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  • Главные новости дня. В Финляндии сообщили о переходе Еременко в «Спартак», «Ман Сити» выиграл английский Суперкубок

Главные новости дня. В Финляндии сообщили о переходе Еременко в «Спартак», «Ман Сити» выиграл английский Суперкубок

5 августа 2018, 21:15
1

Финская пресса сообщила о трансфере Еременко в «Спартак».

Головин провел свою первую тренировку в «Монако».

Вернблум не перейдет в ПАОК из-за жены.

Эмболо может перейти в «Локомотив» на следующей неделе.

Черышев может уйти из «Вильярреала» из-за сокращения клубом расход на зарплаты.

«Оренбург» забил три безответных мяча «Крылья Советов» в Самаре.

Гол Паршивлюка принес «Ростову» победу над ЦСКА.

«МЮ» и «Челси» могут совершить обмен Марсьяля на Виллиана.

Сорвался трансфер Мины в «МЮ».

«Манчестер Сити» завоевал Суперкубок Англии, победив «Челси».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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simoron81
1533523669
да уж кони попали в этом чемпионате россии, видимо в следующем году не быть им в лиге чемпионов
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