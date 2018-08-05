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  • Суперкубок Англии. «Манчестер Сити» обыграл «Челси», Агуэро забил два гола

Суперкубок Англии. «Манчестер Сити» обыграл «Челси», Агуэро забил два гола

5 августа 2018, 18:55
21

Состоялся матч за Суперкубок Англии между «Челси» и «Манчестер Сити». Чемпионы страны всухую обыграли обладателя кубка. Два гола забил аргентинский форвард Серхио Агуэро.

Эта игра стала дебютной официальной для главного тренера лондонцев Маурицио Сарри. Он пришел летом из «Наполи».

Суперкубок Англии

Челси – Манчестер Сити – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Агуэро, 13; 0:2 – Агуэро, 58.

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Жоржиньо, Фабрегас (Дринкуотер, 60), Баркли, Педро (Мозес, 80), Мората (Абрахам, 69), Хадсон-Одои (Виллиан, 60).

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунс, Агуэро (Компани, 80), Ляпорт (Отаменди, 87), Сане (Гюндоган, 46), Бренардо Силва, Менди, Фернандиньо, Марез (Жезус, 68), Фоден (Диас, 75).

Интересное в Суперкубке Англии. Браво косячит, за «Челси» зажигает 17-летний пацан

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Сити Агуэро Серхио
Комментарии (21)
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тщмек 19
1533484907
И Матч ТВ показал эту дребедень вместо российского тура. Какая мне разница, абрамович победил или Гвардиела...
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Vladarg
1533485011
исход матча вполне ожидаем.Челси переигран во всех компонентах.если бы не Кабальеро-быть бы рагромному счету..у Сарри-немалый фронт работы и за всего три недели проделать что то существенное в этом плане просто невозможно.
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ilichkadr
1533485436
Угораздило же Абрамовича с тренером-физруком. Сарри переоцененный тренер, и не более того.
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anri1703
1533485908
да сити хорош был красивые пасы увереная игра посмотрим как мю подошел к сезону в игре с лестером хотя нам не хватает классного напа как ван Нистерлой в свое время был
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Razvedchik - sniper
1533486409
Где вся банда Челси?
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a-rakhmatov
1533488256
Красава Агуэро!....игрок высокого класса))
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тщмек 19
1533490152
Новость для русофобных тварей
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Правдоруб100
1533493757
В ФНЛ играют лучше, чем сегодня "Челси"!!! Игроки - НИКАКИЕ, ОТСТОЙ ПОЛНЫЙ!!!! Что будет с клубом???
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zigbert
1533497244
Результат ожидаемый.
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Спартак10000
1533558550
++++
Ответить
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