Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Перес согласился продать Ковачича. «Реал» хочет заменить хорвата экс-хавбеком «Барселоны» Алькантарой

Перес согласился продать Ковачича. «Реал» хочет заменить хорвата экс-хавбеком «Барселоны» Алькантарой

27 июля 2018, 18:44
2

Президент «Реала» Флорентино Перес согласился на продажу полузащитника Матео Ковачича.

Ранее хорват уже попросил руководство клуба отпустить его в другой клуб. Также он рассказал о своих намерениях новому главному тренеру команды Хулену Лопетеги.

Перес готов расстаться с Ковачичем и попытается заменить его в центре поля игроком «Баварии» Тиаго Алькантарой, выступавшим ранее за «Барселону».

Представители хорвата уже связались с несколькими европейскими клубами – «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Интером».

Лопетеги, в свою очередь, тоже одобрил продажу Ковачича и приобретение Алькантары.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Реал Бавария Барселона Алькантара Тиаго Ковачич Матео Перес Флорентино
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
la verdad
1532710380
Ну-ну. Алькантара стал самоубийцей? :))))
Ответить
Михаил_Боярский
1532714548
Губу закатайте!)
Ответить
Главные новости
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
2
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
6
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
4
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
6
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Все новости
Все новости
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Список самых дорогих клубов мира
13:45
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
Вчера, 20:21
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
Вчера, 14:00
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
«Реал» презентовал нового главного тренера
Вчера, 09:50
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
18 августа
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+