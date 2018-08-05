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    Суперкубок Англии. «Манчестер Сити» обыграл «Челси», Агуэро забил два гола

    Состоялся матч за Суперкубок Англии между «Челси» и «Манчестер Сити». Чемпионы страны всухую обыграли обладателя кубка. Два гола забил аргентинский форвард Серхио Агуэро.

    Эта игра стала дебютной официальной для главного тренера лондонцев Маурицио Сарри. Он пришел летом из «Наполи».

    Суперкубок Англии

    Челси – Манчестер Сити – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Агуэро, 13; 0:2 – Агуэро, 58.

    «Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Жоржиньо, Фабрегас (Дринкуотер, 60), Баркли, Педро (Мозес, 80), Мората (Абрахам, 69), Хадсон-Одои (Виллиан, 60).

    «Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунс, Агуэро (Компани, 80), Ляпорт (Отаменди, 87), Сане (Гюндоган, 46), Бренардо Силва, Менди, Фернандиньо, Марез (Жезус, 68), Фоден (Диас, 75).

    Интересное в Суперкубке Англии. Браво косячит, за «Челси» зажигает 17-летний пацан

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2018 18:55
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 6 августа 2018, 15:29

      ++++

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 22:27

      Результат ожидаемый.

      1
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 5 августа 2018, 21:29

      В ФНЛ играют лучше, чем сегодня "Челси"!!! Игроки - НИКАКИЕ, ОТСТОЙ ПОЛНЫЙ!!!! Что будет с клубом???

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 5 августа 2018, 20:29

      Новость для русофобных тварей

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 августа 2018, 19:57

      Красава Агуэро!....игрок высокого класса))

      1
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 5 августа 2018, 19:26

      Где вся банда Челси?

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 5 августа 2018, 19:18

      да сити хорош был красивые пасы увереная игра посмотрим как мю подошел к сезону в игре с лестером хотя нам не хватает классного напа как ван Нистерлой в свое время был

      0
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      Рейтинг: +17854

      ilichkadr 5 августа 2018, 19:10

      Угораздило же Абрамовича с тренером-физруком. Сарри переоцененный тренер, и не более того.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 5 августа 2018, 19:03

      исход матча вполне ожидаем.Челси переигран во всех компонентах.если бы не Кабальеро-быть бы рагромному счету..у Сарри-немалый фронт работы и за всего три недели проделать что то существенное в этом плане просто невозможно.

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Vladarg 5 августа 2018, 19:24

      Да это не Кабальеро спасибо нужно говорить, а напам Сити, пороли моменты будто это товарняк какой-то. В концовке матча вообще цирк какой-то начался, пытались довести мяч до линии ворот и затолкать его. По игре счёт должен быть где-то 4-1. Я, конечно, понимаю, что это самое начало сезона, но у Сити старые проблемы - низкий КПД в реализации моментов и по-прежнему один престарелый опорник Фернандиньо на всю команду. Надеюсь, Сити не закончил на трансферном рынке, а то сезон начнётся и играть некому будет. Коллективный прессинг - это хорошо, но не панацея.

      1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg > Cules2013 5 августа 2018, 19:29

      в Сити играть будет некому..с их возможностями в такое невозможно поверить.но это их дела.я не поклонник горожан.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 5 августа 2018, 19:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И Матч ТВ показал эту дребедень вместо российского тура. Какая мне разница, абрамович победил или Гвардиела...

      -6
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > тщмек 19 5 августа 2018, 19:08

      Какая тебе разница?)) Ты всё равно Дом-2 смотрел:)))

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > la verdad 5 августа 2018, 19:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      судя по количеству плюсиков, щегол, ты из тех ублюдков, что поливали нашу сборную говном перед чемпионатом. В отличие от меня и тех редких экспертов, кто предсказывали ей удачу. Ставьте мне побольше минусов, позорные пропиндосы, может, тогда вам будет легче, когда вашего Абрамовича повесят на мачте его яхты.

      -4
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > la verdad 5 августа 2018, 20:33

      Что, с клона решил заминусовать меня? Это долго, лучше иди плюнь в лицо своей матери, для таких пид-оров, как ты, - самое милое дело

      -3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > тщмек 19 6 августа 2018, 07:12

      Да я смотрю, ты никак не уймешься, смерд :)))

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > la verdad 6 августа 2018, 09:29

      Больше скобочек, тупое животное, если ума нет ответить, кидай минусик и скобочку

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > la verdad 6 августа 2018, 15:16

      Что приумолк, жополиз абрамовский? Поставь минусик, если двух слов связать не можешь. Язычок высунь и слюну так всссс - от удовольствия. Пид-ар

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > тщмек 19 6 августа 2018, 17:18

      Ты пиши, пиши :)))

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > la verdad 7 августа 2018, 11:36

      А ты думало, ***** пропиндосское, что меня от минусиков пучит? Хаха, это как если бы букмекера от твоего мизерного выигрыша с тыщенки огорчало. Ты ж кормилец мой моральный, ******* сопливый с политкорректной конфеткой, чтоб сказать лишний раз, какое ты убогое чмо, мне и в ноль уйти не жалко

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      тщмек 19 > la verdad 7 августа 2018, 22:04

      ну, расскажи, урод, что тебе отстегнул Абрамович, что ты так за него подписываешься? Может, надеешься, что из наворованного тебе перепадет крошка? Не надейся, крыса, не перепадет, жил в гов-не, и там же сдохнешь

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