Покеттино: «Кейн разочарован чемпионатом мира»

Определенным успехом выступление сборной Англии все же можно считать. Англичане давно так не поднимались.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал, что нападающий команды Гарри Кейн остался разочарован выступлением на чемпионате мира-2018.
«Кейн разочарован чемпионатом мира. Он вернулся в Лондон из России в воскресенье, а во вторник уже был на тренировке. Он самостоятельно занимался пять часов.
Я поздравил его, но он сказал, что не стоит, так как разочарован», – рассказал Покеттино.
Сборная Англии уступила в полуфинале чемпионата мира-2018 Хорватии, а после – в матче за третье место Бельгии.