«МЮ» может обменять Марсьяля на Виллиана

прост зачем марсиаль челси. если позиция Антони слева, а там играет азар, а вот вилиан как раз правый. МЮ то понятно, МЮ хочет все по крутому, слева санчез, в центре лукаку, а справа виллиан.
Полузащитник «Челси» Виллиан может перейти в «Манчестер Юнайтед». В трансфере заинтересован главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.
«Юнайтед» может предложить «Челси» обменять форварда Антони Марсьяля на Виллиана. Оба игрока стоят 75 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к игроку «Челси».