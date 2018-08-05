Главные новости дня. В Финляндии сообщили о переходе Еременко в «Спартак», «Ман Сити» выиграл английский Суперкубок

Финская пресса сообщила о трансфере Еременко в «Спартак».

Головин провел свою первую тренировку в «Монако».

Вернблум не перейдет в ПАОК из-за жены.

Эмболо может перейти в «Локомотив» на следующей неделе.

Черышев может уйти из «Вильярреала» из-за сокращения клубом расход на зарплаты.

«Оренбург» забил три безответных мяча «Крылья Советов» в Самаре.

Гол Паршивлюка принес «Ростову» победу над ЦСКА.

«МЮ» и «Челси» могут совершить обмен Марсьяля на Виллиана.

Сорвался трансфер Мины в «МЮ».

«Манчестер Сити» завоевал Суперкубок Англии, победив «Челси».