Каррера заявил, что «Спартак» мог взять в аренду у «Челси» Зума

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что красно-белые могли взять в аренду у «Челси» летом не только полузащитника Марио Пашалича, но и центрального защитника Курта Зума. По словам специалиста, синие в последний момент отказались от сделки.

«Я долгое время следил за Пашаличем и знал о его способностях, поэтому я спросил Конте, можем ли мы взять его в аренду. Марио очень умный, работоспособный игрок с отличным видением и тактическим мышлением. Я считаю, что впереди у него светлое будущее.

На самом деле Пашалич был не единственным игроком, которого я хотел взять из «Челси». Зума также был в моем списке желаний и, казалось бы, все было уже решено, но в последний момент «Челси» решил, что будет лучше оставить его поближе к себе и отправил его в аренду в «Сток», – сказал Каррера.