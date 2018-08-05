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    Нобоа: «Надо спросить у Манчини, почему хорошо играют те, кто был в аренде в прошлом сезоне»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0). Эквадорец подчеркнул, что в петербургской команде хорошая атмосфера.

    «Сегодня была сильная поддержка. Почему забили только один гол? Тяжело играть против команд с насыщенной обороной.

    Почему хорошо играют те, кто был в аренде в прошлом сезоне? Надо спросить у Манчини (смеется). Все, кто выступали в других клубах, готовы, хотят играть и очень стараются.

    Атмосфера в «Зените» сейчас хорошая. Сергей Семак – отличный игрок, тренер и человек», – сказал Нобоа.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.08.2018 01:37
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 5 августа 2018, 16:47

      Прошлогодний зенит вызывал отвращение. За нынешний хочется болеть. Пришёл хороший человек и тренер Семак и вернули всех достойных. Жаль, что Жулиано продали год назад. До сих пор не пойму, как его можно было продать! Теперь бы распродать аргентинский балласт - толку от них никакого.

      0
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 5 августа 2018, 13:55

      Нобоа ,пока не видно хорошей игры !

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 11:23

      у каждого тренера свое виденье, не всегда правильное и идущее на пользу команде но тем не менее.

      5
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 августа 2018, 11:05

      Две победы внушают оптимизм -- главное , что виден прогресс -- разнообразие атак , прессинг , все в обороне !!!

      2
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 11:03

      Манчини уже сел за стол и пишет ответ Нобоа.

      5
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      Рейтинг: +4934

      polt 5 августа 2018, 10:29

      Две победы совершенно не говорят о том, что Зенит будет играть лучше, чем в прошлом сезоне. Но старание видно. Будем посмотреть.

      2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 5 августа 2018, 10:27

      А что спрашивать, он тянул в команду своих по духу латиноамериканцев, но не срослось. Каждый видит схему игры и команду по своему. А игроки в аренде набрались опыта, уверенности, подтянули кондиции и уверенность в своих силах, а значит сейчас готовы доказывать своё право быть частью и лидерами этой команды. Так что Манчини можно в чём-то сазать спасибо, да и Паредес с Ригони явно последнего слова в команде не сказали. Так что есть хорошие игроки нужные команде оставшиеся от Роберто. В Дриусси не верю, но есть шанс, а в остальных тем более из аргентинцев, им надо искать варианты трудоустройства.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 5 августа 2018, 10:21

      Вообще у Манчини в начале сезона было 13 матчей в РПЛ без поражений, если кто то забыл так то...

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > кузнецов артем 5 августа 2018, 10:28

      И? Новая команда, куча новичков, все хоття доказывать, на этом багаже ехали, а потом всё реальность, те кто может и хочет биться противостоят, да и команды как таковой не было, без характера. Свежести на эти 13 матчей и хватило, а потом крах.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > alexis02lion 5 августа 2018, 12:32

      Ну ну, проблемы начались как только Шатов с Дзюбой закрепились в качестве запасных и когда они это поняли. Плюс руководители Зенита такие гении что подписав летом 10 игроков, не оставили деньги на усиление... Кокорин, который при Боаше был запасным вдруг стал главной звездой. Данни Халк и Витсель стоили как нынешний основной состав Зенита хотя цены на рынке только растут, но у вас виноват Манчини...

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 5 августа 2018, 09:19

      Надолго ли, глаза загорелись??

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 5 августа 2018, 09:13

      Кристиан, остальные зажрались)) Приятно смотреть на тех игроков, у кого глаза горят на поле. За их счет и футбол интереснее становится

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