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    Черышев может покинуть «Вильярреал». Клуб хочет сократить расходы на зарплаты 

    Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев может покинуть команду. Клуб потратил почти 88 миллионов евро на зарплаты в прошлом сезоне, это седьмой результат в лиге.

    Перед началом сезона «Вильярреал» может продать нескольких игроков, которые получают самые высокие зарплаты в клубе. Один из них – Черышев.

    Ранее сообщалось об интересе «Эвертона» и «Реал Сосьедада» к россиянину.

    «Реал Сосьедад» заинтересован в Черышеве. «Вильярреал» хочет получить за россиянина 20 миллионов

    Источник: AS

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    05.08.2018 17:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 22:07

      Не похоже на это. Наоборот к нему будет интерес после ЧМ и переделывать контракт на понижение в зарплате руководство Вильярреала пожалуй не будет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 18:53

      сомнительная информация никем официальным пока не подтвержденная, если правда то еще последует развитие событий.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 5 августа 2018, 18:11

      20 это не слишком жадно?

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 августа 2018, 18:03

      видимо,не все гладко в футбольном хозяйстве

      1
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