«МЮ» может обменять Марсьяля на Виллиана

Полузащитник «Челси» Виллиан может перейти в «Манчестер Юнайтед». В трансфере заинтересован главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

«Юнайтед» может предложить «Челси» обменять форварда Антони Марсьяля на Виллиана. Оба игрока стоят 75 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к игроку «Челси».