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  • Мевля: «Что может сказать тренер после такой игры? Мы все понимаем, нам нет оправданий»

Мевля: «Что может сказать тренер после такой игры? Мы все понимаем, нам нет оправданий»

10 августа 2018, 06:33
4

Защитник «Зенита» Миха Мевля рассказал о причинах разгромного поражения от минского «Динамо» на выезде в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Мы сыграли ужасно, они выглядели лучше и заслуженно победили. Нам не хватало концентрации, мы не сделали ничего, чтобы постараться выиграть. Когда так играешь, даже неважно, какая команда тебе противостоит.

В ответной игре нам ни в коем разе нельзя так играть, а если мы покажем свой футбол, можем забить даже больше четырех голов. Думаю, с тренерами подробнее поговорим завтра.

Да и что может сказать тренер после такой игры? Мы – профессиональные игроки, прекрасно понимаем, что произошло, нам нет оправданий.

Как команда отнеслась к ошибкам вратаря Юрия Лодыгина в моментах с пропущенными мячами? Не хочу это комментировать, мы команда, и проигрываем, и выиграем вместе. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали. Хочу извиниться за то, что мы их расстроили», – заявил Мевля.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит» завершился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

Источник: ТАСС
Лига Европы Зенит Динамо Мн Лодыгин Юрий Мевля Миха
Комментарии (4)
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все_будет_AUDI
1533873810
Позорники
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+50/-50
1533877155
Хорошо, что тов. Сталин не видел вашу игру. Он вас бы расстрелял. Сразу.
Ответить
neveldomha
1533877517
Для того, чтобы забить больше, нужно ни одного не пропустить. А это, с такими Мямлями, невозможно. В этом году вы без еврокубков. Поздравляю.
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DENZILLO-Спартак
1533883120
*****, сколько Вам заплатили или почему Вам сказали слить лучше ответь?! ЛЕ -помеха?!
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