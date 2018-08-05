Нобоа: «Надо спросить у Манчини, почему хорошо играют те, кто был в аренде в прошлом сезоне»

Прошлогодний зенит вызывал отвращение. За нынешний хочется болеть. Пришёл хороший человек и тренер Семак и вернули всех достойных. Жаль, что Жулиано продали год назад. До сих пор не пойму, как его можно было продать! Теперь бы распродать аргентинский балласт - толку от них никакого.
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0). Эквадорец подчеркнул, что в петербургской команде хорошая атмосфера.
«Сегодня была сильная поддержка. Почему забили только один гол? Тяжело играть против команд с насыщенной обороной.
Почему хорошо играют те, кто был в аренде в прошлом сезоне? Надо спросить у Манчини (смеется). Все, кто выступали в других клубах, готовы, хотят играть и очень стараются.
Атмосфера в «Зените» сейчас хорошая. Сергей Семак – отличный игрок, тренер и человек», – сказал Нобоа.