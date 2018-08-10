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  • Уткин: «Если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский – ты настоящий тренер!»

Уткин: «Если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский – ты настоящий тренер!»

10 августа 2018, 12:35
16

Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин подвел итог победе минского «Динамо» над «Зенитом» (4:0) в квалификации Лиги Европы.

«Если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский – ты настоящий тренер!» – написал журналист в твиттере.

Минский клуб тренирует бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко.

В 2016 и 2017 году Уткин несколько раз критиковал ЦСКА под руководством белоруса Виктора Гончаренко. В интервью тренер сказал, что старается не реагировать на замечания Уткина.

Напомним, ответная встреча «Зенита» и «Динамо» состоится 16 августа на «Петровском» при пустых трибунах.

Источник: Twitter
Лига Европы Россия. Премьер-лига Динамо Мн Зенит ЦСКА Гончаренко Виктор Гуренко Сергей
Комментарии (16)
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prezent2017
1533894816
А если ты начинаешься на У, а кончаешься на н, то настоящий п-бол!
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VVM1964
1533897003
Помимо того , что у него какая то своя одному ему понятная логика , сегодня Василий продемонстрировал , что он еще и " талант " в составлении не разгадываемых ребусов . )))
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SunRomeS
1533899780
Ублюдок
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Чикомас
1533901005
проститУткин.
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Вомбат
1533903773
Если твоя фамилия начинается на У а заканчивается на ткин, ты не русский журналист, а просто журналист. Настоящий русский не оскорбляет белорусских тренеров. Настоящий русский журналист слушает как белорусские коллеги комментируют футбольные матчи и мотает на ус как надо говорить на публику. В России настощий русский язык, язык Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Чехова, Ильфа и Петрова, футбольные комментаторы давно уже не используют. В ходу гнусный новояз. Вчера слушал белорусских комментаторов с ностальгией - когда-то и у нас комментаторы так умели говорить.
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Полная Канистра
1533910823
вася сходи в больницу
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Супервайзер
1533910868
А по мне, так достаточно остроумно.
Ответить
арейская
1533913572
Никто не знает, что всё-же употребляет Вася, по-моему пора бить в колокола?
Ответить
OfaZavr
1533918220
интересно подметил Василий и вполне адекватно, а это бывает у него редко)
Ответить
zigbert
1533976785
Интересно сам Уткин настоящий?
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