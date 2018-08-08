Дзюба пропустит матч «Зенита» с минским «Динамо»

«Зенит» прилетел в Минск, где завтра сыграет с «Динамо» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Нападающий Артем Дзюба отсутствовал в числе делегации петербургского клуба. По информации Sport24, главный тренер команды Сергей Семак предоставил 29-летнему форварду отдых.

В конце июня Дзюба вернулся в «Зенит» из полугодовой аренды в тульском «Арсенале». В новом сезоне чемпионата России игрок забил один гол в двух встречах.

Напомним, нападающий забил три гола в пяти матчах сборной России на ЧМ-2018.