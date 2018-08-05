Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нобоа: «Надо спросить у Манчини, почему хорошо играют те, кто был в аренде в прошлом сезоне»

Нобоа: «Надо спросить у Манчини, почему хорошо играют те, кто был в аренде в прошлом сезоне»

5 августа 2018, 01:37
19

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0). Эквадорец подчеркнул, что в петербургской команде хорошая атмосфера.

«Сегодня была сильная поддержка. Почему забили только один гол? Тяжело играть против команд с насыщенной обороной.

Почему хорошо играют те, кто был в аренде в прошлом сезоне? Надо спросить у Манчини (смеется). Все, кто выступали в других клубах, готовы, хотят играть и очень стараются.

Атмосфера в «Зените» сейчас хорошая. Сергей Семак – отличный игрок, тренер и человек», – сказал Нобоа.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Нобоа Кристиан Манчини Роберто
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубик Докоян
1533442110
У Манчини уже не спросишь, а вот пригласившего его в клуб Фурсенко всегда можно спросить ? Хорошо, что этого "профи" совет директоров ограничил в принимаемых решениях по трансферам и в финансовых вопросах. Теперь всё только с согласия совета директоров. Посмотрим как со своими обязанностями будет справляться новый спортдир.
Ответить
Юрий Б.
1533444610
Я готов полететь в Италию и задать вопросы Манчини!
Ответить
Garrincha58
1533448504
опять в Зените в эйфорию впадают выиграли два матча с горем пополам и всё все в шоколаде все герои,а игры толковой как не было что при Манчини что при румыне что и сейчас нет,а вот Спартак играет как никогда сильно и солидно и состав у них намного сильней раз в запасе Адриано Кутепов Джикия в Зените Заболотный и аргентинцы которые выходя на замену не усиливают игру
Ответить
bzfar
1533449606
Кристиан, остальные зажрались)) Приятно смотреть на тех игроков, у кого глаза горят на поле. За их счет и футбол интереснее становится
Ответить
AHTUNGBOL
1533449966
Надолго ли, глаза загорелись??
Ответить
кузнецов артем
1533453697
Вообще у Манчини в начале сезона было 13 матчей в РПЛ без поражений, если кто то забыл так то...
Ответить
polt
1533454155
Две победы совершенно не говорят о том, что Зенит будет играть лучше, чем в прошлом сезоне. Но старание видно. Будем посмотреть.
Ответить
zigbert
1533456184
Манчини уже сел за стол и пишет ответ Нобоа.
Ответить
Zenmaster
1533456346
Две победы внушают оптимизм -- главное , что виден прогресс -- разнообразие атак , прессинг , все в обороне !!!
Ответить
OfaZavr
1533457437
у каждого тренера свое виденье, не всегда правильное и идущее на пользу команде но тем не менее.
Ответить
Главные новости
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
1
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
3
Все новости
Все новости
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
22:20
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
21:14
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
6
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
2
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
22
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
5
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
7
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+