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    Покеттино: «Кейн разочарован чемпионатом мира»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал, что нападающий команды Гарри Кейн остался разочарован выступлением на чемпионате мира-2018.

    «Кейн разочарован чемпионатом мира. Он вернулся в Лондон из России в воскресенье, а во вторник уже был на тренировке. Он самостоятельно занимался пять часов.

    Я поздравил его, но он сказал, что не стоит, так как разочарован», – рассказал Покеттино.

    Сборная Англии уступила в полуфинале чемпионата мира-2018 Хорватии, а после – в матче за третье место Бельгии.

    Источник: Daily Mail

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    07.08.2018 07:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 7 августа 2018, 15:44

      Определенным успехом выступление сборной Англии все же можно считать. Англичане давно так не поднимались.

      2
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      Рейтинг: +25010

      bset 7 августа 2018, 11:06

      Привет бомбардировским журналюхам

      Заголовок: "Мне в России не понравилось. Меня там обижали"
      Новость: "Я хотел победить, а в итоге даже матч за третье место проиграл"

      Ну ничего, чуть меньше месяца и бомбардировские журналюхи снова пойдут в школу и уже меньше будет таких заголовков. В 7-м классе уже домашки больше задают - будете заняты.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2018, 10:50

      опять написали заголовок так чтобы привлечь внимание, ведь на самом деле он разочарован выступлением своей сборной и то что не удалось пройти дальше а не самим ЧМ как таковым.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > OfaZavr 7 августа 2018, 13:01

      Сргласен!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 7 августа 2018, 10:46

      Второй Федя.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 7 августа 2018, 09:47

      Когда-то футбольная Англия была Великой Державой. А сейчас... Клубы ещё держаться (за счёт иностранцев), а сборная середнячок. По игре лучше смотрелись французы, хорваты, бельгийцы, мексиканцы, и вот эта вот африканская команда. Ну, там где все чёрные.

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon > +50/-50 7 августа 2018, 10:19

      Англия всегда была середняком! С чего все взяли что они были топ? 1 третье место в истории и уже гранды?

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 августа 2018, 09:13

      А ЧМ разочарован Кейном...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 августа 2018, 08:59

      Многие болельщики ещё больше разочарованы его игрой...

      6
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      Рейтинг: +33521

      oyabun 7 августа 2018, 08:53

      Странная постановка вопроса. Разочарован он может быть выступлением своей сборной и собой, а не Чемпионатом мира как таковым. Уж как у нас принимают гостей, не принимают нигде больше.

      7
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 7 августа 2018, 08:03

      А кто ему виноват? Назабивал всякому отстою и Колумбии с левого пендаля, а в остальном полная нулина!

      3
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