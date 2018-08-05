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    РПЛ. «Оренбург» благодаря дублю Козлова разгромил «Крылья Советов» Тихонова

    Завершился матч второго тура РПЛ между выходцами из ФНЛ – «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Победа досталась гостям. Дубль в их составе оформил нападающий Андрей Козлов.

    Самарская команда второй официальный матч подряд не может поразить ворота и в игре с «Оренбургом» не реализовала пенальти.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Козлов, 26; 0:2 – Бреев, 38; 0:3 – Козлов, 45+1.

    «Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов (Яковлев, 60), Бурлак, Чичерин, Зотов, Ткачук, Феррейра, Чочиев, Ланин, Мияйлович (Соболев, 66), Корниленко (Башкиров, 46).

    «Оренбург»: Фролов, Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев (Кулишев, 64), Афонин, Сутормин, Попович (Чуканов, 53), Козлов.

    Предупреждения: Соболев, 89 – Бреев, 33; Козлов, 36; Сутормин, 62; Чиркин, 68.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2018 18:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 22:20

      Если бы был реализован пенальти ,игра могла пойти по другому сценарию. Преимущество КС не вызывало сомнения, но результат неожиданный.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 августа 2018, 19:18

      Очень неожиданно, учитывая что весь второй тайм играла только одна команда.И это не Оренбург.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 августа 2018, 19:12

      Тихонов тренер для команд ФНЛ,а если так и дальше играть будут никто не пойдет на Арену-Самару и опять будут пустые трибуны

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Garrincha58 5 августа 2018, 22:38

      опять?) в твоей статистике не учитываются ли не игровые дни, когда там зрителей нет ?)

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 августа 2018, 18:59

      Газпром - это все наши! Хорошо КС раскатали, не даром газпрёмовский хлеб жуют. Козлов - супер.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 августа 2018, 18:51

      Игру не посмотрел, но результат удивил. В первом тайме уже обрезали крылышки "КС"... Столько опытных и поигравших игроков, но пока видно никакие на старте сезона.

      0
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 5 августа 2018, 18:37

      Застарелая болезнь Крыс - проигрываем дома не самому сильному сопернику. Опять начинается мучительное падение в первую лигу? Позорники!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 18:33

      вот уж какого результата точно не ожидал в этом противостоянии, даже в победу Крыльев до игры верилось.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 августа 2018, 18:25

      Оренбург приятно удивил....разгром Крыльев никто не ожидал....

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      Рейтинг: +310

      vek410 5 августа 2018, 18:23

      да как так то(((

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