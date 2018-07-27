Перес согласился продать Ковачича. «Реал» хочет заменить хорвата экс-хавбеком «Барселоны» Алькантарой

Президент «Реала» Флорентино Перес согласился на продажу полузащитника Матео Ковачича.

Ранее хорват уже попросил руководство клуба отпустить его в другой клуб. Также он рассказал о своих намерениях новому главному тренеру команды Хулену Лопетеги.

Перес готов расстаться с Ковачичем и попытается заменить его в центре поля игроком «Баварии» Тиаго Алькантарой, выступавшим ранее за «Барселону».

Представители хорвата уже связались с несколькими европейскими клубами – «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Интером».

Лопетеги, в свою очередь, тоже одобрил продажу Ковачича и приобретение Алькантары.