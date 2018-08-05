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  • РПЛ. «Оренбург» благодаря дублю Козлова разгромил «Крылья Советов» Тихонова

РПЛ. «Оренбург» благодаря дублю Козлова разгромил «Крылья Советов» Тихонова

5 августа 2018, 18:22
10

Завершился матч второго тура РПЛ между выходцами из ФНЛ – «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Победа досталась гостям. Дубль в их составе оформил нападающий Андрей Козлов.

Самарская команда второй официальный матч подряд не может поразить ворота и в игре с «Оренбургом» не реализовала пенальти.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Козлов, 26; 0:2 – Бреев, 38; 0:3 – Козлов, 45+1.

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов (Яковлев, 60), Бурлак, Чичерин, Зотов, Ткачук, Феррейра, Чочиев, Ланин, Мияйлович (Соболев, 66), Корниленко (Башкиров, 46).

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев (Кулишев, 64), Афонин, Сутормин, Попович (Чуканов, 53), Козлов.

Предупреждения: Соболев, 89 – Бреев, 33; Козлов, 36; Сутормин, 62; Чиркин, 68.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Крылья Советов Козлов Андрей Тихонов Андрей
Комментарии (10)
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vek410
1533482633
да как так то(((
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a-rakhmatov
1533482739
Оренбург приятно удивил....разгром Крыльев никто не ожидал....
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OfaZavr
1533483217
вот уж какого результата точно не ожидал в этом противостоянии, даже в победу Крыльев до игры верилось.
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Sviro
1533483444
Застарелая болезнь Крыс - проигрываем дома не самому сильному сопернику. Опять начинается мучительное падение в первую лигу? Позорники!
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Рубик Докоян
1533484308
Игру не посмотрел, но результат удивил. В первом тайме уже обрезали крылышки "КС"... Столько опытных и поигравших игроков, но пока видно никакие на старте сезона.
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prezent2017
1533484762
Газпром - это все наши! Хорошо КС раскатали, не даром газпрёмовский хлеб жуют. Козлов - супер.
Ответить
Garrincha58
1533485539
Тихонов тренер для команд ФНЛ,а если так и дальше играть будут никто не пойдет на Арену-Самару и опять будут пустые трибуны
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Мары
1533485903
Очень неожиданно, учитывая что весь второй тайм играла только одна команда.И это не Оренбург.
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zigbert
1533496853
Если бы был реализован пенальти ,игра могла пойти по другому сценарию. Преимущество КС не вызывало сомнения, но результат неожиданный.
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