Лига Европы. «Уфа» на своем поле победила «Прогрес»

«Уфа» дома обыграла «Прогресс» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Голами в составе башкирской команды отметились нападающий Сильвестр Игбун и полузащитник Иван Обляков. За клуб из Люксембурга забил хавбек Оливье Тилл за 10 минут до конца основного времени встречи.

Ответная игра пройдет во вторник, 16 августа.

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. Первый матч

Уфа (Россия) – Прогрес (Нидеркорн, Люксембург) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Игбун, 38; 2:0 – Обляков, 63; 2:1 – Тилл, 80.

«Уфа»: Беленов, Йокич, Тумасян, Табидзе, Живоглядов, Неделчару, Карп, Ваньек (Засеев, 56), Салатич, Обляков (Фатай, 83), Игбун.

«Прогресс»: Флосс, Де Алмейда, Тилл, Франсуаз (Бастос, 71), Мутш, Гоброн, Мартинс, Холл, Карайер (Торрес, 79), Маркес (Ферино, 66), Карапетян.

Предупреждения: Салатич, 45 – Холл, 23; Мутш, 58; Гоброн, 71; Мартинс, 87.

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