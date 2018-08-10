Испанский журналист: «Реал» хочет купить Алькантару, чтобы задеть «Барселону»

В июле «Бомбардир» писал об интересе «Реала» к полузащитнику «Баварии» Тиаго Алькантаре.

Сообщалось, что президент мадридского клуба Флорентино Перес рассматривает его в качестве замены Матео Ковачичу, который был близок к переходу в «Челси». Вчера синие объявили об аренде хорвата.

По информации испанского журналиста Жерара Ромеро, сливочные по-прежнему заинтересованы в Алькантаре. Главный тренер команды Хулен Лопетеги хочет видеть его в команде, а клуб рассматривает переход как возможность задеть «Барселону».

Хавбек является воспитанником каталонского клуба и выступал за его главную команду с 2008 по 2013 год. В минувшем клубном сезоне Тиаго забил семь голов и отдал четыре результативные передачи в 32 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.