Дзюбу приоритетным вариантом для «Бордо». Ожидается, что клуб в ближайшее время начнет переговоры с «Зенитом».

В минувшем клубном сезоне Дзюба принял участие в 34 играх всех турниров. На его счету восемь голов и четыре результативные передачи. Вторую половину сезона форвард провел в тульском «Арсенале» на правах аренды.

На ЧМ-2018 Дзюба сыграл пять матчей, в которых забил три мяча и отдал два голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 10 миллионов евро.

Источник: Francefootball
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Бордо Россия Дзюба Артем
Комментарии (29)
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Olanare99
1533902941
Неплохо! Интересно было бы за ним там понаблюдать)
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Вомбат
1533903193
Этот журнал пустых слухов не печатает. Не факт, что Дзюба захочет в Бордо, которое звезд с неба не хватает, но кто его знает - играть в команде, сливающей еврокубки, чтобы иметь сомнительный шанс побороться за золото, тоже не предел мечтаний для такого амбициозного игрока.
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Project Бабангида
1533903771
последнее время французов очень сильно на что нибудь русское потянуло
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insider_retro
1533903856
Это шанс!.. И если вся болтовня - не пустопорожняя движуха, то надо пробовать реализоваться!.. Кто бы что не говорил и не думал!..
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_Marqella_
1533904855
А нужен ли Дзюбе Бордо???...
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Cules2013
1533906095
Мне кажется, что поздновато как-то в Европу уже уходить. Да и в Зените кто-то же должен забивать и стараться.
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Полная Канистра
1533906134
так вот он почему в Минск не полетел рюкзак паковал и навигатор на бордо настраивал
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Сильвербой
1533911037
А в Бордо знают сколько у ЗМС зарплата???
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OfaZavr
1533919350
если это не очередная выдумка то вполне нормальный вариант, лишь бы до конкретики дошло а не так просто на уровне интереса.
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zigbert
1533978432
Такую зарплату как в Зените ему там не положат.
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