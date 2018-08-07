Лунев: «Фанаты «Анжи» меня как только не «полоскали». Никогда такого не слышал»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о болельщиков соперников.

– Страшно ли стоять на воротах, когда за спиной разъяренные болельщики соперника?

– Нет, почему должно быть страшно? Хотя один раз, если честно, не очень понравилось. Играли с «Анжи» в Каспийске в том году – так там болельщики меня как только не «полоскали».

За что, самое главное? Что я сделал-то? Никогда такого не слышал. Даже когда со «Спартаком», с ЦСКА играли — все нормально, в пределах разумного. Но эти, даже не знаю как их назвать. В такие моменты очень хочется крикнуть в ответ, даже запрыгнуть туда к ним.

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