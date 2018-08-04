Рыжиков: «Как первоклассник радовался, что перешел в «Крылья Советов»

Голкипер Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от своего перехода из «Рубина» в «Крылья Советов». 37-летний вратарь заключил контракт с самарским клубом на два года.

«Очень рад, что оказался здесь. Алексей Сафонов, мой агент, позвонил и сказал, что ведет переговоры по поводу моего прибытия в «Крылья Советов». Я обрадовался, сказал, что жду хороших новостей. Через минут 15 он мне набрал, и я сразу выехал сюда.

Цели ставлю для себя постепенно. Нужно сначала набрать форму. Глобальные цели – это помочь команде достичь тех задач, которые ставят руководство и болельщики, так что сообща мы все это сделаем.

Я как первоклассник радовался, что я в команде, такой хорошей, как «Крылья Советов». Приняли ребята нормально, у одной части была восстановительная тренировка, другие работали, так что все отлично, в рабочем порядке готовимся к «Оренбургу».

Денис Ткачук и Леша Поляков мне рассказывали про Самару, когда они в «Рубине» были, что это прекрасный город, что прекрасная набережная, прекрасные болельщики, футбольный город с большой историей. Так что у нас все есть, чтобы выполнить задачи и радовать болельщиков хорошей игрой», – сказал Рыжиков.