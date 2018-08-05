РПЛ. «Оренбург» благодаря дублю Козлова разгромил «Крылья Советов» Тихонова

Завершился матч второго тура РПЛ между выходцами из ФНЛ – «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Победа досталась гостям. Дубль в их составе оформил нападающий Андрей Козлов.

Самарская команда второй официальный матч подряд не может поразить ворота и в игре с «Оренбургом» не реализовала пенальти.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Козлов, 26; 0:2 – Бреев, 38; 0:3 – Козлов, 45+1.

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов (Яковлев, 60), Бурлак, Чичерин, Зотов, Ткачук, Феррейра, Чочиев, Ланин, Мияйлович (Соболев, 66), Корниленко (Башкиров, 46).

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев (Кулишев, 64), Афонин, Сутормин, Попович (Чуканов, 53), Козлов.

Предупреждения: Соболев, 89 – Бреев, 33; Козлов, 36; Сутормин, 62; Чиркин, 68.

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