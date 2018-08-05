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  • Рейнгольд: «За Шатова и Глушакова болит душа. Их обделили не по делу, а в состав сборной России попали туристы»

Рейнгольд: «За Шатова и Глушакова болит душа. Их обделили не по делу, а в состав сборной России попали туристы»

5 августа 2018, 11:34
35

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что полузащитники Олег Шатов и Денис Глушаков незаслуженно не попали в состав сборной России на ЧМ-2018.

«Если честно, то я очень переживаю по этому поводу и за Шатова, и за Глушакова. Они оба в порядке. Да, я несколько собрал это в кучу – но просто потому что за них болит душа: их обоих обидели не по делу. Потому что в сборной России некоторые футболисты были просто словно туристами. И вы сами знаете кто это», – сказал Рейнгольд.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала и показала лучший результат в истории.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит Глушаков Денис Шатов Олег Рейнгольд Валерий
Комментарии (35)
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Кривоножка
1533458532
Я не знаю,поясните,играли одни и те же ,1 или 2 раза вышел Ерохин,Газинский играл хорошо,про кого он?
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Рубик Докоян
1533459071
Так можно и душевно больным стать, переживая за них. И среди туристов много змс теперь есть...
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Project Бабангида
1533460226
в "ветерке" с Ловчевым душу подлечишь.
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Сильвербой
1533460466
На обиженных воду возят и х..й ложат!!! Играть нужно было и показывать свою состоятельность, а вышеперечисленные персонажи занимались чем-то другим!!! Ну а откровенных пассажиров в сборной я не припомню! Уровень примерно одинаков, довольно-таки средненький!!!
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OfaZavr
1533461055
вполне можно согласиться с ним, да и некоторых других тоже зря не взял, они так же в полном порядке, особенно Игнатьев вчера своей игрой понравился.
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кузнецов артем
1533461173
Шатов тепличный игрок, как только с ним начинает работать тренер который не верит ему, то Шатов пропадает, он не может доказывать каждый матч что он игрок основы. Глушакова хорошо что не взяли, у него менталитет что когда он не в настроении он может просто напросто недоработать спустя 10 минут после того как он выходит на поле.
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zigbert
1533461463
Вполне возможно что это так. Глушаков и Шатов показывают неплохой футбол. В сборную их еще могут взять в любой момент, но участие в ЧМ для любого игрока является престижным.
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Diesel133
1533461509
Насчет Шатова еще можно поспорить, но Глушаков в концовке сезона играл откровенно хреново, так что тут все по делу
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Полная Канистра
1533463524
габулов ещё тот турист с рюкзаком и с удочками
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Мары
1533470071
Шатов и Глушаков точно лишними не были. Самобытные и интересные футболисты.
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