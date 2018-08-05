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    The Sun: «МЮ» согласовал контракт с Миной, но трансфер сорвался

    Защитник «Барселоны» Йерри Мина не перейдет в «Манчестер Юнайтед».

    На прошлой неделе игрок согласовал пятилетний контракт с клубом, стороны были близки к завершению сделки. После этого агент футболиста Фелипе Руссо сначала захотел увеличить размер выплат по трансферу, а потом просрочил дедлайн, до которого нужно было оформить сделку.

    Алдервейрелд может перейти в «МЮ» за 60 миллионов

    Источник: The Sun

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    05.08.2018 16:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 августа 2018, 19:11

      Источник желтее некуда, поэтому ждём офф инфы. Лично мне кажется как-то сомнительно, что агент в одиночку может помешать двум клубам совершить трансфер, если об этом уже было оговорено заранее.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 августа 2018, 18:33

      Жадность не только фраеров губит, но и агентов... Прежде всего нужно договариваться клубам по сделке, а потом уже решать вопрос по "личке" клиента.

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