Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига Европы. «Уфа» на своем поле победила «Прогрес»

    «Уфа» дома обыграла «Прогресс» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    Голами в составе башкирской команды отметились нападающий Сильвестр Игбун и полузащитник Иван Обляков. За клуб из Люксембурга забил хавбек Оливье Тилл за 10 минут до конца основного времени встречи.

    Ответная игра пройдет во вторник, 16 августа.

    Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. Первый матч

    Уфа (Россия) – Прогрес (Нидеркорн, Люксембург) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Игбун, 38; 2:0 – Обляков, 63; 2:1 – Тилл, 80.

    «Уфа»: Беленов, Йокич, Тумасян, Табидзе, Живоглядов, Неделчару, Карп, Ваньек (Засеев, 56), Салатич, Обляков (Фатай, 83), Игбун.

    «Прогресс»: Флосс, Де Алмейда, Тилл, Франсуаз (Бастос, 71), Мутш, Гоброн, Мартинс, Холл, Карайер (Торрес, 79), Маркес (Ферино, 66), Карапетян.

    Предупреждения: Салатич, 45 – Холл, 23; Мутш, 58; Гоброн, 71; Мартинс, 87.

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2018 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +110

      ROTORFORZA 10 августа 2018, 03:35

      Болелы в Уфе вам не стыдно за такую посещаемость???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      KROFF 9 августа 2018, 23:21

      Команда играет в лиге Европы, а на трибунах 3 тысячи человек. Стыдно. Зачем вообще Уфе футбольная команда?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 9 августа 2018, 22:27

      Молодцы!!! Так держать!!!
      Эх, рано Семак ушёл... Нужно было ещё с этими ребятами попылить...
      Уфа, удачи!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 9 августа 2018, 22:15

      Уфу можно похвалить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67523

      portero 9 августа 2018, 20:42

      с такой статистикой каждый стандарт гол!
      счет будет 8-1

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67523

      portero 9 августа 2018, 20:12

      Лодыркин к в своем стиле!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 9 августа 2018, 19:55

      Для ответной игры счёт скользкий , а так молодцы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 9 августа 2018, 19:44

      что клуб из Люксембурга делает на такой далёкой стадии отбора в ЛЕ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > mikitka 9 августа 2018, 20:13

      Победил Габалу и Гонвед.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 9 августа 2018, 19:37

      Молодцы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 августа 2018, 19:29

      Для дебюта в ЛЕ "Уфа" выглядит неплохо. Набирает очки для рейтинга нашей страны в УЕФА. Проведя 3 игры ещё не проиграла ни разу, пусть и соперники были не из середнячков.

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11