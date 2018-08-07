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    Лунев: «Фанаты «Анжи» меня как только не «полоскали». Никогда такого не слышал»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о болельщиков соперников.

    – Страшно ли стоять на воротах, когда за спиной разъяренные болельщики соперника?

    – Нет, почему должно быть страшно? Хотя один раз, если честно, не очень понравилось. Играли с «Анжи» в Каспийске в том году – так там болельщики меня как только не «полоскали».

    За что, самое главное? Что я сделал-то? Никогда такого не слышал. Даже когда со «Спартаком», с ЦСКА играли — все нормально, в пределах разумного. Но эти, даже не знаю как их назвать. В такие моменты очень хочется крикнуть в ответ, даже запрыгнуть туда к ним.

    Лунев: «При Семаке все приходят на тренировку с горящими глазами, настроение великолепное»

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.08.2018 01:49
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 7 августа 2018, 22:46

      Что вы тут чмыри за кавказ базарите? Вы на своих гляньте неодыкватов, кресла ломаете, людей колечите, смелей, наглей, за собой следите!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Makaweli 8 августа 2018, 00:11

      Иди к своей овечке, джигит

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > la verdad 8 августа 2018, 06:29

      Ты овца!

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > Makaweli 8 августа 2018, 10:09

      Написал самый адекватный!!! Через А пишется!!!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Makaweli 8 августа 2018, 14:15

      Тебя куда послали?))) А ты куда пошёл, ишак???)))

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > la verdad 8 августа 2018, 16:33

      Чертила ты в жизни не сможешь послать, я тебе нос твой в голову вобью! Номер скинь свой, и твой дружок гей, пусть тоже скинет zabvo!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Makaweli 8 августа 2018, 22:08

      Ты послан, нагнут и трахнут ещё при рождении. ))) ишак тухлодырый. Номерок тебе скинуть?)))) А ты цифры то знаешь?))))

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > la verdad 8 августа 2018, 22:52

      Все понятно с тобой очкошник и пустозвон, герой ты кнопочный, на словах ты Лев Толстой а на самом деле х. у. й простой, а за такие слова ты ещё получеш, не от меня так от других, хотя на улице ты тише воды ниже тровы!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Makaweli 8 августа 2018, 23:24

      Ок. Приезжай через час к м. Сокольники. Наверху в 0:30.

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > la verdad 8 августа 2018, 23:33

      Какие Сокольники?Очнись, Я не в Москве

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > la verdad 8 августа 2018, 23:36

      Номерок скинь, пообщаемся, че тут на публику играть, и zabvo!

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > Makaweli 9 августа 2018, 22:55

      на *** иди мартышка!!! с такими как ты я в 1999 с гв. полковником Юрием Дмитриевичем Будановым общался, НЕ БРАТ ТЫ МНЕ ГНИДА ЧЕРНОЖОПАЯ!!!!

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > zabvo9406 9 августа 2018, 23:35

      Ты тоже трус, кнопочный супермен, ты мне уже надоел сын свеноматки, не пиши если очкуеш свой номер скинуть!

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > Makaweli 10 августа 2018, 09:58

      не брат ты мне ГНИДА ЧЕРНОЖОПАЯ, выучи русский язык гопник бородатый!!! кто ты такой номер тебе скинуть кто ты по жизни, иди чпокай овечек в стойле, ****** ишачья!!! Или ты думаешь, бородатое уё бище, я ссу кавказцев???? я просто уже не в том возрасте, что бы на таких ****** как ты время свое отрывать!!!

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > zabvo9406 10 августа 2018, 20:58

      Фуу на тебя, ты даже себя боишься, взрослый а мозги как у курицы, ты себя определил, ты можешь только языком чесать, а как дело доходит до серьёзноного сразу очкуеш! Эту шнягу типа кто по жизни, будешь у себя во дворе малолеток пугать, давай завязывай этот бессмысленный срач, мне не интересно общаться с человеком который за слова не отвечает, и брата я в тебе не видел, боже упоси!



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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > Makaweli 10 августа 2018, 23:07

      Боже упаси??? так ты определись кто ты, какой веры??? Ну ты прям пипец какой крутой, круче ишачей кучи!!! За какие слова я должен ответить, до какого серьезного доходит дело??? Чушь не пори!!! Плохо когда в школе пропускал уроки и не можешь построить предложение!!!

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > zabvo9406 10 августа 2018, 23:47

      За свои слова ты сможешь ответить? Ты чё дурочка включаешь?

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > Makaweli 11 августа 2018, 11:38

      За свои слова я отвечаю и повтор сколько угодно - зверьки!!! Че еще надо ишак????

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > Makaweli 11 августа 2018, 11:40

      Не забудь за свои ответить !!! Меня терзают смутные сомнения, наверно ты провокатор, т.е. ты не чурбан, а просто им прикидываешься!! ну да ладно, я свое мнение никогда не изменю!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli > zabvo9406 11 августа 2018, 13:42

      У тебя вся жизнь в сомнениях, я за свои отвечу, что ещё ожидать от человека который топит за спартак!

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 7 августа 2018, 09:43

      Как назвать??? Это же зверьки, они же чурки!!!!

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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN > zabvo9406 7 августа 2018, 10:57

      Да дело не в зверьках. Таких пидоров везде хватает. Ты думаешь Болельщики Спартака ему в спину ни чего не кричат? Да ну. Дятлы есть везде.

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > Mazai-NN 7 августа 2018, 16:07

      Согласен, в семье, причем любой, не без уродов, НО нации Кавказа я знаю очень хорошо, особенно когда их много!!! ****** еще те

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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Mazai-NN 7 августа 2018, 18:41

      "Даже когда со «Спартаком», с ЦСКА играли — все нормально, в пределах разумного."

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > zabvo9406 7 августа 2018, 22:41

      У тебя в домовой книги, зверки и чурки записаны!

      0
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > Makaweli 8 августа 2018, 00:03

      еще раз и что бы понятно

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > Makaweli 8 августа 2018, 10:08

      не делает чести человеку, даже зверьку, не знать правописание государственного языка. подтяни грамотность для начала. Знаю я вас бородатых как облупленных!!!

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > zabvo9406 8 августа 2018, 23:28

      Не тебе псу меня учить!

      0
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > Makaweli 9 августа 2018, 22:55

      у тебя ****** и книги домой нет!!!

      0
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > Makaweli 9 августа 2018, 22:56

      Пес тебя зачал через обезьяну

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > zabvo9406 9 августа 2018, 23:37

      Тебя зачала свенья и мышь, трусливая сабака, ты смелый только в инете!

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > Makaweli 10 августа 2018, 09:59

      пилять чюрк нерюсський

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      Ответить
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 7 августа 2018, 09:37

      дикие

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 7 августа 2018, 08:24

      И кстати да, что за интервьюер задаёт так вопросы?
      "Стоять на воротах" , ему повезло , видимо, что Лунев адекватный чел, вратари часто обижаются на такую формулировку.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > AHTUNGBOL 7 августа 2018, 14:22

      Качественная журналистика вымерла, начиная с репортеров, заканчивая главными редакторами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 7 августа 2018, 08:19

      У кавказских национальностей очень развит стадный принцип, если их много, они становятся намного смелее, активнее и наглее, а если они находятся в загоне на своей территории, то очень часто беспределят, есть, конечно и адекваты, но она к ним приходит чаще всего с возрастом за 40...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 7 августа 2018, 07:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На Анжи в основном ходят дети и юноши, и это можно понять, а вот когда взрослые фанаты с организованной фан. группой ведут себя неадекватно, никто не замечает, ну а как же, на своих внимание обращать не хотят, как говорится в чужом глазу соринку заметят...

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6979

      1bear > Avaretz 7 августа 2018, 08:11

      ...ну если детей и юношей так "воспитали",то .....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Rune88 7 августа 2018, 07:43

      Давно понятно что эти скотоложцы не нужны в российском футболе. Скорее бы онжы развалилось, а за ним и ахмет последовал.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli > Rune88 7 августа 2018, 23:01

      Свечку держал, ******?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4029

      Kollljan 7 августа 2018, 06:53

      Не обращай внимания. Это обезьяны.

      2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 7 августа 2018, 06:01

      Суровые будни голкипера ))

      2
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 7 августа 2018, 04:56

      И это их не капли не красит

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