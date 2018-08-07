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    «Барселона» хочет оформить Коутиньо паспорт гражданина ЕС до матча за Суперкубок Испании с «Севильей»

    «Барселона» намерена в ближайшее время оформить паспорт гражданина ЕС полузащитнику Филиппе Коутиньо.

    В настоящее время в каталонской команде есть шесть игроков не из Евросоюза. В матче за Суперкубок Испании с «Севильей» в заявке может находиться лишь трое подобных футболистов.

    «Барселона» планировала сделать бразильцу португальский паспорт, поскольку его жена – гражданка Португалии. Но этот процесс еще не завершен. Если процедуру не получится завершить до 12 августа, главному тренеру каталонцев Эрнесто Вальверде придется оставить вне заявки на встречу с андалуссцами одного из квартета Коутиньо, Артур, Малком и Артуро Видаль.

    Трое последних перешли в «Барселону» этим летом за 90 миллионов евро. В идеале каталонский клуб хотел бы, чтобы все они дебютировали в матче в Марокко.

    Другие два игрока, не имеющие паспорта гражданина ЕС, – это защитники Йерри Мина и Марлон. Но ожидается, что оба они будут проданы в ближайшие дни.

    Источник: Marca

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    07.08.2018 16:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 августа 2018, 19:48

      Лимит есть и у них. Думаю, если кем и придётся пожертвовать, так это Видалем. На кго месте в основе будет Бускетс. А вот без Коутиньо и Артура в полузащите просто некому будет играть, а Малком явно пригодиться в нападении.
      Не думал, что такие напряги с лимитом есть и у них. О самом лимите знал, но представлял, что он реально кого-то обременяет.

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