The Sun: «МЮ» согласовал контракт с Миной, но трансфер сорвался

Источник желтее некуда, поэтому ждём офф инфы. Лично мне кажется как-то сомнительно, что агент в одиночку может помешать двум клубам совершить трансфер, если об этом уже было оговорено заранее.
Защитник «Барселоны» Йерри Мина не перейдет в «Манчестер Юнайтед».
На прошлой неделе игрок согласовал пятилетний контракт с клубом, стороны были близки к завершению сделки. После этого агент футболиста Фелипе Руссо сначала захотел увеличить размер выплат по трансферу, а потом просрочил дедлайн, до которого нужно было оформить сделку.
Алдервейрелд может перейти в «МЮ» за 60 миллионов