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Покеттино: «Кейн разочарован чемпионатом мира»

7 августа 2018, 07:31
11

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал, что нападающий команды Гарри Кейн остался разочарован выступлением на чемпионате мира-2018.

«Кейн разочарован чемпионатом мира. Он вернулся в Лондон из России в воскресенье, а во вторник уже был на тренировке. Он самостоятельно занимался пять часов.

Я поздравил его, но он сказал, что не стоит, так как разочарован», – рассказал Покеттино.

Сборная Англии уступила в полуфинале чемпионата мира-2018 Хорватии, а после – в матче за третье место Бельгии.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Англия Кейн Гарри Почеттино Маурисио
Комментарии (11)
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Caniggia
1533618196
А кто ему виноват? Назабивал всякому отстою и Колумбии с левого пендаля, а в остальном полная нулина!
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oyabun
1533621222
Странная постановка вопроса. Разочарован он может быть выступлением своей сборной и собой, а не Чемпионатом мира как таковым. Уж как у нас принимают гостей, не принимают нигде больше.
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Рубик Докоян
1533621548
Многие болельщики ещё больше разочарованы его игрой...
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KOLBIS
1533622425
А ЧМ разочарован Кейном...
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+50/-50
1533624447
Когда-то футбольная Англия была Великой Державой. А сейчас... Клубы ещё держаться (за счёт иностранцев), а сборная середнячок. По игре лучше смотрелись французы, хорваты, бельгийцы, мексиканцы, и вот эта вот африканская команда. Ну, там где все чёрные.
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polt
1533627960
Второй Федя.
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OfaZavr
1533628242
опять написали заголовок так чтобы привлечь внимание, ведь на самом деле он разочарован выступлением своей сборной и то что не удалось пройти дальше а не самим ЧМ как таковым.
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bset
1533629189
Привет бомбардировским журналюхам Заголовок: "Мне в России не понравилось. Меня там обижали" Новость: "Я хотел победить, а в итоге даже матч за третье место проиграл" Ну ничего, чуть меньше месяца и бомбардировские журналюхи снова пойдут в школу и уже меньше будет таких заголовков. В 7-м классе уже домашки больше задают - будете заняты.
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zigbert
1533645871
Определенным успехом выступление сборной Англии все же можно считать. Англичане давно так не поднимались.
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