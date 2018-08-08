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  • Семак: «Рад, что по стране шагает Дзюбомания. Пускай будет и Шатомания»

Семак: «Рад, что по стране шагает Дзюбомания. Пускай будет и Шатомания»

8 августа 2018, 01:03
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о повышенном интересе к нападающему Артему Дзюбе со стороны общественности после выступления форварда на ЧМ-2018.

– У Дзюбы миллион подписчиков в инстаграме, и, если он будет читать все комментарии, ему не хватит времени на тренировки.

– Это очень серьезная аудитория, но на футбольном поле Артем играет без своих подписчиков, так что ему нужно рассчитывать только на себя самого. На каждый матч он должен выходить предельно мотивированным и настроенным. Артем – один из лидеров команды, и он должен подтверждать это в каждой игре.

– По России шагает самая настоящая Дзюбомания.

– Я только рад. Пускай будет и Дзюбомания, и Шатомания – с этими «маниями» и наша команда будет играть хорошо.

На ЧМ-2018 Дзюба провел пять матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Шатов Олег Семак Сергей
Комментарии (2)
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KOLBIS
1533710741
Дзюбу в Госдуму!!!...Не креативно думаете Господа Единороссы...
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kupryaev
1533726698
Всегда думал,что для футболиста важен в первую очередь интерес топ-клубов и это заставляет работать и развиваться дальше ...ан нет)) у нас свой путь развития футбола) через количество подписчиков ,ну что ж надеюсь количество подписчиков каким то образом увяжут со спортивными достижениями в будущем ..может быть коэффициент какой -то повышающий даст это при обсуждении суммы контракта с клубом чемпионшипа или второй Бундеслиги....хотя зачем ?Арсенал же и Тотенхэм не предложат( а они не предложат -сказки новой России их не интересуют к сожалению) ,а тогда и смысла нет куда -то уходить -тут раскрутили ,звания дали ,кино обещали снимать ...какой футбол?))
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