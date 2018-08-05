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    «МЮ» может обменять Марсьяля на Виллиана

    Полузащитник «Челси» Виллиан может перейти в «Манчестер Юнайтед». В трансфере заинтересован главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

    «Юнайтед» может предложить «Челси» обменять форварда Антони Марсьяля на Виллиана. Оба игрока стоят 75 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к игроку «Челси».

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.08.2018 13:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 5 августа 2018, 15:00

      прост зачем марсиаль челси. если позиция Антони слева, а там играет азар, а вот вилиан как раз правый. МЮ то понятно, МЮ хочет все по крутому, слева санчез, в центре лукаку, а справа виллиан.

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 5 августа 2018, 14:58

      Странный будет обмен!!!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 5 августа 2018, 14:17

      По моему этот обмен будет выгоден прежде всего для Ман.Юнайтед , потому ,что Виллиан настоящий лидер Челси ,может даже больше чем Азар потому, что у Эдена как бы он мне не нравился, но у него есть проблемы в больших матчах , а бразилец более стабильный игрок, чем бельгиец, да и тем более Жозе хорошо знает Виллиана . Думаю у Виллиана не должно быть больших проблем ,чтобы стать одним из лидеров Ман.Юнайтед , а что касается Марсьяля никогда не понимал ,что в нем такого находят , таких игроков как он во Франции почти в каждой команде по несколько человек , он типичный дриблёр у которого есть проблемы с завершением атак , так что думаю для Челси такой обмен будет скорее в минус, чем в плюс.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > hevbn 28 5 августа 2018, 14:24

      А мне кажется, что всё наоборот. Виллиану уже 30, игрок он возрастной, и тоже не такой уж стабильный, как вам кажется. Марсьялю только 22! года, он молодой и перспективный, он нападающий, а не пзщ, а значит априори должен быть дороже. То, что его Жозе никак не может раскрыть, собственно, как и половину остальных игроков в клубе, это не вина француза. Он на многое способен. Но никто из них не стоит 75.
      Виллиан - 45, Марсьяль - 55. Не более.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Cules2013 5 августа 2018, 15:00

      Марсьялю просто повезло что он попал в Ман.Юнайтед и поэтому попал в сборную , где кстати не является основным игроком и в плей-офф не сыграл по моему ни одной минуты , тоже потому что Дешам не сумел его раскрыть что ли , я вообще считаю ,что в чём - чём но Жозе нельзя обвинить что он не может раскрывать игроков , те же Погба и Марсьяль они играют на своём максимуме , но проблема в том ,что их максимум именно такой , они оба не могут быть ведущими игроками почти в любой команде ,Марсьяль например может быть максимум полезным как игрок выходящий на замену , что он и делает у Жозе. Какое то предвзятое отношение к Моуринью ,значит Янг , Матич и Лукаку играют на своём максимуме при Моуринью , а кто то нет и что это значит, что он не может раскрывать игроков , по моему это вопрос к игрокам и зачем их вообще покупали ведь ясно же было что Погба не может быть лидером команды он таким не был ни в Юве, ни в сборной какие тут могут быть претензии к Жозе.

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