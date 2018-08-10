Чорлука завершил карьеру в сборной Хорватии

32-летний защитник «Локомотива» Ведран Чорлука завершил выступления на международном уровне. Об этом сообщил твиттер-аккаунт Федерации футбола Хорватии.

«Хорватский капитан, серебряный призер ЧМ-2018 и член «Клуба 100» (о матчах – прим. «Бомбардира») Ведран Чорлука эмоционально попрощался со сборной», – говорится в тексте записи.

Чорлука дебютировал за национальную сборную в 2006 году. В ее составе он принял участие в трех чемпионатах Европы и двух первенств мира, включая ЧМ-2018, в финале которого команда Златко Далича уступила Франции (2:4).