Алдервейрелд может перейти в «МЮ» за 60 миллионов

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Бельгийский игрок – приоритетная цель «МЮ» в межсезонье, трансфер может быть оформлен в ближайшие 48 часов. Сумма перехода – 60 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов продать игрока.

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