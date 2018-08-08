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  • Силкин: «Успех «Ростова» на старте РПЛ – заявка на более-менее серьезный результат»

Силкин: «Успех «Ростова» на старте РПЛ – заявка на более-менее серьезный результат»

8 августа 2018, 08:16
13

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин не относит победу «Ростова» над ЦСКА (1:0) в выездном матче второго тура российской Премьер-лиги к сенсационным.

«Победа «Ростова» – сенсация? По игре – нет. Да, никто, наверное, этого не ожидал. Но «Ростов» забил рано, и у армейцев было время отыграться и выиграть. Тем не менее они ничего не смогли сделать.

Это можно назвать заявкой на более-менее серьезный результат. Потому что очень хороший старт. И сейчас они играли с командой, занявшей в прошлом сезоне второе место.

Такие игры, такие победы вселяют в игроков уверенность. А если «Ростов» еще третий матч подряд выиграет, то в их сторону еще и фортуна повернется. Они на правильном пути», – считает Силкин.

В третьем тура РПЛ «Ростов» встретится на домашней арене с «Крыльями Советов».

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Ростов Силкин Сергей
Комментарии (13)
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Рубик Докоян
1533707022
Сколько разных команд в истории чемпионатов удачно стартовали, а потом... Пора уже усвоить разного пода экспертам, что на стайерской дистанции не так важно как ты стартуешь, а как финишируешь. Взять хотя бы прошлогодний пример "Зенита". А тут после второго тура уже делают далеко идущие выводы.
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FanatSerj
1533709751
"И сейчас они играли с командой, занявшей в прошлом сезоне второе место." вот тут не соглашусь, той "команды" которая заняла второе место уже нет, а какое место займет эта команда вот и посмотрим.
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zigbert
1533711001
Конечно победы вдохновляют любую команду и добавляют сил.
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Чикомас
1533712613
Ни о чем. Пока не сыграли с лидерами (а ЦСКА нынешний, пока точно не лидер) ни-че-го не понятно..
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Леший88
1533712682
Главное - это чтобы Ростовская область неожиданно не перестала давать денег на клуб (как это уже случалось почти в каждом сезоне)
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OfaZavr
1533713143
пока рано делать глубокие выводы, подождем хотя бы середины чемпионата, у многих команд был удачный старт но всю длинную дистанцию они не могли пройти уверенно.
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vgarakh
1533715554
Да, пока рано говорить о серьезных местах, но уж очень хочется. Ростову удачи!!!
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Urry
1533716507
Может быть
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тщмек 19
1533721935
Ростов всегда так начинает, в прошлом сезоне он с Зенитом возглавлял таблицу. Потом все стало на свои места. Так будет.
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