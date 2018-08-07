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    Гуренко – о матчах с «Зенитом» в ЛЕ: «Не хотелось, чтобы потом говорили, «Динамо» повезло, что их недооценили»

    Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о настрое своей команды на матчи Лиги Европы против «Зенита».

    Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» – «Зенит» пройдет 9 августа в Минске. Ответная встреча состоится 16 августа в Санкт-Петербурге.

    – Мне интересно, как моя команда выглядит на фоне таких соперников. Поэтому в паузах и организовывали спарринги с «Локомотивом», тульским «Арсеналом». Игра с «Зенитом» – отличный вызов для наших парней, возможность зарекомендовать себя. Сказал им: «Все в ваших руках. Покажите, на что способны. В моей карьере было немало примеров, когда невозможное становилось возможным. Дерзайте!»

    – В Питере уверены, что пройдут дальше, и лишь немногие осторожны в прогнозах. Недооценка «Динамо» может сыграть вам на руку?

    – Мне бы не хотелось, чтобы потом говорили, мол, динамовцам повезло, что их недооценили. Чемпионат мира доказал: верх берет тот, кто лучше организован, кто проявляет бойцовский характер, выигрывает больше единоборств. Топ-сборные Германии, Испании, Бразилии до финала не добрались, а играла там скромная Хорватия.

    – На чемпионате мира Дзюба показал, как тяжело с ним бороться защитникам. Артем – главная опасность для «Динамо»?

    – Не стал бы делать акцент на Дзюбе. Иванович силен при «стандартах». Вообще, опасность может прийти с любой стороны. Остро действуют Краневиттер, Набиуллин, Шатов, из глубины может набежать Кузяев. Да практически любой игрок «Зенита» представляет для соперника опасность.

    Источник: Pressball

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    07.08.2018 10:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2390

      baden69 7 августа 2018, 13:36

      Семак не будет заниматься "шапкозакидательством", надеюсь он сумеет настроить команду. А вообще, ЛЕ это деньги для клуба, возможность игрокам показать себя в Европе и поднять свой уровень, играя с далеко не самыми плохими европейскими клубами...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay > baden69 7 августа 2018, 14:55

      Поддерживаю!
      Без еврокубков и сезон не интересный, и застой в развитии клуба и команды

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 августа 2018, 12:38

      зачем эта ЛЕ вообще нужна только лишние матчи нагрузка и травмы если бы в прошлом году не ЛЕ может и Кокорин не травмировался и Зенит бы занял второе или третье место и ЛЧ а ЛЕ это так баловство и утешение для команд которые вылетят из ЛЧ

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > Garrincha58 7 августа 2018, 12:55

      Если ЛЕ утешение,то чего такие клубы как Атлетико, Марсели и т.д. борятся в ней за кубок???

      3
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      ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman > Garrincha58 7 августа 2018, 13:16

      Для тебя может быть и утешение, но не для тех, кто борется за кубок.

      2
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 7 августа 2018, 11:51

      Главное чтобы Зенит настроился

      1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 7 августа 2018, 11:20

      То есть у Гуренко есть план, как обыграть Зенит?... "недооценили")))))

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