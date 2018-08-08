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    Силкин: «Успех «Ростова» на старте РПЛ – заявка на более-менее серьезный результат»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин не относит победу «Ростова» над ЦСКА (1:0) в выездном матче второго тура российской Премьер-лиги к сенсационным.

    «Победа «Ростова» – сенсация? По игре – нет. Да, никто, наверное, этого не ожидал. Но «Ростов» забил рано, и у армейцев было время отыграться и выиграть. Тем не менее они ничего не смогли сделать.

    Это можно назвать заявкой на более-менее серьезный результат. Потому что очень хороший старт. И сейчас они играли с командой, занявшей в прошлом сезоне второе место.

    Такие игры, такие победы вселяют в игроков уверенность. А если «Ростов» еще третий матч подряд выиграет, то в их сторону еще и фортуна повернется. Они на правильном пути», – считает Силкин.

    В третьем тура РПЛ «Ростов» встретится на домашней арене с «Крыльями Советов».

    Источник: Rusfootball.info

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    08.08.2018 08:16
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 8 августа 2018, 15:30

      Соглашусь только с тем,что это вселяет уверенность.Если опять команду не раскупят,то в полне возможно попадание в ЕК.Весна придёт и все всплывет.А пока ещё рано об этом говорить.

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 8 августа 2018, 12:52

      Ростов всегда так начинает, в прошлом сезоне он с Зенитом возглавлял таблицу. Потом все стало на свои места. Так будет.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > тщмек 19 8 августа 2018, 14:07

      "Потом" у Ростова большую часть команды разобрали

      3
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      Рейтинг: +722

      Urry 8 августа 2018, 11:21

      Может быть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 августа 2018, 11:05

      Да, пока рано говорить о серьезных местах, но уж очень хочется. Ростову удачи!!!

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 10:25

      пока рано делать глубокие выводы, подождем хотя бы середины чемпионата, у многих команд был удачный старт но всю длинную дистанцию они не могли пройти уверенно.

      5
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      Рейтинг: +222

      Леший88 8 августа 2018, 10:18

      Главное - это чтобы Ростовская область неожиданно не перестала давать денег на клуб (как это уже случалось почти в каждом сезоне)

      4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 августа 2018, 10:16

      Ни о чем. Пока не сыграли с лидерами (а ЦСКА нынешний, пока точно не лидер) ни-че-го не понятно..

      2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 8 августа 2018, 09:50

      Конечно победы вдохновляют любую команду и добавляют сил.

      5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 августа 2018, 09:29

      "И сейчас они играли с командой, занявшей в прошлом сезоне второе место."
      вот тут не соглашусь, той "команды" которая заняла второе место уже нет, а какое место займет эта команда вот и посмотрим.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 августа 2018, 08:43

      Сколько разных команд в истории чемпионатов удачно стартовали, а потом... Пора уже усвоить разного пода экспертам, что на стайерской дистанции не так важно как ты стартуешь, а как финишируешь. Взять хотя бы прошлогодний пример "Зенита". А тут после второго тура уже делают далеко идущие выводы.

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      Рейтинг: +751

      justozavr > Рубик Докоян 8 августа 2018, 09:34

      немного неверно в том плане, что в данной статье нет никаких выводов, тем более далко идущих =)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > justozavr 8 августа 2018, 10:25

      Достаточно заголовок прочесть да и сколько уже было разных прогнозов после старта каждого чемпионата. То же твердили и при Кучуке, другие говорили, что успешный старт это на багаже Бердыева и т.д.

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      Рейтинг: +751

      justozavr > Рубик Докоян 8 августа 2018, 11:22

      я вижу эту статью как просто слова капитана очевидности: "две победы на старте - это хорошо, продолжайте в этом духе - будет хороший результат". Возможно каждый понимает слова по-своему

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