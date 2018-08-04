Кутепов: «Когда в семье начинаются разговоры о футболе, я прошу: «Пожалуйста, замолчите!»

Прямо представляю диалог:
-Вот это ты в последней игре чуть не привез гол..
- Пожалуйста, замолчите!)))
Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как он относится к горячим футбольным дискуссиям, которые затевают его родные.
– В вашей семье принято говорить о футболе?
– Да. И когда начинаются такие разговоры, я уже сам прошу: «Пожалуйста, замолчите!»
– Жена и мама тоже в них участвуют?
– И еще жена моего брата.
– Вопреки стереотипам они без проблем смогут объяснить, что такое офсайд?
– Они и про искусственный офсайд легко расскажут. Там такие дискуссии! Похлеще, чем у некоторых экспертов. Могут кому угодно выставить оценку.
– У них есть какие-то предпочтения, кроме вас? Лео или Криштиану…
– Ни в коем случае. Они только за меня.