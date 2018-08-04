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    Кутепов: «Когда в семье начинаются разговоры о футболе, я прошу: «Пожалуйста, замолчите!»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как он относится к горячим футбольным дискуссиям, которые затевают его родные.

    – В вашей семье принято говорить о футболе?

    – Да. И когда начинаются такие разговоры, я уже сам прошу: «Пожалуйста, замолчите!»

    – Жена и мама тоже в них участвуют?

    – И еще жена моего брата.

    – Вопреки стереотипам они без проблем смогут объяснить, что такое офсайд?

    – Они и про искусственный офсайд легко расскажут. Там такие дискуссии! Похлеще, чем у некоторых экспертов. Могут кому угодно выставить оценку.

    – У них есть какие-то предпочтения, кроме вас? Лео или Криштиану…

    – Ни в коем случае. Они только за меня.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.08.2018 17:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 4 августа 2018, 19:55

      Прямо представляю диалог:
      -Вот это ты в последней игре чуть не привез гол..
      - Пожалуйста, замолчите!)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Lester84 4 августа 2018, 20:56

      )))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2018, 18:26

      разговоров о футболе много не бывает, особенно когда высказываются мнения компетентнее чем у экспертов)

      4
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      ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar > OfaZavr 4 августа 2018, 19:18

      Представляю какая там критика после каждого матча Ильи))

      3
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > bzfar 5 августа 2018, 09:54

      это точно)))

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 августа 2018, 18:03

      Женский батальон периодически выходит на тропу войны.
      Бедный Илья.

      6
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