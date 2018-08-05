Суперкубок Англии. «Манчестер Сити» обыграл «Челси», Агуэро забил два гола

Состоялся матч за Суперкубок Англии между «Челси» и «Манчестер Сити». Чемпионы страны всухую обыграли обладателя кубка. Два гола забил аргентинский форвард Серхио Агуэро.

Эта игра стала дебютной официальной для главного тренера лондонцев Маурицио Сарри. Он пришел летом из «Наполи».

Суперкубок Англии

Челси – Манчестер Сити – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Агуэро, 13; 0:2 – Агуэро, 58.

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Жоржиньо, Фабрегас (Дринкуотер, 60), Баркли, Педро (Мозес, 80), Мората (Абрахам, 69), Хадсон-Одои (Виллиан, 60).

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунс, Агуэро (Компани, 80), Ляпорт (Отаменди, 87), Сане (Гюндоган, 46), Бренардо Силва, Менди, Фернандиньо, Марез (Жезус, 68), Фоден (Диас, 75).

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