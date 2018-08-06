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    Моуринью: «Рэшфорд всегда хотел получить десятку»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил решение нападающего команды Маркуса Рэшфорда сменить игровой номер с 19-го на 10-й.

    «Рэшфорд всегда хотел получить десятку. Он, конечно, учитывает тот факт, что раньше под этим номером выступали Руни и Ибрагимович.

    Рэшфорд находился в тени, ждал своего шанса, теперь номер свободен. Для такого молодого игрока получение этого номера очень важно», – сказал Моуринью.

    В заключительном товарищеском матче перед стартом сезона «Манчестер Юнайтед» уступил «Баварии» со счетом 0:1.

    Источник: Skysports

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    06.08.2018 10:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 6 августа 2018, 12:04

      Все хотят получить десятку, только кто-то номер, а кто-то цифру.., в контракте..

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 августа 2018, 11:25

      его надо заслужить а он все хуже и хуже играет

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