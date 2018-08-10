Кепа: «О своей цене я не думаю. Хочу быть самим собой и серьезно вырасти за эти 7 лет»

Новичок «Челси» голкипер Кепа Аррисабалага заявил, что не задумывается о сумме трансфера, которую лондонцы заплатили его бывшему клубу «Атлетику».

«Это большой шаг вперед в моей карьере и очень смелый шаг со стороны клуба, который решил меня подписать. Что касается цены, то это то, о чем я не думаю. Я просто хочу быть собой, таким же, каким я всегда был, и постараться показать свой максимум ради клуба.

За эти семь лет я рассчитываю серьезно вырасти как лично, так и в командном плане. Я надеюсь, что мы выиграем много титулов и что когда через эти семь лет я оглянусь назад, то буду очень гордиться своими достижениями.

Конечно, я знаю некоторых игроков в нынешней команде по сборной Испании, даже по чемпионату мира. Они мне рассказывали, что значит играть здесь, и я получил отличные отзывы от них об игре здесь. Все они очень счастливы, им очень комфортно в клубе, и они призывали меня сделать этот шаг и получить опыт игры за рубежом, и это то, что я сам ощущал.

Надеюсь, что смогу адаптироваться, и адаптироваться как можно скорее, но мы все разные. Английский чемпионат действительно особенный, но у меня много друзей, других испанских игроков, которые уже выступают в АПЛ, и они фантастически отзывались об игре здесь. Я очень рад быть здесь и с нетерпением жду возможности присоединиться к ним.

Думаю, я сумею адаптироваться, и я нахожу стиль Сарри, его идеи и то, как он любит играть, очень привлекательными. У меня есть отзывы о нем от игроков вроде Пепе Рейны, который выступал в «Наполи», знаком с ним и очень им доволен. Стиль Маурицио мало чем отличается от того, к которому я привык в испанской сборной, за которую выступаю долгие годы, так что не думаю, что это будет проблемой», – сказал Аррисабалага.

Сумма сделки оценивается в 80 миллионов фунтов стерлингов. Он стал самым дорогим вратарем в истории. В прошлом сезоне Аррисабалага провел в Примере 30 матчей, в которых пропустил 43 гола.

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