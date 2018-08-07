Гуренко – о матчах с «Зенитом» в ЛЕ: «Не хотелось, чтобы потом говорили, «Динамо» повезло, что их недооценили»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о настрое своей команды на матчи Лиги Европы против «Зенита».

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» – «Зенит» пройдет 9 августа в Минске. Ответная встреча состоится 16 августа в Санкт-Петербурге.

– Мне интересно, как моя команда выглядит на фоне таких соперников. Поэтому в паузах и организовывали спарринги с «Локомотивом», тульским «Арсеналом». Игра с «Зенитом» – отличный вызов для наших парней, возможность зарекомендовать себя. Сказал им: «Все в ваших руках. Покажите, на что способны. В моей карьере было немало примеров, когда невозможное становилось возможным. Дерзайте!»

– В Питере уверены, что пройдут дальше, и лишь немногие осторожны в прогнозах. Недооценка «Динамо» может сыграть вам на руку?

– Мне бы не хотелось, чтобы потом говорили, мол, динамовцам повезло, что их недооценили. Чемпионат мира доказал: верх берет тот, кто лучше организован, кто проявляет бойцовский характер, выигрывает больше единоборств. Топ-сборные Германии, Испании, Бразилии до финала не добрались, а играла там скромная Хорватия.

– На чемпионате мира Дзюба показал, как тяжело с ним бороться защитникам. Артем – главная опасность для «Динамо»?

– Не стал бы делать акцент на Дзюбе. Иванович силен при «стандартах». Вообще, опасность может прийти с любой стороны. Остро действуют Краневиттер, Набиуллин, Шатов, из глубины может набежать Кузяев. Да практически любой игрок «Зенита» представляет для соперника опасность.