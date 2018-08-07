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  • Лунев: «Фанаты «Анжи» меня как только не «полоскали». Никогда такого не слышал»

Лунев: «Фанаты «Анжи» меня как только не «полоскали». Никогда такого не слышал»

7 августа 2018, 01:49
45

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о болельщиков соперников.

– Страшно ли стоять на воротах, когда за спиной разъяренные болельщики соперника?

– Нет, почему должно быть страшно? Хотя один раз, если честно, не очень понравилось. Играли с «Анжи» в Каспийске в том году – так там болельщики меня как только не «полоскали».

За что, самое главное? Что я сделал-то? Никогда такого не слышал. Даже когда со «Спартаком», с ЦСКА играли — все нормально, в пределах разумного. Но эти, даже не знаю как их назвать. В такие моменты очень хочется крикнуть в ответ, даже запрыгнуть туда к ним.

Лунев: «При Семаке все приходят на тренировку с горящими глазами, настроение великолепное»

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Анжи Звезда Лунев Андрей
Комментарии (45)
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Зенит 12
1533606969
И это их не капли не красит
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сапёр75
1533610889
Суровые будни голкипера ))
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Kollljan
1533614014
Не обращай внимания. Это обезьяны.
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Rune88
1533617021
Давно понятно что эти скотоложцы не нужны в российском футболе. Скорее бы онжы развалилось, а за ним и ахмет последовал.
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Avaretz
1533617896
На Анжи в основном ходят дети и юноши, и это можно понять, а вот когда взрослые фанаты с организованной фан. группой ведут себя неадекватно, никто не замечает, ну а как же, на своих внимание обращать не хотят, как говорится в чужом глазу соринку заметят...
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AHTUNGBOL
1533619165
У кавказских национальностей очень развит стадный принцип, если их много, они становятся намного смелее, активнее и наглее, а если они находятся в загоне на своей территории, то очень часто беспределят, есть, конечно и адекваты, но она к ним приходит чаще всего с возрастом за 40...
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AHTUNGBOL
1533619451
И кстати да, что за интервьюер задаёт так вопросы? "Стоять на воротах" , ему повезло , видимо, что Лунев адекватный чел, вратари часто обижаются на такую формулировку.
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Garrincha58
1533623853
дикие
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zabvo9406
1533624188
Как назвать??? Это же зверьки, они же чурки!!!!
Ответить
Makaweli
1533671171
Что вы тут чмыри за кавказ базарите? Вы на своих гляньте неодыкватов, кресла ломаете, людей колечите, смелей, наглей, за собой следите!
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