Черышев может покинуть «Вильярреал». Клуб хочет сократить расходы на зарплаты 

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев может покинуть команду. Клуб потратил почти 88 миллионов евро на зарплаты в прошлом сезоне, это седьмой результат в лиге.

Перед началом сезона «Вильярреал» может продать нескольких игроков, которые получают самые высокие зарплаты в клубе. Один из них – Черышев.

Ранее сообщалось об интересе «Эвертона» и «Реал Сосьедада» к россиянину.

«Реал Сосьедад» заинтересован в Черышеве. «Вильярреал» хочет получить за россиянина 20 миллионов