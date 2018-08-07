Покеттино: «Кейн разочарован чемпионатом мира»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал, что нападающий команды Гарри Кейн остался разочарован выступлением на чемпионате мира-2018.

«Кейн разочарован чемпионатом мира. Он вернулся в Лондон из России в воскресенье, а во вторник уже был на тренировке. Он самостоятельно занимался пять часов.

Я поздравил его, но он сказал, что не стоит, так как разочарован», – рассказал Покеттино.

Сборная Англии уступила в полуфинале чемпионата мира-2018 Хорватии, а после – в матче за третье место Бельгии.