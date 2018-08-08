Силкин: «Успех «Ростова» на старте РПЛ – заявка на более-менее серьезный результат»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин не относит победу «Ростова» над ЦСКА (1:0) в выездном матче второго тура российской Премьер-лиги к сенсационным.

«Победа «Ростова» – сенсация? По игре – нет. Да, никто, наверное, этого не ожидал. Но «Ростов» забил рано, и у армейцев было время отыграться и выиграть. Тем не менее они ничего не смогли сделать.

Это можно назвать заявкой на более-менее серьезный результат. Потому что очень хороший старт. И сейчас они играли с командой, занявшей в прошлом сезоне второе место.

Такие игры, такие победы вселяют в игроков уверенность. А если «Ростов» еще третий матч подряд выиграет, то в их сторону еще и фортуна повернется. Они на правильном пути», – считает Силкин.

В третьем тура РПЛ «Ростов» встретится на домашней арене с «Крыльями Советов».