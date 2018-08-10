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    The Telegraph: «МЮ» искал доступного защитника уровня Варана, но не нашел такого игрока

    «Манчестер Юнайтед» не подписал центрального защитника в летнее трансферное окно.

    Сообщается, что клуб готов был бы потратить 100 миллионов фунтов на игрока уровня Рафаэля Варана («Реал»), но вариантов с футболистами такого уровня не было.

    «МЮ» интересовался защитником Йерри Миной, который в последний день трансферного окна перешел в «Эвертон» из «Барселоны». Руководство «Манчестер Юнайтед» решило, что игрок не соответсвует уровню команды.

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг пропустил много матчей из-за травм, поэтому его кандидатура также отпала. «МЮ» не смог договориться по трансферу защитника «Лестера» Гарри Магуайра и не сделал предложения «Тоттенхэму» по Тоби Алервейрелду. Последний, по мнению руководства «МЮ», в долгосрочной перспективе не улучшил бы защитную линию клуба.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.08.2018 02:04
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