Кутепов: «Когда в семье начинаются разговоры о футболе, я прошу: «Пожалуйста, замолчите!»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как он относится к горячим футбольным дискуссиям, которые затевают его родные.

– В вашей семье принято говорить о футболе?

– Да. И когда начинаются такие разговоры, я уже сам прошу: «Пожалуйста, замолчите!»

– Жена и мама тоже в них участвуют?

– И еще жена моего брата.

– Вопреки стереотипам они без проблем смогут объяснить, что такое офсайд?

– Они и про искусственный офсайд легко расскажут. Там такие дискуссии! Похлеще, чем у некоторых экспертов. Могут кому угодно выставить оценку.

– У них есть какие-то предпочтения, кроме вас? Лео или Криштиану…

– Ни в коем случае. Они только за меня.