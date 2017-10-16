Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера заявил, что «Спартак» мог взять в аренду у «Челси» Зума

Каррера заявил, что «Спартак» мог взять в аренду у «Челси» Зума

16 октября 2017, 16:25
3

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что красно-белые могли взять в аренду у «Челси» летом не только полузащитника Марио Пашалича, но и центрального защитника Курта Зума. По словам специалиста, синие в последний момент отказались от сделки.

«Я долгое время следил за Пашаличем и знал о его способностях, поэтому я спросил Конте, можем ли мы взять его в аренду. Марио очень умный, работоспособный игрок с отличным видением и тактическим мышлением. Я считаю, что впереди у него светлое будущее.

На самом деле Пашалич был не единственным игроком, которого я хотел взять из «Челси». Зума также был в моем списке желаний и, казалось бы, все было уже решено, но в последний момент «Челси» решил, что будет лучше оставить его поближе к себе и отправил его в аренду в «Сток», – сказал Каррера.

Источник: ESPN
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Челси Зума Курт Каррера Массимо
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1508165024
Центрально защитника, мне кажется, не стоит брать в аренду... Только контракт, причём на долгую кабалу... Очень значимая позиция!!
Ответить
UmbroDon
1508215387
Мог, да не смог!
Ответить
Главные новости
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
6
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
1
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
5
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
7
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Все новости
Все новости
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
1
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
5
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
7
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
5
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
7
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
19
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
79
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+