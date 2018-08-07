Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гуренко – о матчах с «Зенитом» в ЛЕ: «Не хотелось, чтобы потом говорили, «Динамо» повезло, что их недооценили»

Гуренко – о матчах с «Зенитом» в ЛЕ: «Не хотелось, чтобы потом говорили, «Динамо» повезло, что их недооценили»

7 августа 2018, 10:56
7

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о настрое своей команды на матчи Лиги Европы против «Зенита».

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» – «Зенит» пройдет 9 августа в Минске. Ответная встреча состоится 16 августа в Санкт-Петербурге.

– Мне интересно, как моя команда выглядит на фоне таких соперников. Поэтому в паузах и организовывали спарринги с «Локомотивом», тульским «Арсеналом». Игра с «Зенитом» – отличный вызов для наших парней, возможность зарекомендовать себя. Сказал им: «Все в ваших руках. Покажите, на что способны. В моей карьере было немало примеров, когда невозможное становилось возможным. Дерзайте!»

– В Питере уверены, что пройдут дальше, и лишь немногие осторожны в прогнозах. Недооценка «Динамо» может сыграть вам на руку?

– Мне бы не хотелось, чтобы потом говорили, мол, динамовцам повезло, что их недооценили. Чемпионат мира доказал: верх берет тот, кто лучше организован, кто проявляет бойцовский характер, выигрывает больше единоборств. Топ-сборные Германии, Испании, Бразилии до финала не добрались, а играла там скромная Хорватия.

– На чемпионате мира Дзюба показал, как тяжело с ним бороться защитникам. Артем – главная опасность для «Динамо»?

– Не стал бы делать акцент на Дзюбе. Иванович силен при «стандартах». Вообще, опасность может прийти с любой стороны. Остро действуют Краневиттер, Набиуллин, Шатов, из глубины может набежать Кузяев. Да практически любой игрок «Зенита» представляет для соперника опасность.

Источник: Pressball
Лига Европы Динамо Мн Зенит Дзюба Артем Иванович Бранислав Шатов Олег Набиуллин Эльмир Кузяев Далер Краневиттер Матиас Гуренко Сергей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bzfar
1533630019
То есть у Гуренко есть план, как обыграть Зенит?... "недооценили")))))
Ответить
kaa-71
1533631887
Главное чтобы Зенит настроился
Ответить
Garrincha58
1533634689
зачем эта ЛЕ вообще нужна только лишние матчи нагрузка и травмы если бы в прошлом году не ЛЕ может и Кокорин не травмировался и Зенит бы занял второе или третье место и ЛЧ а ЛЕ это так баловство и утешение для команд которые вылетят из ЛЧ
Ответить
baden69
1533638215
Семак не будет заниматься "шапкозакидательством", надеюсь он сумеет настроить команду. А вообще, ЛЕ это деньги для клуба, возможность игрокам показать себя в Европе и поднять свой уровень, играя с далеко не самыми плохими европейскими клубами...
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
22:53
1
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
1
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
2
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+