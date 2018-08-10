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    Испанский журналист: «Реал» хочет купить Алькантару, чтобы задеть «Барселону»

    В июле «Бомбардир» писал об интересе «Реала» к полузащитнику «Баварии» Тиаго Алькантаре.

    Сообщалось, что президент мадридского клуба Флорентино Перес рассматривает его в качестве замены Матео Ковачичу, который был близок к переходу в «Челси». Вчера синие объявили об аренде хорвата.

    По информации испанского журналиста Жерара Ромеро, сливочные по-прежнему заинтересованы в Алькантаре. Главный тренер команды Хулен Лопетеги хочет видеть его в команде, а клуб рассматривает переход как возможность задеть «Барселону».

    Хавбек является воспитанником каталонского клуба и выступал за его главную команду с 2008 по 2013 год. В минувшем клубном сезоне Тиаго забил семь голов и отдал четыре результативные передачи в 32 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    10.08.2018 12:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 11:34

      Этот способ можно назвать "способом отчаяния".

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 19:15

      не думаю что это эффективный способ задеть Барсу, журналисты еще те выдумщики)

      4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 августа 2018, 14:10

      Не всё в мире зависит от желаний Реала (слава Богу)

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 10 августа 2018, 13:18

      может кого -нибудь,чтобы играла команда лучше? напада бы.

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 10 августа 2018, 12:56

      что бы задеть барселону, надо выиграть ещё одну лигу чемпионов, всё остальное игра в бирюльки

      6
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 августа 2018, 12:29

      Буффона и Неймара,чтобы задеть ПСЖ и прицепом Ювентус,Кейна задеть Тоттенхем и многих других...просто деньги им некуда деть,добавил Жерар...

      2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 10 августа 2018, 12:29

      А сам Алькантара то что думает?

      1
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