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    Мевля: «Что может сказать тренер после такой игры? Мы все понимаем, нам нет оправданий»

    Защитник «Зенита» Миха Мевля рассказал о причинах разгромного поражения от минского «Динамо» на выезде в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Мы сыграли ужасно, они выглядели лучше и заслуженно победили. Нам не хватало концентрации, мы не сделали ничего, чтобы постараться выиграть. Когда так играешь, даже неважно, какая команда тебе противостоит.

    В ответной игре нам ни в коем разе нельзя так играть, а если мы покажем свой футбол, можем забить даже больше четырех голов. Думаю, с тренерами подробнее поговорим завтра.

    Да и что может сказать тренер после такой игры? Мы – профессиональные игроки, прекрасно понимаем, что произошло, нам нет оправданий.

    Как команда отнеслась к ошибкам вратаря Юрия Лодыгина в моментах с пропущенными мячами? Не хочу это комментировать, мы команда, и проигрываем, и выиграем вместе. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали. Хочу извиниться за то, что мы их расстроили», – заявил Мевля.

    Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит» завершился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

    Источник: ТАСС

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    10.08.2018 06:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак 10 августа 2018, 09:38

      *****, сколько Вам заплатили или почему Вам сказали слить лучше ответь?! ЛЕ -помеха?!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4894

      neveldomha 10 августа 2018, 08:05

      Для того, чтобы забить больше, нужно ни одного не пропустить. А это, с такими Мямлями, невозможно. В этом году вы без еврокубков. Поздравляю.

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 августа 2018, 07:59

      Хорошо, что тов. Сталин не видел вашу игру. Он вас бы расстрелял. Сразу.

      4
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 10 августа 2018, 07:03

      Позорники

      2
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