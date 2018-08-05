Алдервейрелд может перейти в «МЮ» за 60 миллионов

Очень хорошее уселение для Ман.Юнайтед , потому, что Тоби по моему один из лучших центральных защитников в Англии и уж точно он лучше чем Смоллинг и Джонс . Я считаю, что вообще у "красных дьяволов" уже давно самая слабая линия это защита , особенно центр , Алдервейрелд сможет закрыть эту позицию , думаю именно проблемы в защите мешали Ман. Юнайтед бороться за чемпионство в последние годы.
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Бельгийский игрок – приоритетная цель «МЮ» в межсезонье, трансфер может быть оформлен в ближайшие 48 часов. Сумма перехода – 60 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов продать игрока.
Роуз, Дембеле и Алдервейрелд могут уйти из «Тоттенхэма». Клуб рассмотрит предложения по игрокам