Семак: «Рад, что по стране шагает Дзюбомания. Пускай будет и Шатомания»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о повышенном интересе к нападающему Артему Дзюбе со стороны общественности после выступления форварда на ЧМ-2018.

– У Дзюбы миллион подписчиков в инстаграме, и, если он будет читать все комментарии, ему не хватит времени на тренировки.

– Это очень серьезная аудитория, но на футбольном поле Артем играет без своих подписчиков, так что ему нужно рассчитывать только на себя самого. На каждый матч он должен выходить предельно мотивированным и настроенным. Артем – один из лидеров команды, и он должен подтверждать это в каждой игре.

– По России шагает самая настоящая Дзюбомания.

– Я только рад. Пускай будет и Дзюбомания, и Шатомания – с этими «маниями» и наша команда будет играть хорошо.

На ЧМ-2018 Дзюба провел пять матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.