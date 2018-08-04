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    Рыжиков: «Как первоклассник радовался, что перешел в «Крылья Советов»

    Голкипер Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от своего перехода из «Рубина» в «Крылья Советов». 37-летний вратарь заключил контракт с самарским клубом на два года.

    «Очень рад, что оказался здесь. Алексей Сафонов, мой агент, позвонил и сказал, что ведет переговоры по поводу моего прибытия в «Крылья Советов». Я обрадовался, сказал, что жду хороших новостей. Через минут 15 он мне набрал, и я сразу выехал сюда.

    Цели ставлю для себя постепенно. Нужно сначала набрать форму. Глобальные цели – это помочь команде достичь тех задач, которые ставят руководство и болельщики, так что сообща мы все это сделаем.

    Я как первоклассник радовался, что я в команде, такой хорошей, как «Крылья Советов». Приняли ребята нормально, у одной части была восстановительная тренировка, другие работали, так что все отлично, в рабочем порядке готовимся к «Оренбургу».

    Денис Ткачук и Леша Поляков мне рассказывали про Самару, когда они в «Рубине» были, что это прекрасный город, что прекрасная набережная, прекрасные болельщики, футбольный город с большой историей. Так что у нас все есть, чтобы выполнить задачи и радовать болельщиков хорошей игрой», – сказал Рыжиков.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    04.08.2018 11:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2018, 17:15

      после такой речи и я радость за Сергея ощутил, удачи ему в Крыльях! :)

      4
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 4 августа 2018, 16:51

      ...Сергей,рад за тебя!!! Спасибо за игры в РУБИНе!!! Болельщик ( не фанат) РУБИНа.

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 августа 2018, 14:12

      В 37 лет грех не радоваться контракту на 2 года...

      1
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