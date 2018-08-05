Рейнгольд: «За Шатова и Глушакова болит душа. Их обделили не по делу, а в состав сборной России попали туристы»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что полузащитники Олег Шатов и Денис Глушаков незаслуженно не попали в состав сборной России на ЧМ-2018.

«Если честно, то я очень переживаю по этому поводу и за Шатова, и за Глушакова. Они оба в порядке. Да, я несколько собрал это в кучу – но просто потому что за них болит душа: их обоих обидели не по делу. Потому что в сборной России некоторые футболисты были просто словно туристами. И вы сами знаете кто это», – сказал Рейнгольд.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала и показала лучший результат в истории.