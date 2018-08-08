«Зенит»: «Игра с минским «Динамо» пройдет на «Петровском» при пустых трибунах»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала сообщение касаемо ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо».

«Арена на Петровском острове отвечает всем требованиям, необходимым для проведения международных матчей: на время проведения чемпионата мира в России стадион был передан в ведение ФИФА и использовался в качестве тренировочного поля.



Игра с минским «Динамо» пройдет на «Петровском» при пустых трибунах. Такое решение было принято УЕФА по итогам встречи «Зенита» и «РБ Лейпциг» в сезоне-2017/18», – говорится в заявлении на официальном сайте сине-бело-голубых.

Первая часть противостояния состоится завтра в Минске. Нападающий петербургского клуба Артем Дзюба пропустит встречу – главный тренер Сергей Семак предоставил ему отдых.