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    «Эвертон» хочет арендовать защитника «Челси», которым интересовался «Спартак»

    «Эвертон» рассматривает вариант приглашения защитника «Челси» Курта Зума. Клубное руководство хочет арендовать 23-летнего француза.

    Прошлый сезон Зума провел в аренде в «Сток Сити». Защитник сыграл 34 игры в Премьер-лиге, забив в них один гол. По итогам сезона «Сток» вылетел в Чемпионшип, Зума вернулся в «Челси».

    В лондонском клубе с приходом Маурицио Сарри на пост главного тренера не рассчитывают на француза, в услугах которого осенью 2017 года был заинтересован «Спартак».

    Трансферное окно в Англии закрывается 9 августа.

    Источник: Mirror.co.uk

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    08.08.2018 08:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 августа 2018, 12:15

      про спартак всегда пишут даже если и ничего не было

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 8 августа 2018, 10:50

      у Эвертона такой финансовый потенциал что они могут при желании - надобности и оформить полный трансфер,ведь в Челси то вероятно на него не очень то и расчитывают

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 10:22

      про интерес Спартака только писали к этому персонажу но на деле ничего конкретного скорее всего не было, поэтому ситуация развитие не получила.

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      Рейтинг: +100739

      zigbert 8 августа 2018, 09:55

      В обороне теперь есть кого поставить. Пусть подыскивает другой клуб.

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      Рейтинг: +33450

      oyabun 8 августа 2018, 08:48

      Да нам уже без разницы. В команде полный комплект и даже наоборот предстоит разгрузка ведомости от балласта. Думаю могут Петковича и Попова в первую очередь куда то пристроить. По большому счету и Рошу не имеет смысла мариновать на лавке.

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      Рейтинг: +380

      Гуус > oyabun 8 августа 2018, 09:55

      Рубину Попова отдайте, да и петковича оже можно, мы не откажемся игроки хорошие

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      Рейтинг: +33450

      oyabun > Гуус 8 августа 2018, 15:43

      Ладно забирайте )) Дешево отдам, всего то по миллиону баксиков за каждого. Номер счета могу предоставить )))

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      Рейтинг: +380

      Гуус > oyabun 8 августа 2018, 17:06

      да не лучше так рубин отдает ГРАНАТу вам, а вы Попова нам! а петковича так в добавок чтобы просто избавится он же кб не нужен

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 августа 2018, 08:46

      я уже и забыл про него, а было сколько надежд на него и Баба. В итоге заиграл Кристенсен. Хоть так.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Cules2013 8 августа 2018, 10:36

      Курт хорошо играл, когда ему время давали (тот же Рюдигер, к которому куча вопросов, почему-то играет, а Зума по арендам катается), а вот с Баба иллюзий не питал.

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