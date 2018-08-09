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Лига Европы. «Уфа» на своем поле победила «Прогрес»

9 августа 2018, 18:49
31

«Уфа» дома обыграла «Прогресс» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Голами в составе башкирской команды отметились нападающий Сильвестр Игбун и полузащитник Иван Обляков. За клуб из Люксембурга забил хавбек Оливье Тилл за 10 минут до конца основного времени встречи.

Ответная игра пройдет во вторник, 16 августа.

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. Первый матч

Уфа (Россия) – Прогрес (Нидеркорн, Люксембург) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Игбун, 38; 2:0 – Обляков, 63; 2:1 – Тилл, 80.

«Уфа»: Беленов, Йокич, Тумасян, Табидзе, Живоглядов, Неделчару, Карп, Ваньек (Засеев, 56), Салатич, Обляков (Фатай, 83), Игбун.

«Прогресс»: Флосс, Де Алмейда, Тилл, Франсуаз (Бастос, 71), Мутш, Гоброн, Мартинс, Холл, Карайер (Торрес, 79), Маркес (Ферино, 66), Карапетян.

Предупреждения: Салатич, 45 – Холл, 23; Мутш, 58; Гоброн, 71; Мартинс, 87.

Календарь Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Уфа Прогрес
Комментарии (31)
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ilichkadr
1533830058
Уфимцев с победой, но не надо обольщаться. Прогрес очень хорошая команда и в Люксембурге будет не легко.
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Вомбат
1533830113
Хоть башкирский колхоз и отскочил, но футболисты в европейской деревне посильнее будут, чем в колхозе Уфа. И на своем деревенском поле они скорее всего выбьют башкирских трактористов из лиги европы. Кстати, Нидеркорн - полупрофессиональная команда, как и все футбольные клубы Люксембурга, так что бюджет ее вряд ли приближается пусть и к невеликому но все же профессиональному бюджету Уфы.
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МЯСНОЙ Я
1533830687
Должны были громить этот дворовый клуб,а оно вон как!! В гостях легко не будет.
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OfaZavr
1533830776
молодцы уфимцы хорошую игру показали активную и достаточно интересную. жаль что пропустили у себя дома но вообщем в защите играли хорошо. с победой!
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VVM1964
1533831160
Жаль , что пропустили , гол на своем поле может "сыграть злую шутку" , а так конечно удачи в ответке .
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BAIv
1533831164
наверное дождь сыграл свою роль, защита была на уровне дворовой у двух команд. с победой Уфа !
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84aivengo
1533831445
с почином,УФА ! не мытьем,так катаньем...
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Рубик Докоян
1533832198
Для дебюта в ЛЕ "Уфа" выглядит неплохо. Набирает очки для рейтинга нашей страны в УЕФА. Проведя 3 игры ещё не проиграла ни разу, пусть и соперники были не из середнячков.
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portero
1533834774
Лодыркин к в своем стиле!
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portero
1533836569
с такой статистикой каждый стандарт гол! счет будет 8-1
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