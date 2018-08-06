Моуринью: «Рэшфорд всегда хотел получить десятку»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил решение нападающего команды Маркуса Рэшфорда сменить игровой номер с 19-го на 10-й.

«Рэшфорд всегда хотел получить десятку. Он, конечно, учитывает тот факт, что раньше под этим номером выступали Руни и Ибрагимович.

Рэшфорд находился в тени, ждал своего шанса, теперь номер свободен. Для такого молодого игрока получение этого номера очень важно», – сказал Моуринью.

В заключительном товарищеском матче перед стартом сезона «Манчестер Юнайтед» уступил «Баварии» со счетом 0:1.