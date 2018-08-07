«Барселона» хочет оформить Коутиньо паспорт гражданина ЕС до матча за Суперкубок Испании с «Севильей»

«Барселона» намерена в ближайшее время оформить паспорт гражданина ЕС полузащитнику Филиппе Коутиньо.

В настоящее время в каталонской команде есть шесть игроков не из Евросоюза. В матче за Суперкубок Испании с «Севильей» в заявке может находиться лишь трое подобных футболистов.

«Барселона» планировала сделать бразильцу португальский паспорт, поскольку его жена – гражданка Португалии. Но этот процесс еще не завершен. Если процедуру не получится завершить до 12 августа, главному тренеру каталонцев Эрнесто Вальверде придется оставить вне заявки на встречу с андалуссцами одного из квартета Коутиньо, Артур, Малком и Артуро Видаль.

Трое последних перешли в «Барселону» этим летом за 90 миллионов евро. В идеале каталонский клуб хотел бы, чтобы все они дебютировали в матче в Марокко.

Другие два игрока, не имеющие паспорта гражданина ЕС, – это защитники Йерри Мина и Марлон. Но ожидается, что оба они будут проданы в ближайшие дни.