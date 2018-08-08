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    Дзюба пропустит матч «Зенита» с минским «Динамо»

    «Зенит» прилетел в Минск, где завтра сыграет с «Динамо» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    Нападающий Артем Дзюба отсутствовал в числе делегации петербургского клуба. По информации Sport24, главный тренер команды Сергей Семак предоставил 29-летнему форварду отдых.

    В конце июня Дзюба вернулся в «Зенит» из полугодовой аренды в тульском «Арсенале». В новом сезоне чемпионата России игрок забил один гол в двух встречах.

    Напомним, нападающий забил три гола в пяти матчах сборной России на ЧМ-2018.

    Источник: Sport24

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    08.08.2018 15:20
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 8 августа 2018, 19:02

      Непонятна причина его усталости?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 8 августа 2018, 17:01

      Странно ..вроде не сильно напрягался...Заболотный в атаке - кошмар..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 8 августа 2018, 16:54

      Надеюсь Динамо хотя бы не опозорится дома (

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 8 августа 2018, 16:36

      Люди, извините, но мне надо бежать
      Дела поймите, дела, дела
      Народ, извините у меня самолет Москва-Париж
      Милан-Москва....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 8 августа 2018, 16:22

      Зрителей нет и любимчика зрителей нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 августа 2018, 16:07

      ну все без ДЮбы проиграют

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 8 августа 2018, 16:06

      А почему бы и не поберечь. Если надо будет давать результа выйдет дома, а тут надо к команде присмотреться, может новые игровые схемы и без столба в атаке попробовать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +380

      Гуус > alexis02lion 8 августа 2018, 17:00

      Ну почему без столба, скорее всего Заболотный Антоша выйдет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      lokomotyv 8 августа 2018, 16:00

      автор, не 2 а 3 гола забил Дзюба. Гол Арабам, Египту и Испании

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 8 августа 2018, 15:59

      А как же Дзюбомания

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 8 августа 2018, 15:27

      До сих пор Яндекс-навигатор,на пару с Бузовой пишет,теперь и дуэтом,он"туда не езжай снег на капот упадет,капец будет"она"поверните на право ДОМ-2 будет,налево тоже он любименький"...

      2
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