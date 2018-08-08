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    «Зенит»: «Игра с минским «Динамо» пройдет на «Петровском» при пустых трибунах»

    Пресс-служба «Зенита» опубликовала сообщение касаемо ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо».

    «Арена на Петровском острове отвечает всем требованиям, необходимым для проведения международных матчей: на время проведения чемпионата мира в России стадион был передан в ведение ФИФА и использовался в качестве тренировочного поля.

    Игра с минским «Динамо» пройдет на «Петровском» при пустых трибунах. Такое решение было принято УЕФА по итогам встречи «Зенита» и «РБ Лейпциг» в сезоне-2017/18», – говорится в заявлении на официальном сайте сине-бело-голубых.

    Первая часть противостояния состоится завтра в Минске. Нападающий петербургского клуба Артем Дзюба пропустит встречу – главный тренер Сергей Семак предоставил ему отдых.

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.08.2018 17:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 9 августа 2018, 22:52

      Может это и к лучшему. После 0:4 можно вообще не играть.

      0
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      Рейтинг: +380

      Гуус 8 августа 2018, 17:49

      А че не на крестовском та, показали бы всем тупоголовым придуркам (болельщикам вашим) что из за них команда будет играть на таком стадионе без зрителей в еврокубках????

      Может это дало бы эффект, да зачем наказывать Минское Динамо игры на огороде?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17854

      ilichkadr 8 августа 2018, 17:41

      Завтра нужно будет решить все вопросы, а ответную игру мы и по ящику посмотрим.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > ilichkadr 8 августа 2018, 22:53

      Ага,посмотрит он. Не будут показывать эти матчи Зенита в ЛЕ, даже по платным российским каналам

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      Рейтинг: +17854

      ilichkadr > GoldPlayFIFARus9 9 августа 2018, 09:05

      Откуда такая инфа и почему матчИ?

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      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > ilichkadr 9 августа 2018, 13:55

      Прочитал несколкьо дней назад на новостном спортивном сайте, типа чемпионата или спорт-экспресс, уже не помню. Да и в ВК кто-то скидывал инфу.
      По Матч-ТВ будут показывать прыжки в воду,а на платном чё то другое.
      Если только местный канал "Санкт-Петербург" в последний момент не выкупит права,то тогда трансляция мб будет,а так на российском ТВ её не будет

      0
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      Рейтинг: +17854

      ilichkadr > GoldPlayFIFARus9 9 августа 2018, 14:25

      Я тоже кое-чего сегодня нарыл. На стадии отбора в групповой этап Лиги Европы владельцами прав на трансляции выступает принимающая сторона. То есть в данном случае — минское «Динамо». Однако неожиданно с белорусской стороны возник некий посредник, резко поднявший цену на показ игры. Это и привело к тому, что стороны до сих пор не договорились о трансляции. Похоже, что сегодня мы игру нигде не посмотрим. Телеканал «78», кстати, и сейчас хочет показывать «Зенит» в прямом эфире в сезоне РПЛ - 2018/19. С подобной просьбой о предоставлении соответствующей лицензии руководство питерского канала уже обратилось к холдингу «Матч ТВ». Окончательная ясность должна наступить к матчу третьего тура «Рубин» - «Зенит».

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > ilichkadr 9 августа 2018, 15:22

      Ну трансляцию ответного матча я тоже не увидел ни в одном анонсе...

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      Рейтинг: +17854

      ilichkadr > GoldPlayFIFARus9 9 августа 2018, 20:18

      Сейчас http://kinopersik.net/dinamo-minsk-zenit-6323

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