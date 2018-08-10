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  • Испанский журналист: «Реал» хочет купить Алькантару, чтобы задеть «Барселону»

Испанский журналист: «Реал» хочет купить Алькантару, чтобы задеть «Барселону»

10 августа 2018, 12:23
7

В июле «Бомбардир» писал об интересе «Реала» к полузащитнику «Баварии» Тиаго Алькантаре.

Сообщалось, что президент мадридского клуба Флорентино Перес рассматривает его в качестве замены Матео Ковачичу, который был близок к переходу в «Челси». Вчера синие объявили об аренде хорвата.

По информации испанского журналиста Жерара Ромеро, сливочные по-прежнему заинтересованы в Алькантаре. Главный тренер команды Хулен Лопетеги хочет видеть его в команде, а клуб рассматривает переход как возможность задеть «Барселону».

Хавбек является воспитанником каталонского клуба и выступал за его главную команду с 2008 по 2013 год. В минувшем клубном сезоне Тиаго забил семь голов и отдал четыре результативные передачи в 32 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.

Источник: Twitter
Испания. Примера Германия. Бундеслига Реал Бавария Барселона Испания Алькантара Тиаго
Комментарии (7)
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Jenea83
1533893373
А сам Алькантара то что думает?
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KOLBIS
1533893374
Буффона и Неймара,чтобы задеть ПСЖ и прицепом Ювентус,Кейна задеть Тоттенхем и многих других...просто деньги им некуда деть,добавил Жерар...
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Project Бабангида
1533894964
что бы задеть барселону, надо выиграть ещё одну лигу чемпионов, всё остальное игра в бирюльки
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DeStar
1533896294
может кого -нибудь,чтобы играла команда лучше? напада бы.
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la verdad
1533899401
Не всё в мире зависит от желаний Реала (слава Богу)
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OfaZavr
1533917709
не думаю что это эффективный способ задеть Барсу, журналисты еще те выдумщики)
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zigbert
1533976447
Этот способ можно назвать "способом отчаяния".
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