The Sun: «МЮ» согласовал контракт с Миной, но трансфер сорвался

Защитник «Барселоны» Йерри Мина не перейдет в «Манчестер Юнайтед».

На прошлой неделе игрок согласовал пятилетний контракт с клубом, стороны были близки к завершению сделки. После этого агент футболиста Фелипе Руссо сначала захотел увеличить размер выплат по трансферу, а потом просрочил дедлайн, до которого нужно было оформить сделку.

Алдервейрелд может перейти в «МЮ» за 60 миллионов