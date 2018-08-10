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    Уткин: «Если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский – ты настоящий тренер!»

    Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин подвел итог победе минского «Динамо» над «Зенитом» (4:0) в квалификации Лиги Европы.

    «Если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский – ты настоящий тренер!» – написал журналист в твиттере.

    Минский клуб тренирует бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко.

    В 2016 и 2017 году Уткин несколько раз критиковал ЦСКА под руководством белоруса Виктора Гончаренко. В интервью тренер сказал, что старается не реагировать на замечания Уткина.

    Напомним, ответная встреча «Зенита» и «Динамо» состоится 16 августа на «Петровском» при пустых трибунах.

    Источник: Twitter

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    10.08.2018 12:35
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 11:39

      Интересно сам Уткин настоящий?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 19:23

      интересно подметил Василий и вполне адекватно, а это бывает у него редко)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 10 августа 2018, 18:06

      Никто не знает, что всё-же употребляет Вася, по-моему пора бить в колокола?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 10 августа 2018, 17:21

      А по мне, так достаточно остроумно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 августа 2018, 17:20

      вася сходи в больницу

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 августа 2018, 16:58

      Вася, соберись, теряешь изюминку!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 10 августа 2018, 15:40

      Что к чему?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 10 августа 2018, 15:30

      Чёй-то вроде бы сказал!

      2
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 10 августа 2018, 15:22

      Если твоя фамилия начинается на У а заканчивается на ткин, ты не русский журналист, а просто журналист. Настоящий русский не оскорбляет белорусских тренеров. Настоящий русский журналист слушает как белорусские коллеги комментируют футбольные матчи и мотает на ус как надо говорить на публику. В России настощий русский язык, язык Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Чехова, Ильфа и Петрова, футбольные комментаторы давно уже не используют. В ходу гнусный новояз. Вчера слушал белорусских комментаторов с ностальгией - когда-то и у нас комментаторы так умели говорить.

      3
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Вомбат 10 августа 2018, 15:39

      ну комментируют действительно приятно, но их редко кто "слышит" все-таки редко матчи своих , беларусских, команд смотрю) но да - претензий нет.

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 10 августа 2018, 14:36

      проститУткин.

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