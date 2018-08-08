«Эвертон» хочет арендовать защитника «Челси», которым интересовался «Спартак»

«Эвертон» рассматривает вариант приглашения защитника «Челси» Курта Зума. Клубное руководство хочет арендовать 23-летнего француза.

Прошлый сезон Зума провел в аренде в «Сток Сити». Защитник сыграл 34 игры в Премьер-лиге, забив в них один гол. По итогам сезона «Сток» вылетел в Чемпионшип, Зума вернулся в «Челси».

В лондонском клубе с приходом Маурицио Сарри на пост главного тренера не рассчитывают на француза, в услугах которого осенью 2017 года был заинтересован «Спартак».

Трансферное окно в Англии закрывается 9 августа.