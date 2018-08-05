Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рейнгольд: «За Шатова и Глушакова болит душа. Их обделили не по делу, а в состав сборной России попали туристы»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что полузащитники Олег Шатов и Денис Глушаков незаслуженно не попали в состав сборной России на ЧМ-2018.

    «Если честно, то я очень переживаю по этому поводу и за Шатова, и за Глушакова. Они оба в порядке. Да, я несколько собрал это в кучу – но просто потому что за них болит душа: их обоих обидели не по делу. Потому что в сборной России некоторые футболисты были просто словно туристами. И вы сами знаете кто это», – сказал Рейнгольд.

    На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала и показала лучший результат в истории.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2018 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 5 августа 2018, 21:42

      ох, человеку 76, а у него хватает души, чтобы ею болеть по таким мелочам в масштабе истории )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 августа 2018, 19:03

      К лысому много вопросов, старик прав!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 5 августа 2018, 16:56

      А что же ты на федеральном канале ни слова критики не пискнул, одни деферамбы распевал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 5 августа 2018, 16:22

      старческий маразм насчёт туристов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 5 августа 2018, 15:51

      Деду Рейнгольду - узбагойся! Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 августа 2018, 14:54

      Шатов и Глушаков точно лишними не были.
      Самобытные и интересные футболисты.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Мары 5 августа 2018, 16:26

      Шатов? Возможно, но Глушаков был никакой, да и сейчас еще форму не набрал! Это старческие симпатии, а не объективное мнение!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат > ухоженный крокодил 5 августа 2018, 21:27

      23-летний Шатов перешел в Зенит в марте 2014, в мае стал очевиден его быстрый прогресс, и только перед самым ЧМ 2014 он попал в сборную. К началу ЧМ он еще не освоился, тем более что Капелло бросил его на амбразуру - заменить травмированного Широкова. Но Шатов ни разу не Широков, и со стороны Капелло это был бред такой же как Кузяеву предложить заменить Головина. Ну а Глушаков на ЧМ 2014 в основном выходил на замены. Так что вы глубоко неправы, говоря, что Шатов и Глушаков себя скомпрометировали на ЧМ 2014. К ним по этому чемпионату претензий не было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 5 августа 2018, 14:48

      Вот как раз на их позициях - "туристов" не было... Надеюсь он все таки понимает еще как формируется любая команда...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 5 августа 2018, 14:39

      Вчера смотрю игру Зенита. Думаю, ну что за игрок стал, Шатов, гнать тебя надо с поля, ни одного точного паса, все единоборства проигрывает. А он возьми и забей, да какой!
      Их чем бошьше ругаешь, тем лучше они играют.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      seaman19651 5 августа 2018, 14:22

      Че за....? Зенит на этом сайте перевели в ФНЛ???? На главной странице - Моя команда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 августа 2018, 14:12

      за то они теперь ЗМС по туризму

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11