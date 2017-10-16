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    Каррера заявил, что «Спартак» мог взять в аренду у «Челси» Зума

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что красно-белые могли взять в аренду у «Челси» летом не только полузащитника Марио Пашалича, но и центрального защитника Курта Зума. По словам специалиста, синие в последний момент отказались от сделки.

    «Я долгое время следил за Пашаличем и знал о его способностях, поэтому я спросил Конте, можем ли мы взять его в аренду. Марио очень умный, работоспособный игрок с отличным видением и тактическим мышлением. Я считаю, что впереди у него светлое будущее.

    На самом деле Пашалич был не единственным игроком, которого я хотел взять из «Челси». Зума также был в моем списке желаний и, казалось бы, все было уже решено, но в последний момент «Челси» решил, что будет лучше оставить его поближе к себе и отправил его в аренду в «Сток», – сказал Каррера.

    Источник: ESPN

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    16.10.2017 16:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 17 октября 2017, 07:43

      Мог, да не смог!

      0
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 16 октября 2017, 17:43

      Центрально защитника, мне кажется, не стоит брать в аренду... Только контракт, причём на долгую кабалу... Очень значимая позиция!!

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