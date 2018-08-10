Мевля: «Что может сказать тренер после такой игры? Мы все понимаем, нам нет оправданий»

Защитник «Зенита» Миха Мевля рассказал о причинах разгромного поражения от минского «Динамо» на выезде в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Мы сыграли ужасно, они выглядели лучше и заслуженно победили. Нам не хватало концентрации, мы не сделали ничего, чтобы постараться выиграть. Когда так играешь, даже неважно, какая команда тебе противостоит.

В ответной игре нам ни в коем разе нельзя так играть, а если мы покажем свой футбол, можем забить даже больше четырех голов. Думаю, с тренерами подробнее поговорим завтра.

Да и что может сказать тренер после такой игры? Мы – профессиональные игроки, прекрасно понимаем, что произошло, нам нет оправданий.

Как команда отнеслась к ошибкам вратаря Юрия Лодыгина в моментах с пропущенными мячами? Не хочу это комментировать, мы команда, и проигрываем, и выиграем вместе. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали. Хочу извиниться за то, что мы их расстроили», – заявил Мевля.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит» завершился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.