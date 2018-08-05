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    Алдервейрелд может перейти в «МЮ» за 60 миллионов

    Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

    Бельгийский игрок – приоритетная цель «МЮ» в межсезонье, трансфер может быть оформлен в ближайшие 48 часов. Сумма перехода – 60 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов продать игрока.

    Роуз, Дембеле и Алдервейрелд могут уйти из «Тоттенхэма». Клуб рассмотрит предложения по игрокам

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.08.2018 12:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 5 августа 2018, 14:00

      Очень хорошее уселение для Ман.Юнайтед , потому, что Тоби по моему один из лучших центральных защитников в Англии и уж точно он лучше чем Смоллинг и Джонс . Я считаю, что вообще у "красных дьяволов" уже давно самая слабая линия это защита , особенно центр , Алдервейрелд сможет закрыть эту позицию , думаю именно проблемы в защите мешали Ман. Юнайтед бороться за чемпионство в последние годы.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 августа 2018, 12:53

      Дело не в заоблачных суммах, а в том, за кого их отдают. Если бы Тоби приносил бы пользу на эти 60 млн, то какие проблемы. Как и Погба, и прочие. Ну вот кто сейчас из дорогих игроков отбивает свой трансфер? Это всё деньги на ветер. Удивляюсь, как клубы легко разбрасываются такими деньгами, когда есть ФФП, а чистая прибыль 10-20 млн/год.

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