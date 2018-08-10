Уткин: «Если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский – ты настоящий тренер!»

Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин подвел итог победе минского «Динамо» над «Зенитом» (4:0) в квалификации Лиги Европы.

«Если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский – ты настоящий тренер!» – написал журналист в твиттере.

Минский клуб тренирует бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко.

В 2016 и 2017 году Уткин несколько раз критиковал ЦСКА под руководством белоруса Виктора Гончаренко. В интервью тренер сказал, что старается не реагировать на замечания Уткина.

Напомним, ответная встреча «Зенита» и «Динамо» состоится 16 августа на «Петровском» при пустых трибунах.