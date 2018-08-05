Черышев может покинуть «Вильярреал». Клуб хочет сократить расходы на зарплаты 

Не похоже на это. Наоборот к нему будет интерес после ЧМ и переделывать контракт на понижение в зарплате руководство Вильярреала пожалуй не будет.
Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев может покинуть команду. Клуб потратил почти 88 миллионов евро на зарплаты в прошлом сезоне, это седьмой результат в лиге.
Перед началом сезона «Вильярреал» может продать нескольких игроков, которые получают самые высокие зарплаты в клубе. Один из них – Черышев.
Ранее сообщалось об интересе «Эвертона» и «Реал Сосьедада» к россиянину.
«Реал Сосьедад» заинтересован в Черышеве. «Вильярреал» хочет получить за россиянина 20 миллионов