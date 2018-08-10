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    Николич: «Больше «Зенита» хотели победить. Но это только первый тайм, второй будет в Питере»

    Полузащитник минского «Динамо» Урош Николич назвал лучшей игрой своей команды при главном тренера Сергее Гуренко матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита». Сам Николич в этой игре отметился дублем.

    «Мы сыграли очень хороший матч. Наверное, больше хотели победить, но это только первый тайм, второй будет в Питере. Тренер просил нас играть сердцем.

    Не нужно никого бояться, необходимо все доказывать на футбольном поле. Никто не ожидал такого результата, но, когда выходишь на поле, нужно полностью концентрироваться на игре, а там все будет видно. Наверное, это лучшая игра «Динамо» при Сергее Гуренко.

    Мой гол со штрафного? Я целенеправленно бил по воротам. Мой брат сказал, если будет штрафной на этой точке – бей по воротам, а не подавай. Я пробил! Мой брат приехал на игру в Минск. В свое время он был очень хорошим футболистом, но из-за травмы ему пришлось рано закончить карьеру. Хорошо, что послушал его!» – приводит слова Николича Tribuna.

    Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит» завершился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

    «Зенит» давно не проигрывал так позорно

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2018 08:20
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