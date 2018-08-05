Главные новости дня. В Финляндии сообщили о переходе Еременко в «Спартак», «Ман Сити» выиграл английский Суперкубок

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2018 21:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 6 августа 2018, 05:47

      да уж кони попали в этом чемпионате россии, видимо в следующем году не быть им в лиге чемпионов

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