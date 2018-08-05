Нобоа: «Надо спросить у Манчини, почему хорошо играют те, кто был в аренде в прошлом сезоне»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0). Эквадорец подчеркнул, что в петербургской команде хорошая атмосфера.

«Сегодня была сильная поддержка. Почему забили только один гол? Тяжело играть против команд с насыщенной обороной.

Почему хорошо играют те, кто был в аренде в прошлом сезоне? Надо спросить у Манчини (смеется). Все, кто выступали в других клубах, готовы, хотят играть и очень стараются.

Атмосфера в «Зените» сейчас хорошая. Сергей Семак – отличный игрок, тренер и человек», – сказал Нобоа.