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Чорлука завершил карьеру в сборной Хорватии

10 августа 2018, 14:01
9

32-летний защитник «Локомотива» Ведран Чорлука завершил выступления на международном уровне. Об этом сообщил твиттер-аккаунт Федерации футбола Хорватии.

«Хорватский капитан, серебряный призер ЧМ-2018 и член «Клуба 100» (о матчах – прим. «Бомбардира») Ведран Чорлука эмоционально попрощался со сборной», – говорится в тексте записи.

Чорлука дебютировал за национальную сборную в 2006 году. В ее составе он принял участие в трех чемпионатах Европы и двух первенств мира, включая ЧМ-2018, в финале которого команда Златко Далича уступила Франции (2:4).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Локомотив Хорватия Чорлука Ведран
Комментарии (9)
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Мария Мария
1533898973
ну вот блин, женился и завершил карьеру сразу...эхххх....мужики))))
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KOLBIS
1533899479
Молодец,ушел после отличного выступления своей сборной,боксерам надо поучиться...
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Chesn0k
1533902845
"ногомётная репрезентация" - забавный язык)
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Diesel133
1533914337
И к лучшему. В Хорватии он и так легенда (больше 100 матчей как-никак), а травмы дают о себе знать.
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OfaZavr
1533918732
ну и правильно, ушел на хорошей ноте. значит считает что так будет правильно.
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zigbert
1533977941
Уходить всегда надо вовремя (если еще не попросят).
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Спартак10000
1534423961
+++
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